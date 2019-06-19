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هل تقترض الدولة 3.1 مليون يورو لتطوير المتحف المصري؟

تحرير:التحرير ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م
المتحف المصري
المتحف المصري
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أُثير في بعض وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تحمل ميزانية الدولة قرضا بقيمة 3.1 مليون يورو لتطوير المتحف المصري بالتحرير. وتواصل المركز مع وزارة الآثار، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً على أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول اقتراض مصر 3.1 مليون يورو لتطوير المتحف المصري بالتحرير، مُوضحةً حصول مصر على منحة لا ترد مُقدمة من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروع تطوير المتحف المصري، وذلك ضمن برنامج النمو الاقتصادي الشامل.
وأوضحت الوزارة، أن مشروع تطوير المتحف المصري سيتم تنفيذه بالتعاون مع خبراء أوروبيين في المتاحف خلال السنوات الثلاث المقبلة للنهوض بالمتحف المصري، إذ يسهم التحالف المكون من 5 متاحف أوروبية يضم: المتحف المصري بتورين بإيطاليا، ومتحف اللوفر في فرنسا، والمتحف البريطاني بإنجلترا، والمتحف المصري ببرلين في
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حوار-مكرم-محمد-احمد-رئيس-المجلس-الاعلى-لتنظيم-الاعلام-صورة-أرشيفية (4)

الأعلى للإعلام يشدد على حقوق الملكية الفكرية للقنوات

تابع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، كل الجهود والاستعدادات التى يقوم بها جميع الهيئات الإعلامية استعدادا لبدء بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019. وثمن المجلس كل الجهود المبذولة فى هذا الصدد، والتى تسعى إلى إعلاء مكانة مصر وتأكيد ريادتها للقارة الإفريقية. وأهاب المجلس بالجميع، ضرورة مراعاة أهمية البطولة وضرورة خروجها بالمشهد الرائع الذى يتناسب مع ما تحقق من إنجازات ملموسة على كل الأصعدة.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

التموين تكشف حقيقة رفع سعر الرغيف المدعم لـ60 قرشًا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد عن اعتزام الحكومة رفع سعر رغيف الخبز المدعم لـ 60 قرشاً بالبطاقات التموينية. وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أن الوزارة مستمرة في صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أي زيادة، مُشددةً على أنه لا تفكير بالمساس به، وذلك تيسيراً على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

سنة دراسية رابعة لتأهيل طلاب الثانوية؟.. التعليم ترد

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء تُفيد بإضافة وزارة التربية والتعليم سنة دراسية رابعة لتأهيل طلاب الثانوية العامة لمرحلة التعليم الجامعى، وذلك فى إطار تطبيق نظام التعليم الجديد. وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا, مُؤكدةً على أنه لا صحة على الإطلاق لإضافة سنة جديدة تمهيدية لمرحلة الثانوية العامة، وأن السنوات التعليمية المقررة على الطلاب فى المرحلة الثانوية العامة ثلاث سنوات كما هى ولم يطرأ عليها أى تغيير.
مترو الأنفاق

حقيقة زيادة تذاكر أسعار مترو الأنفاق لـ17 جنيهًا

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء حول رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، عقب افتتاح محطات "هارون، ألف مسكن، ونادي الشمس" إلى 17 جنيها. وتواصل المركز مع وزارة النقل، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُوضحًة أنه لا صحة لما تردد حول رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق لـ 17 جنيها، وأن أسعار التذاكر الحالية للمترو بخطيه الأول والثانى كما هى تماما دون أى زيادات عليها وبحد أقصى 7 جنيهات، وأنه تم فقط تحريك سعر التذاكر لمستخدمى الخط الثالث بالكامل ولراكبى الخطين الأول والثانى المستخدمين للخط الثالث بحد أقصى 10 جنيهات فقط.
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توت-عنخ-آمون

حقيقة بيع رأس تمثال توت عنخ آمون بـ400 مليون دولار

نفى المركز الإعلامى لرئاسة مجلس الوزراء، ما تردد من أنباء حول بيع الحكومة لرأس تمثال الملك توت عنخ آمون بمزاد علني مقابل 400 مليون دولار بصالة "كريستنيز" ببريطانيا والمقرر عقده في 4 يوليو المقبل. وذكر المركز في بيان اليوم، أنه تواصل مع وزارة الآثار، ونفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما أُثير حول بيع الحكومة لرأس تمثال توت عنخ آمون أو أي قطع أثرية أخرى بأيٍ من المزادات الدولية، وتم مخاطبة صالة كريستيز واليونسكو لوقف عملية البيع تمهيدا لاستردادها.
البنك-الدولى

الموافقة على تمويل بـ200 مليون دولار من البنك الدولي

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل (مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف)، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 200 مليون دولار، ويهدف المشروع إلى تعزيز خلق فرص العمل وتحسين الفرص الاقتصادية الاخرى للمستفيدين منه، إذ يتضمن المشروع تقديم الدعم المالي للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير التمويل لهذه الشركات لتنفيذ المشروعات المتعلقة بخلق الوظائف.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

5 تحذيرات قوية من الأوقاف بشأن صلاة العيد

أعلنت وزارة الأوقاف، أن إمامة الصلاة والجمع والأعياد من الولايات العامة التي لا يجوز شرعا الافتئات فيها على جهة الولاية الشرعية المسند إليها الأمر من الدولة أو ولي الأمر، موضحة في بيان، أنه لا يجوز شرعا الافتئات على سلطة الدولة فيما ينظمه القانون، وأن صلاة العيد لا تنعقد بالشوارع والزوايا والمصليات ولا الطرقات العامة، إنما تنعقد في الساحات والمساجد التي تحددها الجهة المنوطة. مضيفة "بما أن وزارة الأوقاف هي المنوط بها هذا الشأن فإنها تؤكد عدم سماحها بإقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد التي حددتها مديريات الأوقاف ورفعتها لديوان عام الوزارة".
مسابقة-رمضان- 2019‎

«التحرير» تفوز بجائزة في مسابقة «المصورين الصحفيين»

فازت الزميلة شيماء سيد، المصورة الصحفية في جريدة "التحرير"، بجائزة أفضل صورة في "مسابقة رمضان 2019" التي نظمتها شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين، وشارك في المسابقة نحو 50 مصورًا بأكثر من 100 صورة. وانطلقت المسابقة لرصد مظاهر شهر رمضان المختلفة في شوارع مصر وجوامعها وموائد الرحمن وكل ما يعكس جماليات الشهر الكريم. وجاءت شروط المسابقة كالتالي: "رفع ثلاث صور في كومنت على بوست المسابقة- غير مسموح بأي توقيع أو علامة مائية على الصور- أن تكون الصور مصورة خلال عام 2019".
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