الأعلى للإعلام يشدد على حقوق الملكية الفكرية للقنوات
تحرير:أحمد سعيد حسانين
١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
مكرم محمد أحمد
تابع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، كل الجهود
والاستعدادات التى يقوم بها جميع الهيئات الإعلامية استعدادا لبدء بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019.
وثمن المجلس كل الجهود المبذولة فى هذا الصدد، والتى تسعى إلى إعلاء مكانة مصر وتأكيد ريادتها للقارة الإفريقية.
وأهاب المجلس بالجميع، ضرورة مراعاة أهمية البطولة وضرورة خروجها بالمشهد الرائع الذى يتناسب مع ما تحقق من إنجازات ملموسة على كل الأصعدة.
وكان المجلس قد تلقى طلبا من القنوات المالكة لحقوق بث المباريات "تايم سبورت، أون سبورت" طالبت فيه المجلس بحماية حقوقها الحصرية فى هذا الصدد، خاصة حقوق التصوير الخاصة بكواليس المباريات والتصوير داخل الاستادات وأماكن إقامة اللاعبين ومناطق وجود المشجعين.
وشدد المجلس على ضرورة التزام كل القنوات بحقوق الملكية
وكان المجلس قد تلقى طلبا من القنوات المالكة لحقوق بث المباريات "تايم سبورت، أون سبورت" طالبت فيه المجلس بحماية حقوقها الحصرية فى هذا الصدد، خاصة حقوق التصوير الخاصة بكواليس المباريات والتصوير داخل الاستادات وأماكن إقامة اللاعبين ومناطق وجود المشجعين.
وشدد المجلس على ضرورة التزام كل القنوات بحقوق الملكية الفكرية للقنوات التى تقوم بتغطية الدورة، ويؤكد المجلس أنه سيقوم بالتحقيق فى أى خروقات تخص هذا الشأن.
وناشد المجلس جميع النقاد والمحللين ومقدمى البرامج الرياضية ضرورة الالتزام بتوفير المناخ اللازم لإنجاح هذا الحدث الرياضى الكبير والعمل على تجاوز الخلافات والخروج بالشكل المشرف الذى يليق بمكانة مصر التى تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقى، ومن ثم ينعكس إيجابيا على صورة مصر على كل الأصعدة.