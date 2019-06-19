الأعلى للإعلام يشدد على حقوق الملكية الفكرية للقنوات

تحرير:أحمد سعيد حسانين ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

مكرم محمد أحمد

تابع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، كل الجهود والاستعدادات التى يقوم بها جميع الهيئات الإعلامية استعدادا لبدء بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019. وثمن المجلس كل الجهود المبذولة فى هذا الصدد، والتى تسعى إلى إعلاء مكانة مصر وتأكيد ريادتها للقارة الإفريقية. وأهاب المجلس بالجميع، ضرورة مراعاة أهمية البطولة وضرورة خروجها بالمشهد الرائع الذى يتناسب مع ما تحقق من إنجازات ملموسة على كل الأصعدة.

وكان المجلس قد تلقى طلبا من القنوات المالكة لحقوق بث المباريات "تايم سبورت، أون سبورت" طالبت فيه المجلس بحماية حقوقها الحصرية فى هذا الصدد، خاصة حقوق التصوير الخاصة بكواليس المباريات والتصوير داخل الاستادات وأماكن إقامة اللاعبين ومناطق وجود المشجعين. وشدد المجلس على ضرورة التزام كل القنوات بحقوق الملكية