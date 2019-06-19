رياضة

قائد الكونغو: يمكننا الوصول للنهائي في هذه الحالة

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م
مصر والكونغو
مصر والكونغو
أكد يوسف مولومبو، نجم منتخب الكونغو الديمقراطية، أن اتباع الأسلوب الدفاعي في مباريات فريقه بكأس الأمم الإفريقية، سيقودهم للتأهل عن المجموعة الأولى، وقال مولومبو خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة أوغندا، المقرر لها في الرابعة والنصف من مساء يوم السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة في الجولة الأولى من كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو: «من الصعب أن نقول إننا في ظروف جيدة أو مميزة، لكن في الأسابيع القليلة الأخيرة عملنا بجدية ونستعد بقوة للبطولة».
وأوضح: «لدينا لاعبون أصحاب موهبة وإمكانيات عالية، ويجب العمل كفريق جماعي. إذا استطعنا اللعب بطريقة دفاعية مميزة سنتأهل إلى الدور التالي، والإعداد للمباريات ليس بدنيا وفنيا فقط، بل هناك إعداد ذهني لمعرفة كيف ندافع جيدا أمام الخصوم، وسنكون من أول مركزين في المجموعة وسنصعد من المجموعة». وفتح
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محمد صلاح ضمن أفضل لاعبي إفريقيا في الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأربعاء، عن أفضل 11 لاعبًا في تاريخ البريميرليج، من قارة إفريقيا، ورشحت صحيفة «صن» الإنجليزية محمد صلاح، نجم فريق ليفربول والفراعنة، بعد المستوى الرائع الذي قدمه الموسم الماضي مع الريدز والتتويج بدوري أبطال أوروبا على حساب فريق توتنهام، وحصوله على الحذاء الذهبي كونه تمكن من الحصول على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية على التوالي منذ انضمامه لصفوف ليفربول. ونشرت الصحيفة التشكيل المثالي لنجوم إفريقيا في تاريخ البريميرليج.
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حسن شحاتة.. ملك المظاليم الذي روض وحوش إفريقيا

«بدأ ممارسة كرة القدم، منذ أن كان في سن العاشرة، وهو طالب في المدرسة الابتدائية بكفر الدوار، ثم في مدرسة صلاح سالم الثانوية التجارية، لينضم بعد ذلك في طفولته لنادي كفر الدوار، أحد أندية الدرجة الثانية في ذلك الوقت، لتبدأ مسيرته المبهرة المليئة بالإنجازات والأرقام القياسية مع الساحرة المستديرة».. هو «المعلم» حسن شحاتة، المدير الفنى السابق للمنتخب الوطني ونادى الزمالك، الذي يحتفل اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده رقم «72» لاسيما وأنه ولد في التاسع عشر من يونيو لعام 1947، في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.
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أحمد حسن يكشف حقيقة رحيله عن بيراميدز

كشف أحمد حسن، لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق، عن حقيقة رحيله عن نادي بيراميدز خلال الفترة المقبلة بعد أن قضى موسما مميزا مع الفريق الأول لكرة القدم الذى يحتل المركز الثاني في مسابقة الدوري الممتاز. وقال حسن، في تصريحات تليفزيونية اليوم: «مستمر في منصبى مديرًا للكرة بنادى بيراميدز، ولا صحة لما أثير خلال الأيام الماضية عن رحيلى، ولكننى متحفز للتجربة التى بدأتها خلال الموسم الماضى ومستمر معها للنهاية، لأن بها استفادة كبيرة لكل من ينضم إليها منذ البداية».
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زيمبابوي تواجه تنزانيا وديا استعدادا للفراعنة

يواجه منتخب زيمبابوي، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، نظيره التنزاني، في مباراة ودية بينهما، بالمركز الأولمبى بالمعادي، استعدادا لمواجهة زيمبابوي ومنتخب مصر، في افتتاح مبارياته ببطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا. وأوقعت قرعة البطولة منتخب زيمبابوي ضمن فرق المجموعة الأولى بجانب منتخبات مصر وأوغندا والكونغو.
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لماذا غادر محمد صلاح قبل انتهاء مباراة تنزانيا؟

غادر الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، ملعب برج العرب الذي شهد مباراة مصر وتنزانيا، التي جمعتهما وديًا مساء الخميس، في إطار استعدادات الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية ضمن استعداداتهما لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل. جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق قائد الفراعنة أحمد المحمدي، المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، برأسية رائعة في الدقيقة 65، مستغلًا عرضية متقنة من أحمد أيمن منصور، أسكنها المحمدي على يسار حارس تنزانيا.
عصام الحضري

أرقام.. 15 حارسا دافعوا عن عرين الفراعنة بكأس الأمم

استعرض الحساب الرسمي لاتحاد الكرة أرقام حراس المنتخب الوطني على مدار مشاركاتهم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك قبل أيام من خوض الفراعنة منافسات كان 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والمقامة للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وذلك بعد أن نالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
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قائد الفراعنة: هدفنا التتويج بكأس أمم إفريقيا

تحدث أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني ونادي أستون فيلا الإنجليزي، عن جاهزية زملائه لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر من الفترة 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، وقال المحمدي: "هناك بعض لاعبي الجيل الحالي، خاضوا مباريات على استاد القاهرة، في ظل حضور جماهيري، والجميع على أتم الاستعداد للعب على ملعب استاد القاهرة، بالرغم من عدم لعب البعض في هذا الملعب في ظل حضور جماهيري، وأناشد جميع الجماهير، بالحضور إلى استاد القاهرة، ودعم منتخب مصر، وسنبذل قصارى جهدنا للتتويج بالبطولة".
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