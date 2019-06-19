7 أعمال فنية تعود للبلاتوهات.. أبرزها قيد عائلي

قبل شهر رمضان، عرض الجزء الأول من «قيد عائلي» بطولة صلاح عبدالله وعزت العلايلي، محققًا ردود فعل إيجابية لدى الجمهور، الذي يتساءل عن موعد عرض الجزء الثاني

تحرير:ريهام عبدالوهاب ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ م

مسلسل قيد عائلي - عزت العلايلي وميرفت أمين

حالة من الهدوء تشهدها مواقع التصوير، حيث سافر أغلب النجوم إلى المدن الساحلية لقضاء عطلة الصيف، بعد انتهاء الموسمين الدرامي والسينمائي، لكن الأيام الماضية شهدت نشاطًا على غير العادة من الفنانين وصناع الأعمال، الذين سبق أن أوقفوا تصوير مسلسلاتهم وأفلامهم؛ لانشغالهم بتصوير أعمالهم الرمضانية، والآن يتجهزون لاستئناف تصويرها، من أجل الانتهاء منها في الوقت المحدد، وفي التقرير التالي نستعرض لكم أبرز المسلسلات والأفلام التي ننتظر أن يتم الإفراج عنها قريبًا.

مسلسل «قيد عائلي 2» تستعد أسرة مسلسل «قيد عائلي» بقيادة المخرج تامر حمزة، لاستئناف باقى حلقاته مطلع الشهر المقبل، كي يكون جاهزا للعرض فور الانتهاء منه على قناة DMC. المسلسل من تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، بطولة ميرفت أمين، بوسي، عزت العلايلي، صلاح عبدالله،