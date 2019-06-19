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حقيقة زيادة تذاكر أسعار مترو الأنفاق لـ17 جنيهًا

تحرير:التحرير ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٥ م
مترو الأنفاق
مترو الأنفاق
نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء حول رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، عقب افتتاح محطات "هارون، ألف مسكن، ونادي الشمس" إلى 17 جنيها. وتواصل المركز مع وزارة النقل، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُوضحًة أنه لا صحة لما تردد حول رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق لـ 17 جنيها، وأن أسعار التذاكر الحالية للمترو بخطيه الأول والثانى كما هى تماما دون أى زيادات عليها وبحد أقصى 7 جنيهات، وأنه تم فقط تحريك سعر التذاكر لمستخدمى الخط الثالث بالكامل ولراكبى الخطين الأول والثانى المستخدمين للخط الثالث بحد أقصى 10 جنيهات فقط.
وشددت الوزارة، على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب مرتادى هذا المرفق الحيوى.وأكدت الوزارة على مراعاة البعد الاجتماعي في هذا التحريك؛ حيث لم يتم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، بحيث أن أسعار اشتراكات ذوي الاحتياجات الخاصة
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حوار-مكرم-محمد-احمد-رئيس-المجلس-الاعلى-لتنظيم-الاعلام-صورة-أرشيفية (4)

الأعلى للإعلام يشدد على حقوق الملكية الفكرية للقنوات

تابع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، كل الجهود والاستعدادات التى يقوم بها جميع الهيئات الإعلامية استعدادا لبدء بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019. وثمن المجلس كل الجهود المبذولة فى هذا الصدد، والتى تسعى إلى إعلاء مكانة مصر وتأكيد ريادتها للقارة الإفريقية. وأهاب المجلس بالجميع، ضرورة مراعاة أهمية البطولة وضرورة خروجها بالمشهد الرائع الذى يتناسب مع ما تحقق من إنجازات ملموسة على كل الأصعدة.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

التموين تكشف حقيقة رفع سعر الرغيف المدعم لـ60 قرشًا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد عن اعتزام الحكومة رفع سعر رغيف الخبز المدعم لـ 60 قرشاً بالبطاقات التموينية. وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أن الوزارة مستمرة في صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أي زيادة، مُشددةً على أنه لا تفكير بالمساس به، وذلك تيسيراً على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

سنة دراسية رابعة لتأهيل طلاب الثانوية؟.. التعليم ترد

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء تُفيد بإضافة وزارة التربية والتعليم سنة دراسية رابعة لتأهيل طلاب الثانوية العامة لمرحلة التعليم الجامعى، وذلك فى إطار تطبيق نظام التعليم الجديد. وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا, مُؤكدةً على أنه لا صحة على الإطلاق لإضافة سنة جديدة تمهيدية لمرحلة الثانوية العامة، وأن السنوات التعليمية المقررة على الطلاب فى المرحلة الثانوية العامة ثلاث سنوات كما هى ولم يطرأ عليها أى تغيير.
طقس-حار (2)

شديد الحرارة نهارًا.. الأرصاد تُحذر من طقس الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة غدًا الخميس ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح معتدلة أغلبها شمالية شرقية على بعض المناطق وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
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تميمة-امم -افريقيا

هل استعدت مصر لاستغلال بطولة إفريقيا سياحيا؟

باقٍ من الزمن 9 أيام فقط لبداية العرس الكروي الأهم في قارة إفريقيا. إنها الأميرة الإفريقية التي تعود إلى مصر بعد 13 عاما بمشاركة 24 منتخبا، ويعد تنظيم بطولة لكرة القدم الحدث الأبرز خلال 2019، والذي يعول عليه العاملون بالقطاع السياحي كي يكون بوابة انتعاش للقطاع الذي عانى كثيرًا خلال السنوات الأخيرة الماضية، فكيف استعدت وزارة السياحة لاستغلال أحداث البطولة بالشكل الأمثل للترويج لمصر؟ وهل تناسب هذه الاستعدادات هذا الحدث الكبير؟ وهل فاتنا شيء أم لا؟ وهل يمكن تداركه؟
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

وزير النقل: تطوير السكة الحديد يبدأ من الورش

عقد وزير النقل الفريق كامل الوزير، اليوم الإثنين، اجتماعا موسعا مع العاملين بورش صيانة الجرارات "آيرماس" بالسبتية، المتخصصة في أعمال الصيانة للجرارات، وذلك خلال جولته بورش آيرماس، لمتابعة أعمال صيانة الجرارات لتدعيم قوة الجر بالسكة الحديد، مؤكدا أنه منذ بداية توليه حقيبة النقل أوضح أن العمل سيكون على مدار الساعة، لتطوير قطاع السكك الحديدية وتطوير الورش كبداية لتطوير السكة الحديد، باعتبار أن هذا القطاع من أهم قطاعات النقل، لتصبح هيئة السكك الحديدية في مقدمة هيئات الدولة التي تساهم في التنمية الشاملة للدولة.
مترو الأنفاق

تعرف على مترو مصر الجديدة الذى يفتتحه الوزير السبت

بدأت أعمال تنفيذ مشروع مترو مصر الجديدة فى يوليو 2015 وشارك فى تنفيذه 9 شركات عالمية ومحلية يقودها تحالف فرنسى بتكلفة إجمالية تصل إلى 6.5 مليار جنيه، تشمل 1.842 مليار جنيه مصري و257 مليون يورو بدون قيمة القطارات التى ستعمل خلال هذا المشروع، ولن تضاف قطارات جديدة للخدمة مع افتتاحه أمام الجمهور يوم السبت، وسيتم الاكتفاء بالقطارات العاملة حاليا بالخط الثالث، وهذه التكلفة ممولة بالكامل من الخزانة العامة للدولة. ويضم مترو مصر الجديدة 6 محطات "النزهة، وهشام بركات، وعمر بن الخطاب، وقباء، والهايكستب، وعدلي منصور"، إضافة إلى محطة هليوبوليس.
مترو الخط الثاني

تشغيل مترو مصر الجديدة قبل أمم إفريقيا.. اعرف الموعد والمحطات

أعلن وزير النقل كامل الوزير، عن تشغيل عدد من محطات الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو أمام الركاب تجريبيا، وذلك بدءا من السبت المقبل، خاصة بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبي بهذه المحطات بدون ركاب، والتي شهدت انتهاء كافة الاختبارات التشغيلية الخاصة بأنظمة السكة واختبارات كهربة السكة والإشارات وأنظمة المسير في محطات «هارون ونادي الشمس وألف مسكن»، وجاء القرار خلال جولة وزير النقل التفقدية اليوم، بالخط الثالث للمترو والتي استقل فيها أحد القطارات من محطة أرض المعارض حتى محطة نادي الشمس.
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