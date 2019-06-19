7 أعمال فنية تعود للبلاتوهات.. أبرزها قيد عائلي

قبل شهر رمضان، عرض الجزء الأول من «قيد عائلي» بطولة صلاح عبدالله وعزت العلايلي، محققًا ردود فعل إيجابية لدى الجمهور، الذي يتساءل عن موعد عرض الجزء الثاني
حالة من الهدوء تشهدها مواقع التصوير، حيث سافر أغلب النجوم إلى المدن الساحلية لقضاء عطلة الصيف، بعد انتهاء الموسمين الدرامي والسينمائي، لكن الأيام الماضية
شهدت نشاطًا على غير العادة من الفنانين وصناع الأعمال، الذين سبق أن أوقفوا تصوير مسلسلاتهم وأفلامهم؛ لانشغالهم بتصوير أعمالهم الرمضانية، والآن يتجهزون لاستئناف تصويرها، من أجل الانتهاء منها في الوقت المحدد، وفي التقرير التالي نستعرض لكم أبرز المسلسلات والأفلام التي ننتظر أن يتم الإفراج عنها قريبًا.
مسلسل «قيد عائلي 2»
تستعد أسرة مسلسل «قيد عائلي» بقيادة المخرج تامر حمزة، لاستئناف باقى حلقاته مطلع الشهر المقبل، كي يكون جاهزا للعرض فور الانتهاء منه على قناة DMC.
المسلسل من تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، بطولة ميرفت أمين، بوسي، عزت العلايلي، صلاح عبدالله،
مسلسل «قيد عائلي 2»
تستعد أسرة مسلسل «قيد عائلي» بقيادة المخرج تامر حمزة، لاستئناف باقى حلقاته مطلع الشهر المقبل، كي يكون جاهزا للعرض فور الانتهاء منه على قناة DMC.
المسلسل من تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، بطولة ميرفت أمين، بوسي، عزت العلايلي، صلاح عبدالله، سيمون، نبيل نور الدين، عمر الشناوي، ياسمين نيازي، أحمد التهامي، كارولين عزمي، ميرنا وليد، منة فضالي وإيهاب فهمي.
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تدور أحداث «قيد عائلي» حول شقيقين (فضل الخولي) و(كامل الخولي) يحدث بينهما قطيعة بسبب الخلاف على الأموال، ويظلم الجيل الأصغر لأنه يحمل بداخله هموم هذا الصراع، وتشتعل الأزمة بعد أن يذهب ابن الثاني لطلب يد بنت الأول، وتتطور الأمور سريعًا وتحدث مواجهة بين الشقيقين تنتج مفاجأة غير متوقعة.
مسلسل «اللعبة»
كما يعود كل من شيكو وهشام ماجد خلال الأيام المقبلة إلى مواقع التصوير، من أجل استئناف مسلسل «اللعبة» الذى خرج من السباق الرمضاني المنقضى لأسباب غير معلنة، وغير معلومة لأحد، حتى للفنانين أنفسهما، اللذين قالا إنهما لا يعرفان السر وراء عدم مشاركة «اللعبة» فى رمضان 2019.
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ولم يتحدد بعد هل سيعرض المسلسل خارج الفترة المقبلة فور الانتهاء منه، أم سيتم تأجيل عرضه إلى رمضان 2020، المسلسل من إخراج معتز التوني وتأليف ورشة كتابة تحت إشراف فادي أبو السعود.
تدور أحداث العمل فى إطار من التحدي والمغامرات حول شابين تجمعهما صداقة قوية منذ الطفولة، يواجهان العديد من المشاكل في إطار كوميدي، ويشاركهما فى البطولة كل من نسرين أمين، أحمد فتحى ومحمد ثروت.
مسلسل «فلانتينو»
كما يعود الزعيم عادل إمام، بداية الأسبوع المقبل إلى بلاتوه التصوير لاستكمال مسلسله الجديد «فلانتينو»، الذي لم يلحق بموسم رمضان المنقضى، بسبب ضيق الوقت، وفقًا لتصريحات «الزعيم» الأخيرة، ويأمل مخرج العمل، رامي إمام، الانتهاء منه لموسم رمضان 2020.
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«فلانتينو» تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، بطولة دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، وتدور قصته حول رجل أعمال يمتلك عدة مدارس إنترناشيونال، ومتزوج من امرأة شخصيتها صارمة، ما يجعله يدخل فى الكثير من النزوات.
مسلسل «حواديت الشانزليزيه»
ومن المرتقب أن ينطلق تصوير مسلسل «حواديت الشانزليزيه» بطولة إياد نصار وإنجي المقدم ومى سليم، نهاية الشهر الحالي.
المسلسل من إنتاج شركة «سينرجي» وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل، ينتمى إلى فئة المسلسلات الطويلة تقع أحداثه فى 24 حلقة.
فيلم «لص بغداد»
كما يستأنف الفنان محمد إمام، تصوير فيلمه الأخير «لص بغداد» مطلع الشهر الجديد، بعد توقفه بسبب انشغاله بتصوير مسلسل «هوجان» الذي عرضه فى رمضان الماضى، الفيلم من تأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج «سينرجي فيلمز» يشارك فى بطولته ياسمين رئيس، فتحى عبدالوهاب، محمد عبدالرحمن، صلاح عبدالله وأحمد رزق، تدور أحداث الفيلم حول مغامرة كوميدية، حول أبطال الفيلم الذين يبحثون عن الكنز المفقود.
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فيلم «خيال مآتة»
بينما يواصل المخرج خالد مرعى، تصوير فيلم «خيال مآتة» بطولة أحمد حلمي ومنة شلبي، من أجل اللحاق بموسم عيد الأضحى، حيث تصور «منة» مشاهدها داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.
الفيلم من تأليف عبدالرحيم كمال، تدور أحداثه حول شخص كبير فى السن يسترجع ذكرياته عندما كان شابا فى الستينات.
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فيلم «العارف»
يستأنف الفنان أحمد فهمي والفنان أحمد عز، خلال الأيام المقبلة تصوير فيلم «العارف»، الذي من المقرر طرحه قبل انتهاء العام، هو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، ويشارك فى بطولته محمود حميدة، ركين سعد، كارمن بصيبص، وكان الفيلم يحمل فى البداية اسم «يونس» ولكن تم تغييره ليلائم قصة العمل.
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فيلم «ديدو»
فيما بدأ بالفعل الفنان كريم فهمي، تصوير فيلمه الجديد «ديدو» بقيادة المخرج عمرو صلاح، الفيلم من تأليفه وإنتاج كريم السبكي، ويشارك فى بطولته حمدي الميرغني، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، ويظهر فيه الثلاثي شيكو وهشام ماجد وأحمد فهمي ضيوف شرف.
ويعد هذا الفيلم التجربة التأليفية الثامنة لـ(كريم) بعد عدة تجارب ناجحة، أبرزها فيلم «بيبو وبشير»، وكشف المخرج عن أن قصة الفيلم ستدور في عالم المغامرات بطريقة كوميدية، ومن المنتظر طرحه نهاية العام الحالي.
وقد تنضم أسماء أخرى إلى القائمة خاصة مع إقبال الكثير من المنتجين على إنتاج مسلسلات «أوف سيزون» لعرضها خارج رمضان.