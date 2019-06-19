برلماني: «الملصق الإلكتروني» ينهي فوضى الطرق

تحرير:أحمد جاد ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٧ م

مجلس النواب-أرشيفية

قال النائب محمد زين وكيل لجنة النقل، إن استعانة الحكومة بالوسائل التكنولوجية الحديثة لإدارة حركة المرور، تؤثر بشكل مباشر على المواطنين من خلال التيسيير عليهم ورفع معدل الأمان بطريقة علمية تعتمد على تطبيق قواعد قانون المرور على نحو صحيح وموحد وتحقيق العدل والمساواة بين المواطنين، مؤكدا أن تعميم تركيب الملصق الإلكتروني للمركبات على مستوى الجمهورية، سيساهم في رفع مستوى السلامة المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق، مشيدًا بحرص وزارة الداخلية على تطوير كافة القطاعات الخدمية التى تهم المواطنين وتقديم كافة التسهيلات والارتقاء بمنظومة المرور.

وأضاف زين، أنه بالرغم من أن قيمة الملصق المادية غير مكلفة، إلا أنه يحفظ كل بيانات المركبة والمخالفات وبيان حالتها، وهو ما يساعد على سرعة التوصل إلى مالكها في حالة وجود أي طارئ. وأشار إلى أن أهميته تكمن أيضًا في إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة