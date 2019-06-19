«خطة البرلمان» توافق على موازنة 2019-2020

تحرير:أحمد جاد ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م

مجلس النواب

انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة حسين عيسى، من اعتماد تقريرها النهائي بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020، إذ قررت إرساله للأمانة العامة للبرلمان لرفعه لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال، لإدراجه على جدول الجلسة العامة للبرلمان السبت المقبل. ووافقت اللجنة، على بعض التعديلات الجوهرية على مشروع الموازنة بزيادة اعتمادات ومُخصصات بعض البنود لعدد من الوزارات والجهات بقيمة حوالى 10 مليارات جنيه، فى مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمى والإسكان والنقل والرى والأوقاف.

كما وافقت اللجنة على دعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمبلغ 1.5 مليار جنيه، دعم وزارة الأوقاف بمبلغ 20 مليون جنيه لتركيب عدادات كهرباء بالمساجد، ودعم المجلس القومى للشباب بمبلغ 120 مليون جنيه لصالح تأهيل الشباب وفقا للبرنامج الرئاسي، مبلغ 500 مليون جنيه لصالح مراكز الشباب، ومبلغ 250 مليون جنيه