إياد نصار: الممر أرهقني جسديا وهذه صعوبات كازابلانكا

«الممر»، و«كازابلانكا» هما العملان الذين يشارك بهما الفنان إياد نصار، فى موسم عيد الفطر، واستطاع أن يلف الأنظار إليه خاصة بعد إتقانه للدورين، وإشادة النقاد والجمهور به.

تحرير:محمد عبد المنعم ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م

يشارك الفنان الأردنى إياد نصار فى موسم عيد الفطر، بفيلمى "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة الذى يتصدر إيرادات الموسم، محققًا أرقاما تجاوزت حتى الآن 40 مليون جنيه، و"الممر" للنجم أحمد عز والذى يحل فى المركز الثانى محققًا نحو 25 مليون جنيه حتى الآن. وكان لـ"التحرير" لقاء مع الفنان إياد نصار، ليحكى لنا عن كواليس عمله فى "كازابلانكا" وكيف عمل على شخصية "رشيد الطيار" التى يجسدها بالفيلم، وأيضًا الصعوبات التى واجهها خلال تصوير "الممر"، وكيف وجد العمل مع المخرجين شريف عرفة وبيتر ميمى، بالإضافة لأسباب تغيبه عن دراما موسم رمضان الماضى.

البداية مع "كازابلانكا" "كازابلانكا" يشارك فى بطولته بجانب إياد نصار عدد من النجوم على رأسهم الاسم الأول الفنان أمير كرارة، وأيضًا النجوم: غادة عادل وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوى وأحمد داش والممثل التركى خالد أرغنش "السلطان سليمان"، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج "تالنت ميديا"

البداية مع "كازابلانكا"

"كازابلانكا" يشارك فى بطولته بجانب إياد نصار عدد من النجوم على رأسهم الاسم الأول الفنان أمير كرارة، وأيضًا النجوم: غادة عادل وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوى وأحمد داش والممثل التركى خالد أرغنش "السلطان سليمان"، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج "تالنت ميديا" و"سينرجى فيلمز" و"الطاهر ميديا برودكشن".

وتدور أحداثه حول ثلاثة أشخاص تربطهم صداقة قوية، يشكلون عصابة للسطو على إحدى السفن، وتكلفهم إحدى الجهات بعملية لمصلحة رجال المافيا للسطو على شاحنة ألماس، ثم تفرق بينهم الأيام بسبب "الطمع" وتجمعهم مدينة"كازابلانكا" المغربية.

وعبّر إياد نصار عن سعادته بوجوده فى "كازابلانكا" والعمل مع كل النجوم المشاركين بالفيلم، وقال إنه من البداية كان متفائلا بالعمل مع المنتج وليد منصور لأنه صديقه على المستوى الشخصى، مشيرا إلى أن متعته الحقيقية فى الحياة ليست فى السفر أو الأماكن التى يوجد بها من أجل التصوير كما يعتقد البعض، ولكن السعادة الحقيقية فى النجاح الكبير الذى يحققه العمل بعد عرضه على الجمهور فى دور العرض السينمائى.

ويجسد إياد نصار من خلال الفيلم شخصية "رشيد الطيار"، صديق "عمر المُرّ" الذى يُجسده الفنان أمير كرارة فى عمليات السطو التى يقوم بها فى عرض البحر، بمصاحبة الصديق الثالث "عرابى" الذى يُجسده الفنان عمرو عبد الجليل، ويظهر إياد نصار من خلال العمل بشكل مختلف عن الذى اعتاده الجمهور من قبل، ويقول لـ"التحرير" إنه توصل إلى اللوك الخاص بالشخصية بعد جلسات عمل مع المخرج بيتر ميمى، مشيرا إلى أنه ليس من الممثلين الذين يبحثون عن الظهور بشكل مختلف، على قدر اهتمامه بأن يكون الشخصية ذاتها، وهى من تفرض عليه لوازمها وهيئتها الخارجية.

وتابع إياد نصار بأنه لا يحب أن يجسد أدوارا قدّمها من قبل، وأنه يضع ما ستقوله الشخصية وما ستكونه على الشاشة من خلال معايشته لها، وأضاف بشعار الفيلم الشهير: "يجب أن تكون على استعداد للحظة البداية، لحظة ما المعركة تبتدي".

يقول إياد إن كل المشاهد التى صورها بالعمل كانت صعبة للغاية لأن الفيلم يعتمد على الأكشن، بالإضافة لكونه به عدد من المشاهد تم تصويرها فى عرض البحر، وكانت صعبة لظروف الطقس وقتها، بالإضافة إلى أن السفر أيضًا كان مرهقًا للغاية بالنسبة له، خاصة أن العمل تم تصويره بين مدينتى كازابلانكا ومراكش.

وبالنسبة لتعاونه مع الثنائى أمير كرارة ومخرج أعماله بيتر ميمى، قال إياد نصار إن هناك تفاهما كبيرا بينهما، وأمير كرارة من الناحية الشخصية إنسان رائع، وبيتر ميمى مخرج يهتم بالتفاصيل للغاية.

الممر

"الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغانى الشاعر أمير طعيمة، بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، إضافة إلى ضيوف الشرف وفى مقدمتهم: هند صبرى وشريف منير، موسيقى تصويرية عمر خيرت.

وبالحديث عن فيلم "الممر"، عبّر إياد نصار عن فخره بوجوده فى "الممر"، وخاصة أنه جمع بينه وبين "كازابلانكا" فى موسم واحد، وقال إن العمل مغامرة محسوبة، ويخدم الجيل الحالى، وذلك لأنه يعرفهم على حقيقة ما حدث فى حرب الاستنزاف، وهو ما شجعه على الوجود فى العمل، وقال إنه إذا لم يكن موجودًا كان سيدخل السينما ليشاهده، مشيرا إلى أن هناك جيلا كاملا لا يعرف عن هذه الحرب شيئا سوى اسمها فقط.

وعن الشخصية التى يجسدها إياد نصار خلال الفيلم، قال إنه يقدم دور "ديفيد" ضابط بالجيش الإسرائيلى، وهو دور جديد عليه لم يفكر فى تقديمه من قبل، مؤكدا أن تجسيده على الشاشة ليس سهلا، خاصة أنه تم تناوله قبل ذلك فى عدد من الأعمال، وهو ما أوجب عليه إيجاد شكل جديد يقدمه للجمهور غير المعتاد، إضافة إلى أن التحدث باللهجة العبرية لم يكن سهلا أيضًا.

ويرى إياد نصار أن العمل فى فيلم مثل "الممر" خطر للغاية، لأنه مرهق جسديا، وذهنيا، وليس واحدا من الأعمال السهلة التى يمكن الانتهاء منها فى سرعة، مشيرا إلى أن كل المشاهد كانت تحتاج إلى أن يراعى فيها أعلى درجات الأمان، لافتا إلى أن هذا كان عبئا كبيرا على الإنتاج، وبذلوا مجهودا عاليا ليؤمنوا كل الموجودين فى العمل، وتسهيل تقديمه للمشاهد بشكل دقيق دون أى مخاطر.

وكان أيضا من ضمن الصعوبات التى واجهت إياد نصار حسبما قال، أنه أردنى من أصل فلسطينى، وعلى الرغم من هذا كان عليه أن يتقمص شخصية الإسرائيلى التى يجسدها، ولم يفعل هذا بسهولة، حيث إنه يؤمن بأن إسرائيل ستظل عدوا دائما أبديا للعرب.

ووصف العمل مع المخرج شريف عرفة، بأنه ممتع، وقال إنه أستاذ فى مهنته، ويعرف كيف يُخرج من أبطاله ما يريد، ويرسم الشخصيات بالشكل المطلوب للجمهور، مشيرا إلى أنه محظوظ بالعمل معه، وأنه كان واحدا من الأسباب التى دفعته لقبول العمل، مؤكدا أنه يهتم بكل التفاصيل ولا يفوته شىء.

مسلسلات رمضان

وعن تغيب إياد نصار عن الدراما منذ فترة، قال إن السبب وراء ذلك أنه لم يجد عملا مناسبا يوجد به خلال الفترة الماضية، ولكنه أكد أنه يفتقد العمل فى التليفزيون وتركيبة العمل الدرامى.

وبالنسبة لقلة الأعمال الدرامية فى موسم رمضان الماضى، قال إياد نصار إنه يراها فرصة لصناع المسلسلات لأن يصنعوا أكثر من موسم على مدار العام وعدم الاكتفاء بالسباق الرمضانى فقط.

تطرق أيضًا إياد نصار للحديث حول تعرض محمد ممدوح لهجوم كبير على مواقع التواصل الاجتماعى بسبب طريقة نطقه للكلمات، قال "إياد" إن ممدوح ممثل جيد، وعليه أن يتعامل مع الأمر بشكل طبيعى، فالجمهور يقول رأيه وهو لا ينبغى أن يشغله هذا الأمر، بل يهتم بتمثيله وما يقدمه فقط.