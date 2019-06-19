الحكومة تحدد مواعيد صرف رواتب العاملين لشهر يوليو
تحرير:رنا عبد الصادق
١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م
رواتب
أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا جديدا بمناسبة قرب انتهاء السنة المالية للعام 2018- 2019، يتضمن إقرار مواعيد إضافية لصرف رواتب شهرى يونيو ويوليو، ومتأخرات مايو ويوليو 2019.
وأعلنت الوزارة أنه تيسيرا على العاملين بالدولة، فقد تقرر إضافة مواعيد جديدة لصرف الرواتب والأجور بما فيها المحولة للبنوك، و"النفقة" عن شهرى يونيو ويوليو، ومتأخرات مايو ويوليو.
وقال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب شهر يونيو اعتبارًا من يوم 23 حتى 28 يونيو.
وأضاف عواد أنه سيتم صرف رواتب شهر يوليو من يوم 24 إلى 30 يوليو، ومتأخرات يوليو يومى 6 و7 أغسطس مع مراعاة خصم ما قد يصرَف للعاملين دون حق، من استحقاقاتهم خلال الشهر التالى.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه، ورفع العلاوة بنسبة 7% للمخاطبين
وأضاف عواد أنه سيتم صرف رواتب شهر يوليو من يوم 24 إلى 30 يوليو، ومتأخرات يوليو يومى 6 و7 أغسطس مع مراعاة خصم ما قد يصرَف للعاملين دون حق، من استحقاقاتهم خلال الشهر التالى.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه، ورفع العلاوة بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة بنسبة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح جميع العاملين بالدولة علاوة استثنائية بمبلغ 150 جنيها لمعالجة آثار التضخم، بدايةً من أول يوليو المقبل.
كما أعلن الرئيس عن إطلاق حركة الترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية اعتبارا من أول يوليو 2019، وهو ما يكلف الخزانة العامة نحو 1.5 مليار جنيه.
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