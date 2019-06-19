سنة دراسية رابعة لتأهيل طلاب الثانوية؟.. التعليم ترد

تحرير:التحرير ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء تُفيد بإضافة وزارة التربية والتعليم سنة دراسية رابعة لتأهيل طلاب الثانوية العامة لمرحلة التعليم الجامعى، وذلك فى إطار تطبيق نظام التعليم الجديد. وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا, مُؤكدةً على أنه لا صحة على الإطلاق لإضافة سنة جديدة تمهيدية لمرحلة الثانوية العامة، وأن السنوات التعليمية المقررة على الطلاب فى المرحلة الثانوية العامة ثلاث سنوات كما هى ولم يطرأ عليها أى تغيير.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور خاصة فى ظل تطبيق نظام التعليم الجديد. كما شددت الوزارة على سعيها المستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية فى مصر، وأن ذلك يأتى إتساقًا وتماشيًا مع سياسة الدولة الهادفة لتكثيف