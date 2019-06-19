قائد الكونغو: يمكننا الوصول للنهائي في هذه الحالة

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م

مصر والكونغو

أكد يوسف مولومبو، نجم منتخب الكونغو الديمقراطية، أن اتباع الأسلوب الدفاعي في مباريات فريقه بكأس الأمم الإفريقية، سيقودهم للتأهل عن المجموعة الأولى، وقال مولومبو خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة أوغندا، المقرر لها في الرابعة والنصف من مساء يوم السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة في الجولة الأولى من كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو: «من الصعب أن نقول إننا في ظروف جيدة أو مميزة، لكن في الأسابيع القليلة الأخيرة عملنا بجدية ونستعد بقوة للبطولة».

وأوضح: «لدينا لاعبون أصحاب موهبة وإمكانيات عالية، ويجب العمل كفريق جماعي. إذا استطعنا اللعب بطريقة دفاعية مميزة سنتأهل إلى الدور التالي، والإعداد للمباريات ليس بدنيا وفنيا فقط، بل هناك إعداد ذهني لمعرفة كيف ندافع جيدا أمام الخصوم، وسنكون من أول مركزين في المجموعة وسنصعد من المجموعة». وفتح

وأوضح: «لدينا لاعبون أصحاب موهبة وإمكانيات عالية، ويجب العمل كفريق جماعي. إذا استطعنا اللعب بطريقة دفاعية مميزة سنتأهل إلى الدور التالي، والإعداد للمباريات ليس بدنيا وفنيا فقط، بل هناك إعداد ذهني لمعرفة كيف ندافع جيدا أمام الخصوم، وسنكون من أول مركزين في المجموعة وسنصعد من المجموعة».



وفتح مولومبو أبواب الأمل أمام جماهير المنتخب الكونغولي قائلا: «إذا صححنا من أخطائنا الماضية فمن الممكن أن نصل إلى المباراة النهائية».



يذكر أن المنتخب الكونغولي يوجد بجانب منتخبات مصر وزيمبابوي وأوغندا في المجموعة الأولى من كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق يوم الجمعة المقبل.



ويستهل المنتخب الوطني مشواره في أمم إفريقيا بمواجهة منتخب زيمبابوي في المباراة الافتتاحية للبطولة، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

