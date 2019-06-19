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7 أعمال فنية تعود للبلاتوهات.. أبرزها قيد عائلي

قبل شهر رمضان، عرض الجزء الأول من «قيد عائلي» بطولة صلاح عبدالله وعزت العلايلي، محققًا ردود فعل إيجابية لدى الجمهور، الذي يتساءل عن موعد عرض الجزء الثاني
تحرير:ريهام عبدالوهاب ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ م
مسلسل قيد عائلي - عزت العلايلي وميرفت أمين
مسلسل قيد عائلي - عزت العلايلي وميرفت أمين
حالة من الهدوء تشهدها مواقع التصوير، حيث سافر أغلب النجوم إلى المدن الساحلية لقضاء عطلة الصيف، بعد انتهاء الموسمين الدرامي والسينمائي، لكن الأيام الماضية شهدت نشاطًا على غير العادة من الفنانين وصناع الأعمال، الذين سبق أن أوقفوا تصوير مسلسلاتهم وأفلامهم؛ لانشغالهم بتصوير أعمالهم الرمضانية، والآن يتجهزون لاستئناف تصويرها، من أجل الانتهاء منها في الوقت المحدد، وفي التقرير التالي نستعرض لكم أبرز المسلسلات والأفلام التي ننتظر أن يتم الإفراج عنها قريبًا.
مسلسل «قيد عائلي 2» تستعد أسرة مسلسل «قيد عائلي» بقيادة المخرج تامر حمزة، لاستئناف باقى حلقاته مطلع الشهر المقبل، كي يكون جاهزا للعرض فور الانتهاء منه على قناة DMC. المسلسل من تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، بطولة ميرفت أمين، بوسي، عزت العلايلي، صلاح عبدالله،
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كريم عبدالعزيز «مقلوب» في بوستر «الفيل الأزرق 2»

نشر الفنان كريم عبدالعزيز، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، "بوستر" فيلمه الجديد "الفيل الأزرق" الجزء الثاني، الذي سيطرح في دور السينما خلال عيد الأضحى المقبل. وظهر كريم مقلوبًا رأسًا على عقب في "البوستر"، وهو يرتدي زيًّا يبدو وكأنه من الحقبة المملوكية، وكتب: "مسألة حياة أو موت.. الفيل الأزرق 2، لا تخافوا لكن احذروا"، وعلقت الفنانة إيمان العاصي، باللغة الإنجليزية على المنشور قائلة: "لا أستطيع الانتظار"، فيما أبدى الجمهور حماسه للفيلم، الذي يعود به "عبدالعزيز" بعد غياب.
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أحمد مكي يحتفل بعيد ميلاده..نجوم يهنئونه: أنت الأفضل

احتفل الفنان أحمد مكي، بعيد ميلاده الـ39، حيث إنه من مواليد 19 يونيو 1980، ونشر صورة له عبر حسابه على "إنستجرام": "أيوه جوزاء.. مش بإيدي والله.. عيد ميلادي صادف رقم غريب السنة دي 19.6.19، شكرًا ليكم عشان افتكرتوا عيد ميلادي وكل سنة وأنتم طيبين". وحرص عدد من الفنانين على تقديم التهنئة له، ومنهم كريم قاسم، حيث كتب: "كل سنة وأنت طيب يا مكي.. أنت الأفضل"، وعمرو عبدالجليل كتب: "كل سنة وأنت طيب يا مكي"، وعلي ربيع كتب: "كل سنة وأنت طيب يا كبير أوي"، وكريم عفيفي كتب: "كل سنة وأنت طيب يا أجمل خلق الله"، وغيرهم.
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رسالة غامضة من ياسمين عبدالعزيز: لا تكابر برجولتك

وجهت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، رسالة إلى كل رجل "يعتقد أنه أقوى أو أهم من المرأة"، وقالت: "لم تخلق المرأة ليكسرها رجل، بل خلقت امرأة لتنجب رجلا، فلا تكابر برجولتك على النساء، فالتي علمتك الرجولة امرأة". وتساءل الجمهور عمن تقصده ياسمين برسالتها، التي تأتي بعد شهور قليلة من الأزمة التي وقعت بينها وبين طليقها المنتج محمد حلاوة، وزوجته الفنانة ريهام حجاج، حيث تبادل الطرفان في عدة مناسبات "الهمز واللمز" عبر السوشيال ميديا.
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محمد هنيدي

أفلام جديدة تستعد للمنافسة| «هنيدي» بحجم عقلة الإصبع

انتعاشة كبيرة تشهدها السينما المصرية هذا العام، بعد الأزمة الدرامية التى شهدها رمضان 2019، والتي حالت دون مشاركة الكثير من النجوم خلال الشهر الكريم، ليتجهوا إلى السينما، التي تشهد هذا العام نقل نوعية على مستوى الأفلام التي تم عرضها على مدار المواسم المختلفة والمنتظر عرضها خلال الفترة المقبلة، من حيث الموضوعات التي يتم طرحها ومناقشتها، فلم تعد السينما قاصرة على الأفلام التجارية التي تمتزج بالخلطة الشعبية؛ والتى لا تخلو من المطرب والراقصة، وأصبح هناك تواجد كبير لأفلام الأكشن والرومانسية والدراما.
فيلم الكنز

7 ملاحظات على تريلر «الكنز 2»| محمد سعد يحير الجمهور

قبل ساعات طُرح الإعلان الرسمي لفيلم «الكنز 2» بطولة محمد رمضان ومحمد سعد، المرتقب عرضه في السينمات يوليو المقبل، وكشف البرومو لمحات من الجزء الثاني الذي حمل عنوان «الحب والمصير»، وستصل الأحداث فيه إلى ذروتها، فمن سينتصر بالنهاية الحب أم السلطة؟ سواء كانت سلطة الكرسي الذى يجلس عليه محمد سعد، أو التي تقضى بانتقام محمد رمضان من قاتل والده وأبي حبيبته فى نفس الوقت، أو استكمال أحمد حاتم رحلة فك لغز "الكنز" الذى يبحث عنه، تلك الرحلة بدأت بعودته من أوروبا إلى مسقط رأسه، ليتفاجأ بأن الكنز الذي ينتظره مجموعة من الجوابات وشرائط الفيديو.
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لو فاتك.. 6 مسلسلات رمضانية تشاهدها على هذه القنوات

الكثير من المشاهدين لا يتابعون التليفزيون خلال شهر رمضان، رغم كونه الموسم الدرامي الأبرز على مدى العام، والذى يعد بالنسبة للكثير من النجوم بمثابة الفوز بميدالية ذهبية، إذا نجح فى التعاقد على مسلسل للعرض خلال الماراثون الرمضاني، وخلال رمضان 2019 تنافس نحو 25 مسلسلا يغلب على بطولتها الشباب، بعد أن حصل النجوم الكبار على إجازة، أبرزهم عادل إمام، ويحيى الفخراني ويسرا، وإذا كنت من الجمهور الذي لا يتابع الأعمال الدرامية فى رمضان، ويفضل مشاهدتها بعد انتهاء الموسم، ولكنه يفاجأ بأن أغلب القنوات اتجهت لإعادة المسلسلات القديمة التي أنتجت السنوات الماضية.
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3 أفلام تدخل موقع التصوير قريبًا.. أبرزها «لص بغداد»

بعد انقضاء الموسم الرمضاني لعام 2019، وانتهاء إجازة عيد الفطر يستعد عدد من الفنانين للعودة إلى مواقع التصوير من أجل الانتهاء من الأعمال التي توقفت بسبب انشغالهم بأعمالهم فى رمضان أو العيد، على رأسهم الفنان محمد إمام، الذى من المنتظر أن يستكمل تصوير فيلمه «لص بغداد» مع المخرج أحمد خالد موسى، والذى توقف بسبب انشغاله بمسلسل «هوجان» الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني وحقق نجاحا كبيرا، بينما يشاركه فى بطولة الفيلم الجديد كل من فتحي عبدالوهاب، صلاح عبدالله، محمد عبدالرحمن وياسمين رئيس.
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