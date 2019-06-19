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إياد نصار: الممر أرهقني جسديا وهذه صعوبات كازابلانكا

«الممر»، و«كازابلانكا» هما العملان الذين يشارك بهما الفنان إياد نصار، فى موسم عيد الفطر، واستطاع أن يلف الأنظار إليه خاصة بعد إتقانه للدورين، وإشادة النقاد والجمهور به.
تحرير:محمد عبد المنعم ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م
إياد نصار من فيلم الممر
إياد نصار من فيلم الممر
يشارك الفنان الأردنى إياد نصار فى موسم عيد الفطر، بفيلمى "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة الذى يتصدر إيرادات الموسم، محققًا أرقاما تجاوزت حتى الآن 40 مليون جنيه، و"الممر" للنجم أحمد عز والذى يحل فى المركز الثانى محققًا نحو 25 مليون جنيه حتى الآن. وكان لـ"التحرير" لقاء مع الفنان إياد نصار، ليحكى لنا عن كواليس عمله فى "كازابلانكا" وكيف عمل على شخصية "رشيد الطيار" التى يجسدها بالفيلم، وأيضًا الصعوبات التى واجهها خلال تصوير "الممر"، وكيف وجد العمل مع المخرجين شريف عرفة وبيتر ميمى، بالإضافة لأسباب تغيبه عن دراما موسم رمضان الماضى.
البداية مع "كازابلانكا" "كازابلانكا" يشارك فى بطولته بجانب إياد نصار عدد من النجوم على رأسهم الاسم الأول الفنان أمير كرارة، وأيضًا النجوم: غادة عادل وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوى وأحمد داش والممثل التركى خالد أرغنش "السلطان سليمان"، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج "تالنت ميديا"
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آمال فريد.. حليم أصابها باكتئاب ولهذا السبب اعتزلت

سيدة يغلب على وجهها ملامح العجز، ترتدي ملابس عادية كأغلب السيدات في سنها وتضع غطاء على رأسها يخفي أغلب شعرها الأبيض، تتردد بشكل مستمر على مقهى فى منطقة وسط البلد، ورواده يعرفونها جيدًا.. هكذا كان حال الفنانة الراحلة آمال فريد في أيامها الأخيرة بعدما أنهكها مرض الألزهايمر والوحدة، وكانت قد اعتادت الغياب عن الأضواء حتى أعادتها قبل الرحيل في 19 يونيو 2018، صور لها في حالتها الصعبة أبكت من عرفوها بإطلالتها الجميلة في أفلام الأبيض والأسود، ورغم ذلك لا يتذكرها الجمهور سوى بملامحها الهادئة وبراءتها كإحدى الفنانات اللاتي لمعن في منتصف الخمسينيات.
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حسن حسني.. مشوار ناظر مدرسة الشباب في 6 عقود

الفنان القدير حسن حسني، صاحب مسيرة فنية امتدت لأكثر من نصف قرن، قدم خلالها مئات الأعمال التي لا تُنسى للسينما والمسرح والتليفزيون، هو واحد من كبار نجوم الزمن الجميل، كما كان حضوره قاسما مشتركا بين أفلام جيل من النجوم الشباب الذي أعادوا بريق السينما المصرية. وهو مولود في 19 يونيو 1931 بحي القلعة بالقاهرة القديمة، لأب مقاول مبانٍ، توفيت والدته وهو في السادسة من العمر، تلقى تعليمه في مدرسة المحمدية الابتدائية، وهناك أحب التمثيل بفضل مدرس لغة عربية، حيث كان يسند للطلبة أدوارا لكي يقوموا بتجسيدها في حصص المطالعة، وحصل على شهادة التوجيهية عام 1959.
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أحمد مكي وصناعة النجوم.. هؤلاء انطلقوا من أعماله

شهد العام 2005، بداية ظهور الفنان الشامل أحمد مكي (مواليد 19 يونيو 1980)، بإخراج أول أفلامه "الحاسة السابعة" بطولة أحمد الفيشاوي، وسرعان ما أثبت موهبته التمثيلية في العام التالي مباشرة من خلال ظهوره في مسلسل "تامر وشوقية"، حيث قدّم الشخصية التي كانت عنوان نجاحه "هيثم دبور"، حيث قدم بها في عام 2007 دورًا في فيلم "مرجان أحمد مرجان" مواصلًا نجاحاته، ليأتي بها بطلا في 2008 من خلال فيلمه "H دبور" الذي حقق من خلاله نجاحا كبيرا، وبالإضافة لكونه مخرجا وممثلا، فهو منتج لأعماله، ومؤلف له ولغيره، ومغني راب له أكثر من ألبوم والعديد من الأغاني الناجحة.
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