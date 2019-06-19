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برلماني: «الملصق الإلكتروني» ينهي فوضى الطرق

تحرير:أحمد جاد ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٧ م
مجلس النواب-أرشيفية
مجلس النواب-أرشيفية
قال النائب محمد زين وكيل لجنة النقل، إن استعانة الحكومة بالوسائل التكنولوجية الحديثة لإدارة حركة المرور، تؤثر بشكل مباشر على المواطنين من خلال التيسيير عليهم ورفع معدل الأمان بطريقة علمية تعتمد على تطبيق قواعد قانون المرور على نحو صحيح وموحد وتحقيق العدل والمساواة بين المواطنين، مؤكدا أن تعميم تركيب الملصق الإلكتروني للمركبات على مستوى الجمهورية، سيساهم في رفع مستوى السلامة المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق، مشيدًا بحرص وزارة الداخلية على تطوير كافة القطاعات الخدمية التى تهم المواطنين وتقديم كافة التسهيلات والارتقاء بمنظومة المرور.
وأضاف زين، أنه بالرغم من أن قيمة الملصق المادية غير مكلفة، إلا أنه يحفظ كل بيانات المركبة والمخالفات وبيان حالتها، وهو ما يساعد على سرعة التوصل إلى مالكها في حالة وجود أي طارئ. وأشار إلى أن أهميته تكمن أيضًا في إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة
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طارق-شوقي-وزير-التربية-والتعليم (3)

«التعليم» تحدد موعد إعلان نتيجة أولى ثانوي

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداد الوزارة لعقد مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة نهاية العام للصف الأول الثانوي مطلع الأسبوع المقبل. وقال الوزير إنه تم دمج نتائج التصحيح الورقي والإلكتروني لتكون النتيجة لجميع الطلاب في آن واحد. وأضاف وزير التعليم، في تصريح لـ"التحرير"، أن النتيجة ستتضمن تقييمات وليست درجات كما كان متبع، على أن يخوض الحاصلون على أقل من 50% في المواد التي ستُقيم بتقديرات، مثل نتائج الكليات، اختبار الدور الثاني والمقرر له يوليو المقبل.
مترو الخط الثاني

عودة حركة المترو إلى طبيعتها بعد تعطل 18 دقيقة

أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، عودة الحركة على الخط الثاني "شبرا الخيمة-المنيب" إلى طبيعتها، بعد تعطل أحد القطارات ما بين محطتي البحوث وجامعة القاهرة بسبب عطل فني. وقال "عبدالهادي" في بيان رسمي لشركة مترو الأنفاق، إن الحركة تعطلت على الخط الثاني لمدة 18 دقيقة، وتم إرسال فرق صيانة لإصلاح العطل لكنه تطلب دقائق أكثر للإصلاح، ما دفع الشركة لإرسال قطار بديل، وسحب القطار المعطل إلى ورش الخط الثاني. وأوضح متحدث مترو الأنفاق أنه تم الدفع بقطارات إضافية على الخط الثاني لامتصاص الكثافات.
حوار-مكرم-محمد-احمد-رئيس-المجلس-الاعلى-لتنظيم-الاعلام-صورة-أرشيفية (1)

«الأعلى للإعلام» يصدر بيانا جديدا عن حادث العريش

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، أن لجان المجلس رصدت إطلاق بعض وسائل الإعلام لفظ المسلحين على الإرهابيين القتلة، وبخاصة في حادث العريش الأخير. وشدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في بيان له اليوم الأربعاء، على ضرورة التزام وسائل الإعلام المختلفة بعدم إطلاق لفظ مسلحين على هؤلاء القتلة واستخدام لفظ الإرهابيين عند وصفهم في أى موضع. واجتمعت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في 9 يونيو، لمناقشة المخالفات المتعلقة بالتغطية الإعلامية لحادث العريش الإرهابي.
الأثاث-المصري-في-عصر-الفراعنة

«المبتكرون الأوائل».. معرض أثاث فرعوني بالمتحف المصري غدا

تفتتح المبادرة الدنماركية المصرية للحوار معرض "المبتكرون الأوائل" بالمتحف المصري، غدًا الخميس في تمام الساعة 11 صباحًا، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، وتوماس أنكر كريستنين، سفير الدنمارك لدى القاهرة، على أن يستقبل المعرض الجمهور بداية من بعد غدٍ الجمعة. يضم "المبتكرون الأوائل" قطعًا من الأثاث مستوحاة من الأثاث المصري، قام بتصميمها وتنفيذها المعماري وصانع الخزائن الدنماركي دان س?ارت بداية من عام 1985. وصنع س?ارت ما يقرب من 100 نموذج مصغر بنسبة 1 إلى 5 من قطع الأثاث الأثرية، يستضيف منها المعرض 35 قطعة مصغرة.
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هواوى (2)

شواهد تاريخية.. الفشل مصير هواوي بعد الحظر الأمريكي

في وقت سابق من الشهر الجاري، فرضت الولايات المتحدة حظرا على الشركات الأمريكية من التعامل مع شركة "هواوي" الصينية، الرائدة في تكنولوجيا الاتصالات، والقرار إذا تم تطبيقه بشكل صارم ومستمر فإنه سيؤدي إلى توقف عملاق معدات الاتصالات الصينية عن العمل، وإذا امتد الحظر ليشمل مجموعة أوسع من الشركات الصينية، كما يشاع، فإن ذلك سيلحق أضرارا اقتصادية كبيرة ليس فقط بالصين، وإنما بالشركات الأمريكية والدولية أيضا، فعلى المدى الطويل، يمكن أن ينقسم العالم إلى كتلتين تكنولوجيتين غير متوافقتين وعدائيتين، مع تأثيرات كارثية محتملة فى العلاقات الدولية المستقبلية.
وزيرة-الصحة

بيان عاجل لوزيرة الصحة بسبب إهمال مستشفى طهطا

تقدم خالد صالح أبو زهاد عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، ببيان عاجل، للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه للمهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بسبب الإهمال في مستشفى طهطا العام بسوهاج وعدم استقبالها شاب مصاب بحروق، ما أدى إلى وفاته، قائلا إن المستشفى رفض علاج الشاب ولم يتم اتخاذ الإجراءات والإسعافات المطلوبة، وتم تركه يذهب من المستشفى دون سرير حامل أو سيارة إسعاف، أو تقديم أي إسعافات أولية له مما أدى إلى وفاته، مطالبا بالتحقيق في ما حدث ومحاسبة المهملين والمقصرين في عملهم.
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي 1

نواب عن استلام «عشماوي»: الدولة تنتصر لدم الشهداء

في مفاجأة جديدة لانتصارات السلطات المصرية، شهدت ليلة أمس عملية تسلّم الإرهابي هشام عشماوي من القوات الليبية الموالية للواء خليفة حفتر، ووثقت عدسات وسائل الإعلام المختلفة لحظات عودته إلى مصر مقيدا ومعصوب العينين ووضعت سماعة على أذنيه لمنعه من مشاهدة وسماع ما يدور حوله، وذلك برفقة عدد من عناصر قوات العمليات الخاصة، لتتم محاكمته على الأراضي المصرية، وجاء ذلك في أعقاب زيارة اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات المصرية، إلى ليبيا، حيث التقى مع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.
مبانى

«إسكان النواب»: قانون التصالح يشمل كل مخالفات البناء

قال النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، المقرر بدء تطبيقه خلال أيام، لا يقتصر على المخالفات التى حُرّرت لها محاضر وفق قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 ولديها نزاع قضائى قائم. وأوضح والى، أن من حق أى مواطن خالف اشتراطات البناء وفق قانون البناء الموحد، ولم يحرر له محضر عن المخالفة، أن يتقدم للتصالح أيضا، فالقانون متاح تنفيذه ويطبق على كل الحالات المخالفة، سواء دخلت نزاعا قضائيا متداولا بالمحاكم أو لم تحرر لها محاضر.
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