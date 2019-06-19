البرهان يدعو قوى التغيير لاستئناف التفاوض: لا إقصاء

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٢ م

الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان

دعا رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قوى الحرية والتغيير، مجددا، لاستئناف المفاوضات اليوم قبل الغد، قائلا: "نرحب بالتفاوض مع قوى الحرية دون إقصاء لأي سوداني في الحل الوطني". وأضاف: "لا نستهدف أي إقصاء لأحد، ولكن هناك تدخلات أعاقت سير التفاوض.. نريد توفير الاستقرار في الفترة الانتقالية حتى الوصول إلى انتخابات بمراقبة دولية". وتطرق "البرهان" إلى أن هناك "تحديات كبرى تواجه الشعب السوداني وليس المجلس الانتقالي، والجيش لن يرضى بضياع أمن ووحدة السودان".

وأوضح البرهان، خلال حضوره لقاء بالعاملين في المهن الطبية والصحية في الخرطوم، اليوم الأربعاء، أن الكثير من مكتسبات الشعب السوداني كانت تذهب لغير مستحقيها، مؤكدا أن القوات المسلحة حينما انحازت لثورة الشعب لم يكن هدفها الاستيلاء على السلطة.ولفت بأن "الفترة الانتقالية تتضمن مهام محاسبة الفاسدين