مصرع مدير الهلال الأحمر بالمنيا في انقلاب سيارة

تحرير:محمد الزهراوي ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٩ م

صورة أرشيفية

لقى مدير فرع الهلال الأحمر بمحافظة المنيا، مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة كان يستقلها، خلال سيرها على الطريق الصحراوي الشرقي، فيما أُصيب 3 آخرين كانوا يستقلون ذات السيارة، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، ووضع المصابين تحت الملاحظة الطبية داخل المستشفى، كما انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، للمعاينة وإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الحادثة.

تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي في المديرية، بتلقي إشارة من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي. بانتقال أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، تبيّن مصرع عزيز جرجس 65 سنة، مدير فرع الهلال الأحمر بمحافظة المنيا، وإصابة 3 آخرين