أبو الليف يحتفل بأمم إفريقيا بـ«أهلا بيك» (فيديو)

تحرير:التحرير ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٤ م

نادر أبو الليف

طرح المطرب نادر أبو الليف، أغنية "أهلا بيك" احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تقام فى مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل. وتم إذاعة الأغنية حصريا عبر راديو "نجوم إف إم"، من كلمات السيد علي، وألحان وتوزيع رامي المصري. وتقول كلماتها: "أهلا بيك في بلدنا الحلوة السمرا بلد الحضارة، اطمن أنت في وسط شعب كله طيبة وعنده أصالة، إحنا أول تاريخ نور أرض الدنيا بحالها، يارب احفظها وانصرها على مين يعادي ولادها، مصر أم الدنيا كل الدنيا دي عينها عليها، إيدي في إيدك هنتجمع ونشجع وروحنا ليها، بعون الله هنكسب وصوتنا يعلى بطولتنا وهنفوز بيها".

"أبو الليف" ليس وحده من طرح أغنيات للبطولة، فهناك العديد من النجوم والمطربين حرصوا على الاحتفاء بتلك المناسبة، وقدّموا عددا من الأغاني سواء المستقلة أو ضمن حملات إعلانية، لتشجيع الجمهور المصري على المنافسة، وترحيبا باستقبال مصر البطولة هذا العام، منها «بالحب اتجمعنا» التي شارك فيها كل من