سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

البرهان يدعو قوى التغيير لاستئناف التفاوض: لا إقصاء

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٢ م
الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان
الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان
دعا رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قوى الحرية والتغيير، مجددا، لاستئناف المفاوضات اليوم قبل الغد، قائلا: "نرحب بالتفاوض مع قوى الحرية دون إقصاء لأي سوداني في الحل الوطني". وأضاف: "لا نستهدف أي إقصاء لأحد، ولكن هناك تدخلات أعاقت سير التفاوض.. نريد توفير الاستقرار في الفترة الانتقالية حتى الوصول إلى انتخابات بمراقبة دولية". وتطرق "البرهان" إلى أن هناك "تحديات كبرى تواجه الشعب السوداني وليس المجلس الانتقالي، والجيش لن يرضى بضياع أمن ووحدة السودان".
وأوضح البرهان، خلال حضوره لقاء بالعاملين في المهن الطبية والصحية في الخرطوم، اليوم الأربعاء، أن الكثير من مكتسبات الشعب السوداني كانت تذهب لغير مستحقيها، مؤكدا أن القوات المسلحة حينما انحازت لثورة الشعب لم يكن هدفها الاستيلاء على السلطة.ولفت بأن "الفترة الانتقالية تتضمن مهام محاسبة الفاسدين
اقرأ المزيد
محمد-بن-سلمان

أدلة جديدة.. تحقيق أممي يحمل ابن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي

تطور جديد يعيد قضية جمال خاشقجي، إلى الساحة الدولية بعد مرور نحو 8 أشهر على مقتله داخل قنصلية السعودية في إسطنبول، واتهام مسؤولين سعوديين بقتله، وإحالتهم للتحقيق من قبل الرياض، وسط تلميحات تركية بأن قتل الصحفي المعارض جاء من شخصية رفيعة بالمملكة، تطورت إلى اتهامات غير مباشرة بتورط الرجل الثاني في المملكة وسط نفي سعودي مستمر، لكن الجديد هو التقرير الذي خلصت فيه محققة بالأمم المتحدة، إلى أن هناك أدلة تشير لمسؤولية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، ومسؤولين سعوديين كبار آخرين عن عملية قتل خاشقجي، والتي وصفها ابن سلمان بـ"الجريمة المؤلمة".
الدخان يتصاعد من ناقلة النفط

«شظايا اللغم» تشير لتورط إيران في هجوم خليج عمان

عرضت البحرية الأمريكية، اليوم الأربعاء، ما يمكن وصفه بــ"دليل تورط إيران في الهجوم على ناقلتي خليج عمان، الأسبوع الماضي"، وهو عبارة عن شظايا لغم لاصق، ومغناطيس تم نزعه من إحدى الناقلتين، وقالت إن الألغام المستخدمة تحمل تشابها صارخا مع ألغام إيرانية. وفي لقاء صحفي في الإمارات، قال الكوماندر "شون كيدو" بالبحرية الأميركية، إن "اللغم اللاصق الذي استخدم في الهجوم يمكن تمييزه، ويحمل أيضا تشابها صارخا مع ألغام إيرانية عرضت على الملأ بالفعل في عروض عسكرية إيرانية".
اويحيى

الجزائر.. إحالة رئيس وزراء سابق ووزراء بتهم فساد للمحاكمة

قرر المدعي العام الجزائري، اليوم الأربعاء، إحالة رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزيرا حاليا ووزيرين سابقين إلى المحكمة العليا بتهم فساد، حسبما جاء في بيان صادر من مكتب المدعي العام الجزائري. ونظرت المحكمة العليا سابقا في ملفات كبار رجال الأعمال الجزائريين، وأمرت بإيداعهم السجن المؤقت في انتظار انهاء التحقيقات وإصدار أحكام نهائية بحقهم.
غارة-لتحالف-دعم-الشرعية-في-اليمن

تحالف دعم اليمن يُسقط طائرة مُفخخة باتجاه السعودية

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، أنه تم تدمير طائرة مسيرة تحمل متفجرات، ودمرها. وأضاف أن الطائرة المسيرة كانت تتجه للشمال الشرقي فوق حجة، منطلقة من محافظة الحديدة، باتجاه السعودية، مؤكدًا أنه مستمر في تحييد القدرات الحوثية العدائية، بحسب موقع "العربية". وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية، العقيد الركن تركي المالكي قد أعلن أن قوات التحالف الجوية تمكنت صباح اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "كانت مسيّرة باتجاه المملكة.
اقرأ المزيد من الأخبار
مظاهرات-السودان

هل تنقذ زيارة أبو الغيط السودان؟.. دبلوماسيون يجيبون

وصل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، لعقد مباحثات مع المجلس العسكرى الانتقالى، وقوى الحرية والتغيير، وذلك فى محاولة من الجامعة العربية لإنهاء حالة الخلاف والانقسام بين طرفي الصراع بالخرطوم. وللوقوف على قدرة الجامعة العربية فى تهدئة الأجواء داخل الخرطوم، أكد السفير محمد الشاذلى، سفير القاهرة السابق بالخرطوم، أن زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، تأتى فى إطار العمل البرتوكولى المتعارف عليه خلال الأزمات التى تحدث بالدول الأعضاء بالجامعة.
مظاهرات-السودان

هل تنجح الوساطة الأمريكية فى لم شمل الخرطوم؟

على خلفية تطورات الأوضاع فى السودان، قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتعيين مبعوث خاص بها لإدارة مائدة الحوار بين طرفي الصراع فى السودان بين المجلس العسكرى الانتقالي وقوى الحرية والتغيير. واختلفت آراء المحللين والمختصين بالشأن الإفريقي فى الوقوف على مدى نجاح الوساطة الأمريكية فى حل الأزمة فى السودان، فاتجه البعض إلى التأكيد على أن الولايات المتحدة لا تسعى للوصول إلى تسوية شاملة تخدم أطراف النزاع والصراع فى الخرطوم، بل من أجل الوصول إلى حل يخدم مصالحها، بينما اتجه البعض إلى أن المفاوضات الأمريكية قد تواجه بأجندات دولية أخرى.
عبد-الفتاح-البرهان

العسكري السوداني: السوشيال ميديا خطر على الأمن.. ولن تعود

قال الفريق ركن شمس الدين الكباشي المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني، إن تمسك المجلس بأن تكون الأغلبية والرئاسة عسكرية للمجلس السياسي، ترجع "لاعتبارات أمنية"، لكنه لم يفسر ما هي هذه الاعتبارات، إلا أنه أكد أن القوات المسلحة تمثل الرمزية القومية للبلاد، وهي الضامن لمتكسبات الثورة، مشددا على أن المجلس يرفض أي لجنة دولية للتحقيق في فض اعتصام الخرطوم، لأن "السودان دولة ذات سيادة"، مشيرا إلى الجيش لو كان يريد فض ساحة الاعتصام لفعل ذلك منذ 6 أبريل، لكن الهدف كان تنظيف منطقة كولومبيا.
شمس الدين كباشي

الكباشي: البرهان جاء من المؤسسة العسكرية استجابة لصوت الثورة

تفاصيل جديدة عن كواليس فض اعتصام القيادة في الخرطوم، كشف عنها المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني الفريق ركن شمس الدين الكباشي، مؤكدا أن المجلس العسكري "هو الذي أمر بفض الاعتصام" بعدما عقد اجتماعا مع القادة العسكريون ورئيس القضاة والنائب العام للاتفاق على خطوات الفض، مشيرا إلى أن الخطة التي وضعتها القيادة لفض الاعتصام، شهدت "انحرافات"، كاشفا أن نتائج التحقيقات في أحداث فض الاعتصام ستظهر يوم السبت المقبل، مشددا على أن الفريق أول عبد الفتاج البرهان رئيس المجلس العسكري، جاء من المؤسسة العسكرية استجابة لصوت الثورة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org