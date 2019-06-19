«خطة البرلمان» توافق على موازنة 2019-2020
تحرير:أحمد جاد
١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م
مجلس النواب
انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة حسين عيسى، من اعتماد تقريرها النهائي بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020، إذ قررت إرساله للأمانة العامة للبرلمان لرفعه لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال، لإدراجه على جدول الجلسة العامة للبرلمان السبت المقبل.
ووافقت اللجنة، على بعض التعديلات الجوهرية على مشروع الموازنة بزيادة اعتمادات ومُخصصات بعض البنود لعدد من الوزارات والجهات بقيمة حوالى 10 مليارات جنيه، فى مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمى والإسكان والنقل والرى والأوقاف.
كما وافقت اللجنة على دعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمبلغ 1.5 مليار جنيه، دعم وزارة الأوقاف بمبلغ 20 مليون جنيه لتركيب عدادات كهرباء بالمساجد، ودعم المجلس القومى للشباب بمبلغ 120 مليون جنيه لصالح تأهيل الشباب وفقا للبرنامج الرئاسي، مبلغ 500 مليون جنيه لصالح مراكز الشباب، ومبلغ 250 مليون جنيه
كما وافقت اللجنة على دعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمبلغ 1.5 مليار جنيه، دعم وزارة الأوقاف بمبلغ 20 مليون جنيه لتركيب عدادات كهرباء بالمساجد، ودعم المجلس القومى للشباب بمبلغ 120 مليون جنيه لصالح تأهيل الشباب وفقا للبرنامج الرئاسي، مبلغ 500 مليون جنيه لصالح مراكز الشباب، ومبلغ 250 مليون جنيه لوزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى دعم وزارة الري والموارد المائية بمبلغ 923 مليون جنيه.
وقررت اللجنة إدراج اعتماد إضافى قدره مليار جنيه لصالح وزارة الإسكان لإنهاء مشروعات الصرف الصحى بالقرى الأكثر فقرا، دعم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بمبلغ 2 مليار و510 ملايين جنيه، دعم وزارة النقل والمواصلات بمليار جنيه، إضافية لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى، ودعم موازنة وزارة الصحة والسكان بمبلغ مليار و925 مليون جنيه.