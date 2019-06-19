واتساب يطلق ميزة جديدة تمنع إرسال صور بالخطأ

تم انتقاد المشكلات الأمنية في واتساب، والتي تؤدي لنشر البيانات الشخصية للمستخدمين، في الآونة الأخيرة، خاصةً بعد حوادث عدة حول قضايا التسلل الإلكتروني
يعد من الأشياء التي تميز تطبيق التراسل الفوري "واتساب" عن جميع تطبيقات الدردشة الأخرى هو مستوى الاهتمام الذي توليه الشركة بأمان المستخدم.
يقول معظم المستخدمين لواتساب، إنه على الرغم من حقيقة أن تطبيق الدردشة يوفر مجموعة كبيرة من الميزات، فإن ما يعجبهم هو حقيقة أنه يمكنهم الإحساس بالأمان فيما يتعلق بمحادثاتهم أو ملفات الوسائط التي يشاركونها مع أقرانهم.
يعمل تطبيق التراسل الفوري واتساب على ميزة جديدة لضمان عدم قيام المستخدمين بإرسال صورة إلى جهة الاتصال الخطأ عن دون قصد.
في التحديث التجريبي الجديد لتطبيق واتساب، حسب موقع indian express الهندى، عند قيام المستخدم بإرسال صورة لشخص ما سيظهر اسم جهة الاتصال وصورته بشكل واضح، لضمان التأكد من صحة الصورة ومعاينتها قبل الإرسال، وتجنب المواقف المحرجة.
يعمل تطبيق المراسلة المملوك لـموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على طرح الميزة
في التحديث التجريبي الجديد لتطبيق واتساب، حسب موقع indian express الهندى، عند قيام المستخدم بإرسال صورة لشخص ما سيظهر اسم جهة الاتصال وصورته بشكل واضح، لضمان التأكد من صحة الصورة ومعاينتها قبل الإرسال، وتجنب المواقف المحرجة.
يعمل تطبيق المراسلة المملوك لـموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على طرح الميزة في أحدث إصدار من تطبيق Android Beta.
وفقًا للتقرير، يحتاج مستخدمو نسخة واتساب بيتا على أندرويد إلى تثبيت الإصدار 2.19.173، لاختبار الميزة.
في الإصدار الثابت، عندما يرسل المستخدمون الصورة، كل ما يمكنهم رؤيته هو رمز صغير في الزاوية العلوية اليسرى مع صورة الملف الشخصي للشخص الذي يرسلون إليه الصورة، سوف يظهر جهة الاتصال واسم الشخص بوضوح أسفل منطقة التسمية التوضيحية، وهي تجربة مفيدة بالفعل لمشاركة الصور على واتساب وتقليل حالات مشاركة صورة مع جهة اتصال غير صحيحة.
وفقًا للتقرير، ستكون الميزة متاحة للصورة المشتركة على كل من الدردشات والمجموعات الفردية أيضًا.
لذلك، سوف يساعد أيضًا في التحقق من اسم المجموعة قبل إرسال الصورة.
نظرًا لأن خاصية واتساب الجديدة موجودة بالفعل في مرحلة تجريبية، فقد تضيفها الشركة قريبًا إلى الإصدار الثابت من تطبيق أندرويد.
في الوقت الحالي، ليس من الواضح ما إذا كانت الشركة تعمل على ميزة مماثلة لمستخدمي نظام التشغيل iOS. حال تطبيق تلك الميزة لنظام أندرويد، فيمكننا التأكد من أنها ستكون متوفرة في النهاية لأجهزة آيفون أيضًا.
في وقت سابق، تم الإبلاغ عن أن إصدار واتساب بيتا لمستخدمي iOS، أزال القدرة على حفظ صور الملف الشخصي لجهات الاتصال في التطبيق.
قام التحديث التجريبي 2.19.60.26 لنظام iOS بإلغاء الميزة. تم الإبلاغ عن أنه تمت إزالته أيضًا من الإصدار التجريبي لتحديث واتساب بيزنس 2.19.60.4 لنظام التشغيل iOS أيضًا.
أطلق واتساب في وقت سابق، ثلاث ميزات جديدة لنفس الإصدار؛ الأولى هى تشغيل جميع الرسائل الصوتية التي ترسل للمستخدم واحدة تلو الاخرى، ما سهل على المستخدمين إمكانية الاستماع للرسائل الصوتية مرة واحدة، دون الحاجة للتوقف وتشغيل الرسالة الأخرى.
تتمثل الميزة الثانية في التأكد من عدد المرات التى قام أحد المستخدمين بإرسال رسالتك إلى شخص آخر من خلال الضغط على الرسالة نفسها واختيار المعلومات، ليظهر عدد المرات التى وجهت بها الرسالة.
كما أصدر واتساب، الأسبوع الماضي، تحديثًا جديدًا سيمنع المستخدمين من حفظ الصور الشخصية لأصدقائهم، دون علمهم، كما هو متاح الآن، حتى اليوم، إذا أردت سرقة الصورة الشخصية من صديق ما، كل ما عليك فعله هو النقر فوقها واختيار نسخ الملف وحفظها على هاتفك، لكن واتساب أزال هذه الميزة في تحديثه الجديد، وفقا لموقع "وابيتا إنفو" التقني، ما يعني أنك لن تكون قادرًا على سرقة أي صورة بسرعة.
انتقد العديد من مؤسسي مواقع التواصل الاجتماعي المشكلات الأمنية في واتساب، والتي تؤدي لنشر البيانات الشخصية للمستخدمين، في الآونة الأخيرة، خاصةً بعد حوادث عدة حول قضايا التسلل الإلكتروني.