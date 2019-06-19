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الأعلى للإعلام يشدد على حقوق الملكية الفكرية للقنوات

تحرير:أحمد سعيد حسانين ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
تابع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، كل الجهود والاستعدادات التى يقوم بها جميع الهيئات الإعلامية استعدادا لبدء بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019. وثمن المجلس كل الجهود المبذولة فى هذا الصدد، والتى تسعى إلى إعلاء مكانة مصر وتأكيد ريادتها للقارة الإفريقية. وأهاب المجلس بالجميع، ضرورة مراعاة أهمية البطولة وضرورة خروجها بالمشهد الرائع الذى يتناسب مع ما تحقق من إنجازات ملموسة على كل الأصعدة.
وكان المجلس قد تلقى طلبا من القنوات المالكة لحقوق بث المباريات "تايم سبورت، أون سبورت" طالبت فيه المجلس بحماية حقوقها الحصرية فى هذا الصدد، خاصة حقوق التصوير الخاصة بكواليس المباريات والتصوير داخل الاستادات وأماكن إقامة اللاعبين ومناطق وجود المشجعين. وشدد المجلس على ضرورة التزام كل القنوات بحقوق الملكية
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ضياء-رشوان

«أبلكيشن قروض» «الصحفيين» تتدخل لحل الملفات المتعطلة

ما لبث أن انتهى مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان من تشكيل هيئة المكتب بعد تأخر دام قرابة الـ3 أشهر، حتى بدأ أعضاء المجلس في التحرك من أجل إنهاء القضايا والأزمات المتراكمة داخل أروقة النقابة والتي تعطلت خلال الأسابيع الماضية بسبب عدم الوصول لتوافق بين أعضاء المجلس فيما يتعلق بالتشكيل منذ الانتهاء من انتخابات التجديد النصفي. وبدأ أعضاء المجلس في اتخاذ قرارات عاجلة وفورية في عدة ملفات أبرزها الجوانب المالية والإدارية بالنقابة، وتنظيم ملف المظلة العلاجية لأعضاء مجلس النقابة، وكذلك تطوير الجانب الثقافي والخدمي.
مؤتمر-ميدو‎ (5)

«الأعلى للإعلام» يكشف تفاصيل التحقيق مع «ميدو»

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن أن اللجنة المكلفة بالتحقيق مع نجم الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو"، باشرت عملها اليوم بشأن ما نشر على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) المنسوبة إلى اللاعب. وحضر اللاعب للتحقيق بصحبة محاميه، وتمت مواجهته بما هو منسوب إليه من نشر عبارات تسيء لجماهير الرياضة المصرية وتثير الفتنة الرياضية على صفحة تحمل اسمه وصورته. وأوضح المجلس أن لاعب كرة القدم السابق أحمد حسام "ميدو" نفى علاقته بالصفحة، وأنه اتخذ الإجراءات القانونية تجاه الصفحة المذكورة بإبلاغ إدارة فيسبوك.
محطة-كهرباء-السد-العالي - تصوير-صابر-العربي (2)

أراضي وشقق وأموال. .الحكومة تبدأ تعويض المتضررين من السد العالي

أعلن وزير شؤون مجلس النواب، أن اللجنة الوطنية لحصر المتضررين من بناء السد العالي، الذين لم يسبق لهم التعويض، المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، حصرت 11716 مواطنا متضررا، منهم 3851 مستحق للتعويض منهم 3851 مستحق للتعويض من متضررى تعليه السد العالى و7865 مستحق للتعويض من متضررى بناء السد العالى و4800 متضرر من فقدان الأرض، وأشار الوزير أن اللجنة تم تشكيلها لحصر التعويضات، في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاج السيسي بحل مشكلات أهالي النوبة المتضررين من بناء السد العالي.
تلوث-مياه-الشرب

الحكومة: لا صحة لتلوث «مياه القليوبية» بسبب الكلور

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء حول تلوث مياه الشرب بمحافظة القليوبية نتيجة لزيادة نسبة الكلور بالمياه، تواصل المركز مع محافظة القليوبية، والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتلوث مياه الشرب بمحافظة القليوبية نتيجة لزيادة نسبة الكلور بها، مُشددةً على أن نسبة الكلور بالمياه لا تتخطى المعدلات الطبيعية والمسموح بها، وأن كل ما يتردد فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق بين المواطنين، وأن شركة المياه تقوم بشكل دورى بعملية غسيل لشبكات مياه الشرب.
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