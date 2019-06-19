مطالبة برلمانية بحل عاجل لنقص الممرضين بالمستشفيات
تحرير:أحمد جاد
١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٦ م
جلس النواب-أرشيفية
أكد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن عملية التطوير بالمستشفيات وزيادة نسبة طاقم التمريض أصبحت ضرورة ملحة في الوقت الحالي، مع معاناة المرضى من نقص أعداد الممرضين بالمستشفيات والوحدات الطبية، وهو ما يعكس تدني في مستوى الخدمة.
وأضاف في بيانه اليوم، أن من الأسباب وراء العجز هم توجه الممرضين للعمل بالقطاع الخاص والهجرة الخارجية للعمل بالدول العربية، نظرًا لانخفاض الرواتب بالمستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى عدم توفر بيئة عمل أمنة لهم.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن اهتمام الوزارة برفع المستوى المادي بالتوازي مع المستوى المهني للممرض ليتماشى مع المعايير العالمية، هو أولى خطوات تحسين الأوضاع بالقطاع، لأن العامل سواء ممرض أو بأي مهنة يعطي أداء أفضل كثيرًا في حالة شعوره بالتقدير المادي والمعنوي، وأنه لا يقل عن نظرائه.
وأشاد عضو اللجنة التشريعية
وأوضح عضو مجلس النواب، أن اهتمام الوزارة برفع المستوى المادي بالتوازي مع المستوى المهني للممرض ليتماشى مع المعايير العالمية، هو أولى خطوات تحسين الأوضاع بالقطاع، لأن العامل سواء ممرض أو بأي مهنة يعطي أداء أفضل كثيرًا في حالة شعوره بالتقدير المادي والمعنوي، وأنه لا يقل عن نظرائه.
وأشاد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب بحرص وزارة الصحة والسكان على تطوير مستوى التمريض بالمستشفيات والوحدات الصحية، ووضع الخطة القومية لتطوير منظومة التمريض 2018 وحتى 2022، مؤكدًا أن نجاح منظومة التأمين الصحي الجديد يرتبط ارتباطا وثيقا بمستوى كافة أطراف العملية الطبية.
يذكر أن المستشفيات الحكومية تشهد تراجعًا مستمرًا في أدائها، خاصةً في قسمي الاستقبال والطوارئ اللذين يكونان دائما مزدحمين، وخاليين من الأطباء والمتخصصين والأجهزة حتى التمريض.