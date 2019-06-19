«أبلكيشن قروض» «الصحفيين» تتدخل لحل الملفات المتعطلة

أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بدؤوا في إنهاء الأزمات العالقة بالنقابة من خلال حفظ المستندات المالية إلكترونيا وكذلك الأرشيف الورقي وعمل أبلكيشن للقروض وتنظيم المظلة العلاجية

تحرير:أحمد سعيد حسانين ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

ما لبث أن انتهى مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان من تشكيل هيئة المكتب بعد تأخر دام قرابة الـ3 أشهر، حتى بدأ أعضاء المجلس في التحرك من أجل إنهاء القضايا والأزمات المتراكمة داخل أروقة النقابة والتي تعطلت خلال الأسابيع الماضية بسبب عدم الوصول لتوافق بين أعضاء المجلس فيما يتعلق بالتشكيل منذ الانتهاء من انتخابات التجديد النصفي. وبدأ أعضاء المجلس في اتخاذ قرارات عاجلة وفورية في عدة ملفات أبرزها الجوانب المالية والإدارية بالنقابة، وتنظيم ملف المظلة العلاجية لأعضاء مجلس النقابة، وكذلك تطوير الجانب الثقافي والخدمي.

حفظ المستندات المالية والأرشيف الورقي إلكترونيا قام الكاتب الصحفي هشام يونس والذي تولى منصب أمانة الصندوق في تشكيل مجلس النقابة، بإصدار عدة إجراءات فور توليه منصبه بالنقابة، بداية من مخاطبة مركز أماك بالأهرام لتصميم برنامج لحفظ المستندات المالية إلكترونيا وكذلك الأرشيف الورقي، ومخاطبة مؤسستي الأهرام

حفظ المستندات المالية والأرشيف الورقي إلكترونيا

قام الكاتب الصحفي هشام يونس والذي تولى منصب أمانة الصندوق في تشكيل مجلس النقابة، بإصدار عدة إجراءات فور توليه منصبه بالنقابة، بداية من مخاطبة مركز أماك بالأهرام لتصميم برنامج لحفظ المستندات المالية إلكترونيا وكذلك الأرشيف الورقي، ومخاطبة مؤسستي الأهرام والأخبار بشأن مديونيات قروض قديمة لزملاء لم يقوموا بالسداد منذ سنوات، وأيضا تعميم الدمغة الصحفية في أعمال جميع لجان المجلس وإلغاء أي استثناءات سابقة في هذا الشأن، بالإضافة إلى الاتفاق مع الزميلين محمد عارف مدير صندوق التكافل، وعمرو الدردير أمين الصندوق على تفعيل الدمغة الصحفية في أعمال الصندوق كافة، فضلا عن تخصيص حساب للقروض الحسنة، وذلك لتحديد قيمة القروض التي يتم صرفها شهريا.

أبلكيشن لخدمة القروض

كما أكد "يونس" أنه قام بعمل حصر بجميع طلبات القروض وجدولتها للانتهاء منها في أسرع وقت وفق المتاح في حسابات النقابة بعد موافقة المجلس، وكذلك عمل أبلكيشن لخدمة القروض يُمكن عضو النقابة من معرفة موعد صرف القرض بمجرد التقدم به إلكترونيا وفقا لربط التطبيق بالحساب البنكي المخصص للقروض وبقوائم المتقدمين، بالإضافة إلى التواصل مع الزملاء في النقابة الفرعية في الإسكندرية والاتفاق على موعد اجتماع لمناقشة بعض المشكلات وكذلك فرص تنمية الموارد، فضلا عن متابعة إرسال البدل للمؤسسات القومية ولحسابات النقابة لصالح الصحف الخاصة والحزبية، وأيضا البدء في إعداد خطة لإحلال الإضاءات الموفرة للطاقة وكذلك أساليب ترشيد استهلاك المياه بمبنى النقابة توفيرا للنفقات، إلى جانب إعداد تقرير بالوضع المالي من واقع حسابات النقابة لوضعه أمام النقيب والزملاء أعضاء المجلس خلال اجتماع السبت القادم.

غرامات مشروع العلاج

بينما كثف أيمن عبد المجيد رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية جهوده في ملف مشروع العلاج، بعد أن أعلن مجلس النقابة إعادة فتح باب الاشتراك في المشروع، ليعلن إعادة فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج للحاصلين على عضوية النقابة بجلسة القيد الأخيرة لمدة 15 يوم عمل تبدأ من السبت 22 يونيو وحتى الثلاثاء 9يوليو، إعمالًا لحق الزملاء الحاصلين على عضوية النقابة في لجنة القيد الأخيرة، في الاحتماء بالمظلة العلاجية، وتمكينًا للأعضاء الذين تخلفوا عن الاشتراك بمشروع العلاج، ويرغبون في الاشتراك، أو إضافة أفراد من أسرهم، كما قرر فتح باب الاشتراك للأعضاء، الذين تخلفوا عن مواعيد الاشتراك السنوية، وللراغبين في إضافة أفراد من الأسرة، بغرامة قدرها 400 جنيه، وذلك لمدة أسبوع من السبت 22 يونيو إلى الخميس 27يونيو، مؤكدا أنه يحق الإضافة بمشروع العلاج بدون أي غرامات طوال العام للزوج أو الزوجة، في الزواج الحديث، في مدى زمني، حده الأقصى شهران من تاريخ تحرير قسيمة الزواج، وكذلك المولود، حديث الولادة، يُضاف خلال شهرين من تاريخ تحرير شهادة الميلاد، وبالنسبة للمواليد خارج مصر، يُضاف خلال شهر من العودة لأرض الوطن.

تعاون مع قصور الثقافة

بينما واصل حسين الزناتي رئيس لجنة النشاط بالنقابة التركيز على الجانب الثقافي والخدمي داخل النقابة، حيث قام بالتنسيق مع الإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة لهيئة قصور الثقافة بقيادة الدكتور أحمد عواض على الترتيب لفعاليات الحفل الختامي لأسبوع الدمج الثقافي الخامس لأطفال الحدود القادمين من جنوب سيناء، والذي تنطلق فعالياته من مسرح النقابة اليوم.

وقال الزناتي في تصريحات له، إن الاحتفالية تتضمن فقرات فنية للأطفال المشاركين والقادمين من الجنوب مع أطفال القاهرة، ويشارك فيه 150 طفلا وفنانا وقياديا من وزارة الثقافة، وسيتم إقامة معرض على هامش الاحتفالية لمنتجات الورش الفنية للأطفال وورش الحرف البيئية واليدوية.

وكان مجلس نقابة الصحفيين، قد عقد اجتماعه مساء أول من أمس، ونجح في تشكيل هيئة المكتب واللجان، عبر آلية توافقية، حرصًا على مصالح الجمعية العمومية، التي منحت النقيب وأعضاء المجلس الثقة.

وفيما يتعلق بتشكيل هيئة مكتب المجلس واللجان، تقرر الآتي: يتولى نقيب الصحفيين رئاسة لجنة التسويات، على أن تضم في عضويتها كل أعضاء المجلس، ورئاسة مجلس إدارة صندوق التكافل، والإشراف على لجان الحريات والتشريعات والإسكان، ويتولى جمال عبد الرحيم، وكيل أول النقابة ورئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب، رئيس هيئة التأديب، وخالد ميري، وكيل النقابة، رئيس لجنتي القيد والتحقيق، بينما تم إرجاء البت في عضوية مقعدي القيد، على أن يتولى اثنان من ثلاثة زملاء يتشاورون بشأنها، وهم، هشام يونس، ومحمد سعد عبد الحفيظ، ومحمود كامل، بينما يتولى محمد شبانة، السكرتير العام، عضو لجنة التحقيق، ويتولى هشام يونس، أمانة الصندوق.

وفيما يتعلق باللجان، فقد جاء أيمن عبد المجيد، رئيسًا للجنتي التشريعات، والرعاية الاجتماعية والصحية، وعضوًا بلجنة القيد الاستئنافي، بالإضافة إلى حسين الزناتي، وكيل النقابة للنشاط والمتابعة، ورئيسًا للجنة الحج والعمرة، عضو هيئة التأديب، وأيضا محمد خراجة، وكيل النقابة للشؤون الاقتصادية، ورئيس لجنة تنمية الموارد، فضلا عن حماد الرمحي، رئيس لجنة المعاشات، وأمين الصندوق المساعد، وعضو لجنة القيد الاستئنافي أمين لجنة التسويات، وأحد ممثلي مجلس النقابة في صندوق التكافل، إلى جانب عمرو بدر، السكرتير العام المساعد، ورئيس لجنة الحريات، وكذلك محمد سعد عبد الحفيظ، رئيس لجنتي الشؤون العربية، والإسكان، ومبدئيا عضو لجنة القيد، بالإضافة إلى محمد يحيى يوسف، السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا، وعضو هيئة التأديب، وممثل النقابة في صندوق التكافل، ومحمود كامل، رئيس اللجنة الثقافية، والمشرف على الشعب والروابط، ومبدئيا عضو لجنة القيد.



