واتساب يطلق ميزة جديدة تمنع إرسال صور بالخطأ

تم انتقاد المشكلات الأمنية في واتساب، والتي تؤدي لنشر البيانات الشخصية للمستخدمين، في الآونة الأخيرة، خاصةً بعد حوادث عدة حول قضايا التسلل الإلكتروني

تحرير:مي فؤاد ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

واتساب

يعد من الأشياء التي تميز تطبيق التراسل الفوري "واتساب" عن جميع تطبيقات الدردشة الأخرى هو مستوى الاهتمام الذي توليه الشركة بأمان المستخدم. يقول معظم المستخدمين لواتساب، إنه على الرغم من حقيقة أن تطبيق الدردشة يوفر مجموعة كبيرة من الميزات، فإن ما يعجبهم هو حقيقة أنه يمكنهم الإحساس بالأمان فيما يتعلق بمحادثاتهم أو ملفات الوسائط التي يشاركونها مع أقرانهم. يعمل تطبيق التراسل الفوري واتساب على ميزة جديدة لضمان عدم قيام المستخدمين بإرسال صورة إلى جهة الاتصال الخطأ عن دون قصد.

في التحديث التجريبي الجديد لتطبيق واتساب، حسب موقع indian express الهندى، عند قيام المستخدم بإرسال صورة لشخص ما سيظهر اسم جهة الاتصال وصورته بشكل واضح، لضمان التأكد من صحة الصورة ومعاينتها قبل الإرسال، وتجنب المواقف المحرجة. يعمل تطبيق المراسلة المملوك لـموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على طرح الميزة