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تعامد الشمس على مذبح كنيسة مارجرجس بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
تعامد الشمس على المذبح
تعامد الشمس على المذبح
شهدت كنيسة مارجرجس في قرية صهرجت الكبرى بمحافظة الدقهلية، ظاهرة فلكية نادرة، إذ تتعامد الشمس كل عام في نفس التوقيت، 19 يونيو الموافق 12 بؤونة، على المذبح القبلي، باسم رئيس الملائكة ميخائيل في عيده، وتحدث الظاهرة على المذابح الثلاثة بالكنيسة في شهور يونيو ويوليو وأغسطس، من فتحات في قباب فوق المذبح، وترأس صلاة القداس الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والقس يوحنا عطا. أكد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، أن تلك الظاهرة تدل على عظمة المصريين في الهندسة والفلك والعمارة، متابعا أنها تضع الدقهلية على خريطة السياحة العالمية.
وأكد الأنبا صليب أنه تتبع ولاحظ الظاهرة منذ 5 سنوات خلال عمليات الترميم التي كانت تتم في الكنيسة، وقام بها الدكتور شارل شكري، ومساعده الدكتور سعد مكرم الأستاذ بكلية هندسة المنصورة، مشيرا إلى أنها تكررت في عيد الملاك 12 بؤونة، وفي عيد الشهيد مارجرجس 16 أبيب، وعيد السيدة العذراء (16 مسرى). وقال الدكتور
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ضياء-رشوان

«أبلكيشن قروض» «الصحفيين» تتدخل لحل الملفات المتعطلة

ما لبث أن انتهى مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان من تشكيل هيئة المكتب بعد تأخر دام قرابة الـ3 أشهر، حتى بدأ أعضاء المجلس في التحرك من أجل إنهاء القضايا والأزمات المتراكمة داخل أروقة النقابة والتي تعطلت خلال الأسابيع الماضية بسبب عدم الوصول لتوافق بين أعضاء المجلس فيما يتعلق بالتشكيل منذ الانتهاء من انتخابات التجديد النصفي. وبدأ أعضاء المجلس في اتخاذ قرارات عاجلة وفورية في عدة ملفات أبرزها الجوانب المالية والإدارية بالنقابة، وتنظيم ملف المظلة العلاجية لأعضاء مجلس النقابة، وكذلك تطوير الجانب الثقافي والخدمي.
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«الأعلى للإعلام» يكشف تفاصيل التحقيق مع «ميدو»

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن أن اللجنة المكلفة بالتحقيق مع نجم الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو"، باشرت عملها اليوم بشأن ما نشر على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) المنسوبة إلى اللاعب. وحضر اللاعب للتحقيق بصحبة محاميه، وتمت مواجهته بما هو منسوب إليه من نشر عبارات تسيء لجماهير الرياضة المصرية وتثير الفتنة الرياضية على صفحة تحمل اسمه وصورته. وأوضح المجلس أن لاعب كرة القدم السابق أحمد حسام "ميدو" نفى علاقته بالصفحة، وأنه اتخذ الإجراءات القانونية تجاه الصفحة المذكورة بإبلاغ إدارة فيسبوك.
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أراضي وشقق وأموال. .الحكومة تبدأ تعويض المتضررين من السد العالي

أعلن وزير شؤون مجلس النواب، أن اللجنة الوطنية لحصر المتضررين من بناء السد العالي، الذين لم يسبق لهم التعويض، المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، حصرت 11716 مواطنا متضررا، منهم 3851 مستحق للتعويض منهم 3851 مستحق للتعويض من متضررى تعليه السد العالى و7865 مستحق للتعويض من متضررى بناء السد العالى و4800 متضرر من فقدان الأرض، وأشار الوزير أن اللجنة تم تشكيلها لحصر التعويضات، في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاج السيسي بحل مشكلات أهالي النوبة المتضررين من بناء السد العالي.
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لجنة لإطلاق اسم الشهيد أبانوب على منشأة حكومية بأسيوط

نفى اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، ما تردد من أنباء حول رفض المحافظة إطلاق اسم الشهيد أبانوب على إحدى مدارس المحافظة، موضحًا أنه لم يعرض أحد أو يقترح أي شخص إطلاق اسم الشهيد على المدرسة من أجل رفضه أو الموافقة عليه. وقرر نور الدين، تشكيل لجنة تضم في عضويتها وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس مركز ومدينة القوصية والمستشار العسكري للمحافظة، لاختيار المدرسة المناسبة أو الشارع أو المنشأة التي سيتم اطلاق أسم الشهيد المجند أبانوب ناجح مرزق عطية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
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إصابة 4 طلاب ومراقب في امتحانات الثانوية بالدقهلية

أصيب 4 طلاب من الشعبتين الأدبية والعلمية بالصف الثالث الثانوي، اليوم الإثنين، بإغماءات وهبوط، بلجان مختلفة في محافظة الدقهلية، وتم نقل المصابين جميعا إلى المستشفيات بسيارات الإسعاف واستقرت حالاتهم الصحية، كما أصيب "نصر. ا. ع" مراقب بمدرسة شربين الثانوية، بمغص كلوى شديد وتم نقله إلى مستشفى شربين العام، وتحررت المحاضر اللازمة بالوقائع، وتلقى المصابون الإسعافات اللازمة والرعاية الطبية، حيث توفر مديرية الصحة فرقا طبية لرعاية الطلاب وسيارات إسعاف في نقاط تمركز قريبة من اللجان.
غرق

غرق صيادين في بحيرة المنزلة بالدقهلية

لقي اثنان من صيادي مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية مصرعهما غرقا، اليوم الخميس، في أثناء الصيد ببحيرة المنزلة، إذ جرفهما التيار، وقام الأهالي بانتشالهما ونقل جثمانيهما إلى مستشفى المطرية المركزي. تبين أن أحدهما سقط في المياه ولعدم تمكنه من السباحة غرق، وحاول الثاني إنقاذه فغرق هو الآخر وجرفهما تيار المياه. تلقى اللواء محمد حجي مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بوصول جثتين إلى مستشفى المطرية بداعي الغرق.
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إغماءات وكسور.. 7 ضحايا لـ«امتحان العربي» بالدقهلية

شهدت لجان الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، 7 حالات إصابة بين الطلاب، إذ سقطت مروحة سقف على رأس طالب، خلال امتحان اللجنة الأولى مادة اللغة العربية، وأصيب طالب آخر بكسور نتيجة للتدافع في فترة الراحة قبل بدء اللجنة الثانية لمادة التربية الدينية، وشهدت اللجان حالة واحدة لطالبة بفقدان الوعي و4 حالات إغماء طالبات، وتم نقلهن جميعًا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، ولم يشتك الطلاب من صعوبة في امتحان اللغة العربية، مؤكدين أنه في مستوى الطالب المتوسط.
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إصابة طالب ثانوي بسبب التدافع في الدقهلية

أصيب طالب يدعى "محمود إبراهيم سعد - 18 عامًا"، بمدرسة السيد سويلم بقرية الرياض التابعة لإدارة منية النصر التعليمية بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، أول أيام ماراثون الثانوية العامة، باشتباه كسر في الذراع اليسرى وسحجات، أثناء التدافع للخروج من لجنة الامتحان في فترة الاستراحة بين مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ونقل الطالب بسيارة الإسعاف إلى مستشفى منية النصر العام، لاتخاذ التدابير الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار أسرة الطالب المصاب.
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