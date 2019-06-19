شديد الحرارة نهارًا.. الأرصاد تُحذر من طقس الخميس

تحرير:أ.ش.أ ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م

طقس حار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة غدًا الخميس ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح معتدلة أغلبها شمالية شرقية على بعض المناطق وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا: الصغرى العظمىالقاهرة 26 39شبين الكوم 25 38طنطا 24 38دمنهور 23 35الإسكندرية 22 32بلطيم 23 32مطروح 21 31السلوم 20 32سيوة 26 40بورسعيد 24 30دمياط 24