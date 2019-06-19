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«أبلكيشن قروض» «الصحفيين» تتدخل لحل الملفات المتعطلة

أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بدؤوا في إنهاء الأزمات العالقة بالنقابة من خلال حفظ المستندات المالية إلكترونيا وكذلك الأرشيف الورقي وعمل أبلكيشن للقروض وتنظيم المظلة العلاجية
تحرير:أحمد سعيد حسانين ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
ضياء رشوان نقيب الصحفيين
ضياء رشوان نقيب الصحفيين
ما لبث أن انتهى مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان من تشكيل هيئة المكتب بعد تأخر دام قرابة الـ3 أشهر، حتى بدأ أعضاء المجلس في التحرك من أجل إنهاء القضايا والأزمات المتراكمة داخل أروقة النقابة والتي تعطلت خلال الأسابيع الماضية بسبب عدم الوصول لتوافق بين أعضاء المجلس فيما يتعلق بالتشكيل منذ الانتهاء من انتخابات التجديد النصفي. وبدأ أعضاء المجلس في اتخاذ قرارات عاجلة وفورية في عدة ملفات أبرزها الجوانب المالية والإدارية بالنقابة، وتنظيم ملف المظلة العلاجية لأعضاء مجلس النقابة، وكذلك تطوير الجانب الثقافي والخدمي.
حفظ المستندات المالية والأرشيف الورقي إلكترونيا قام الكاتب الصحفي هشام يونس والذي تولى منصب أمانة الصندوق في تشكيل مجلس النقابة، بإصدار عدة إجراءات فور توليه منصبه بالنقابة، بداية من مخاطبة مركز أماك بالأهرام لتصميم برنامج لحفظ المستندات المالية إلكترونيا وكذلك الأرشيف الورقي، ومخاطبة مؤسستي الأهرام
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طارق-شوقي-وزير-التربية-والتعليم (3)

«التعليم» تحدد موعد إعلان نتيجة أولى ثانوي

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداد الوزارة لعقد مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة نهاية العام للصف الأول الثانوي مطلع الأسبوع المقبل. وقال الوزير إنه تم دمج نتائج التصحيح الورقي والإلكتروني لتكون النتيجة لجميع الطلاب في آن واحد. وأضاف وزير التعليم، في تصريح لـ"التحرير"، أن النتيجة ستتضمن تقييمات وليست درجات كما كان متبع، على أن يخوض الحاصلون على أقل من 50% في المواد التي ستُقيم بتقديرات، مثل نتائج الكليات، اختبار الدور الثاني والمقرر له يوليو المقبل.
مترو الخط الثاني

عودة حركة المترو إلى طبيعتها بعد تعطل 18 دقيقة

أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، عودة الحركة على الخط الثاني "شبرا الخيمة-المنيب" إلى طبيعتها، بعد تعطل أحد القطارات ما بين محطتي البحوث وجامعة القاهرة بسبب عطل فني. وقال "عبدالهادي" في بيان رسمي لشركة مترو الأنفاق، إن الحركة تعطلت على الخط الثاني لمدة 18 دقيقة، وتم إرسال فرق صيانة لإصلاح العطل لكنه تطلب دقائق أكثر للإصلاح، ما دفع الشركة لإرسال قطار بديل، وسحب القطار المعطل إلى ورش الخط الثاني. وأوضح متحدث مترو الأنفاق أنه تم الدفع بقطارات إضافية على الخط الثاني لامتصاص الكثافات.
حوار-مكرم-محمد-احمد-رئيس-المجلس-الاعلى-لتنظيم-الاعلام-صورة-أرشيفية (1)

«الأعلى للإعلام» يصدر بيانا جديدا عن حادث العريش

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، أن لجان المجلس رصدت إطلاق بعض وسائل الإعلام لفظ المسلحين على الإرهابيين القتلة، وبخاصة في حادث العريش الأخير. وشدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في بيان له اليوم الأربعاء، على ضرورة التزام وسائل الإعلام المختلفة بعدم إطلاق لفظ مسلحين على هؤلاء القتلة واستخدام لفظ الإرهابيين عند وصفهم في أى موضع. واجتمعت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في 9 يونيو، لمناقشة المخالفات المتعلقة بالتغطية الإعلامية لحادث العريش الإرهابي.
الأثاث-المصري-في-عصر-الفراعنة

«المبتكرون الأوائل».. معرض أثاث فرعوني بالمتحف المصري غدا

تفتتح المبادرة الدنماركية المصرية للحوار معرض "المبتكرون الأوائل" بالمتحف المصري، غدًا الخميس في تمام الساعة 11 صباحًا، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، وتوماس أنكر كريستنين، سفير الدنمارك لدى القاهرة، على أن يستقبل المعرض الجمهور بداية من بعد غدٍ الجمعة. يضم "المبتكرون الأوائل" قطعًا من الأثاث مستوحاة من الأثاث المصري، قام بتصميمها وتنفيذها المعماري وصانع الخزائن الدنماركي دان س?ارت بداية من عام 1985. وصنع س?ارت ما يقرب من 100 نموذج مصغر بنسبة 1 إلى 5 من قطع الأثاث الأثرية، يستضيف منها المعرض 35 قطعة مصغرة.
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السيسي-يوقع

السيسي يوافق على قرض بـ70 مليون دينار كويتي

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم السبت، القرار الجمهوري للرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 507 لسنة 2018، والتي يقتضي بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بمبلغ 70 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ 8 أغسطس 2018، ويذكر أن مجلس النواب كان قد وافق على هذا القرار في جلسته التي انعقدت في يوم 24 فبراير الماضي.
اموال

ديون مصر تصل 4 تريليونات جنيه لهذه الأسباب

ارتفع حجم الدين العام المحلي لمصر بنسبة بلغت 20.25% ليسجل 4.107 تريليون جنيه في نهاية شهر ديسمبر 2018، في مقابل 3.4 تريليون جنيه بنهاية عام 2017، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وبلغت نسبة الدين المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي 78.2% بنهاية العام الماضي، في مقابل نحو 77% بنهاية عام 2017، كما ارتفع حجم الدين الخارجي لمصر بنسبة بلغت 16.5% بنهاية عام 2018، ليصل إلى 96.6 مليار دولار، في مقابل 82.9 مليار دولار بنهاية عام 2017. وتوسعت مصر فى الاقتراض من الخارج خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد عجز الموازنة.
ضياء-رشوان (2)

نقيب الصحفيين: تطبيق زيادة البدل بدءا من مايو الجاري

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أنه سيتم تطبيق زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا على الصحفيين بنسبة 25% بداية من شهر مايو الجاري. وقال نقيب الصحفيين، في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، إنه تنفيذا للوعد الذي سبق لي إعلانه بعد موافقة الحكومة على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بنسبة 25% لأعضاء النقابة والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية بدءا من تطبيق الموازنة الجديدة للدولة في شهر يوليو المقبل، يسعدني إبلاغكم بتطبيق هذه الزيادة بدءا من شهر مايو الحالي.
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