شلل مروري بالمحور بعد تصادم 4 سيارات واحتراق إحداها

تحرير:سماح عوض الله ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٣ م

تصادم سيارات - أرشيفية

شهد طريق المحور باتجاه مدينة 6 أكتوبر، حادثا مروريا، عقب تصادم 4 سيارات، واشتعال النيران بإحداها نتيجة قوة التصادم، مما أدى إلى مصرع مواطن وإصابة 3 أخرى، وانتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور، وقوات الحماية المدنية لمكان الحادث لإخماد حريق السيارة، ورفع السيارات المتصادمة من عرض الطريق، بينما تشهد غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حالة من الطوارئ بسب كثرة حوادث اليوم، ومنها حادث انقلاب شاحنة نقل "فنطاس" على الطريق الدائري، وانسكاب حمولتها "صابون سائل" مما تسبب فى إغلاق الطريق الدائرى من بهتيم باتجاه مسطرد.

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا بوقوع تصادم بين عدد من السيارات أعلى طريق المحور باتجاه أكتوبر نتج عنه توقف حركة المرور، وتبين من الانتقال اشتعال النيران بإحدى السيارات المتصادمة نتيجة قوة التصادم، ومصرع وإصابة 4 أشخاص، انتقلت على الفور الخدمات المرورية وسيارات الحماية المدنية للسيطرة على حريق السيارة