هل تقترض الدولة 3.1 مليون يورو لتطوير المتحف المصري؟

تحرير:التحرير ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م

المتحف المصري

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أُثير في بعض وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تحمل ميزانية الدولة قرضا بقيمة 3.1 مليون يورو لتطوير المتحف المصري بالتحرير. وتواصل المركز مع وزارة الآثار، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً على أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول اقتراض مصر 3.1 مليون يورو لتطوير المتحف المصري بالتحرير، مُوضحةً حصول مصر على منحة لا ترد مُقدمة من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروع تطوير المتحف المصري، وذلك ضمن برنامج النمو الاقتصادي الشامل.

وأوضحت الوزارة، أن مشروع تطوير المتحف المصري سيتم تنفيذه بالتعاون مع خبراء أوروبيين في المتاحف خلال السنوات الثلاث المقبلة للنهوض بالمتحف المصري، إذ يسهم التحالف المكون من 5 متاحف أوروبية يضم: المتحف المصري بتورين بإيطاليا، ومتحف اللوفر في فرنسا، والمتحف البريطاني بإنجلترا، والمتحف المصري ببرلين في