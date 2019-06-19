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تعرف على أماكن عرض مباريات أمم إفريقيا ببورسعيد

تحرير:شيماء رشاد ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م
كأسس أمم إفريقيا
كأسس أمم إفريقيا
اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، القائمة النهائية للأندية ومراكز الشباب بالمحافظة، والتى ستتيح فرصة متابعة مباريات كأس الأمم الإفريقية مجانا لأعضائها اعتبارا من افتتاح البطولة غدا الجمعة، وتغطى المواقع المختارة جميع أحياء بورسعيد الشرق والعرب والمناخ والزهور والضواحي والجنوب، ومدينة بورفؤاد، وقرى الجنوب الثلاث الكاب وأم خلف وبحر البقر. وأكد محافظ بورسعيد، أن خدمة نقل مباريات البطولة على الهواء مباشرة ستأتي عبر شاشات عملاقة جرى الانتهاء من تركيبها وتزويدها بأحدث نظم البث الفضائي.
وأضاف المحافظ، أن الأندية ومراكز الشباب المختارة لتلك الخدمة المجانية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة تضم: "أندية المصرى، وبورسعيد، والعمال والتوكيلات الملاحية، وتداول الحاويات، والمنطقة الاقتصادية، والجمارك، والرباط، والعاملين بالمحافظة ببورسعيد، والسلام البحرى، والتجديف، والهيئة، وهواة الصيد، ونادي
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ضياء-رشوان

«أبلكيشن قروض» «الصحفيين» تتدخل لحل الملفات المتعطلة

ما لبث أن انتهى مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان من تشكيل هيئة المكتب بعد تأخر دام قرابة الـ3 أشهر، حتى بدأ أعضاء المجلس في التحرك من أجل إنهاء القضايا والأزمات المتراكمة داخل أروقة النقابة والتي تعطلت خلال الأسابيع الماضية بسبب عدم الوصول لتوافق بين أعضاء المجلس فيما يتعلق بالتشكيل منذ الانتهاء من انتخابات التجديد النصفي. وبدأ أعضاء المجلس في اتخاذ قرارات عاجلة وفورية في عدة ملفات أبرزها الجوانب المالية والإدارية بالنقابة، وتنظيم ملف المظلة العلاجية لأعضاء مجلس النقابة، وكذلك تطوير الجانب الثقافي والخدمي.
مؤتمر-ميدو‎ (5)

«الأعلى للإعلام» يكشف تفاصيل التحقيق مع «ميدو»

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن أن اللجنة المكلفة بالتحقيق مع نجم الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو"، باشرت عملها اليوم بشأن ما نشر على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) المنسوبة إلى اللاعب. وحضر اللاعب للتحقيق بصحبة محاميه، وتمت مواجهته بما هو منسوب إليه من نشر عبارات تسيء لجماهير الرياضة المصرية وتثير الفتنة الرياضية على صفحة تحمل اسمه وصورته. وأوضح المجلس أن لاعب كرة القدم السابق أحمد حسام "ميدو" نفى علاقته بالصفحة، وأنه اتخذ الإجراءات القانونية تجاه الصفحة المذكورة بإبلاغ إدارة فيسبوك.
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أراضي وشقق وأموال. .الحكومة تبدأ تعويض المتضررين من السد العالي

أعلن وزير شؤون مجلس النواب، أن اللجنة الوطنية لحصر المتضررين من بناء السد العالي، الذين لم يسبق لهم التعويض، المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، حصرت 11716 مواطنا متضررا، منهم 3851 مستحق للتعويض منهم 3851 مستحق للتعويض من متضررى تعليه السد العالى و7865 مستحق للتعويض من متضررى بناء السد العالى و4800 متضرر من فقدان الأرض، وأشار الوزير أن اللجنة تم تشكيلها لحصر التعويضات، في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاج السيسي بحل مشكلات أهالي النوبة المتضررين من بناء السد العالي.
تلوث-مياه-الشرب

الحكومة: لا صحة لتلوث «مياه القليوبية» بسبب الكلور

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء حول تلوث مياه الشرب بمحافظة القليوبية نتيجة لزيادة نسبة الكلور بالمياه، تواصل المركز مع محافظة القليوبية، والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتلوث مياه الشرب بمحافظة القليوبية نتيجة لزيادة نسبة الكلور بها، مُشددةً على أن نسبة الكلور بالمياه لا تتخطى المعدلات الطبيعية والمسموح بها، وأن كل ما يتردد فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق بين المواطنين، وأن شركة المياه تقوم بشكل دورى بعملية غسيل لشبكات مياه الشرب.
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عروس-المتوسط-استعدت-لاستقبال-العرس-الافريقى-كان 2019 (18)

تميمة و740 أتوبيسا.. عروس البحر تستعد لأمم إفريقيا (صور)

لا صوت يعلو فوق الحدث الكروي التاريخي الذي تترقبه مصر والقارة الإفريقية والعالم، وهو استقبال بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو، وكان لعروس البحر الأبيض المتوسط الحظ في أن تكون إحدى المحافظات التي ستستضيف مباريات البطولة على أحد أقدم ملاعبها وهو استاد الإسكندرية، ومنذ الإعلان عن اختيار مصر بديلا للكاميرون لتنظيم كان 2019 سارت الاستعدادات على قدم وساق، وبات العمل هو شعار المرحلة للانتهاء من جميع التجهيزات سواء داخل الملعب أو بأنحاء المدينة وهو ما ترصده "التحرير" في تقريرها التالي:
سد-النهضة (10)

لإنتاج الكهرباء.. الكونغو تعتزم بناء 5 سدود

أعرب فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية عن رغبته في بناء خمسة سدود جديدة لتخزين المياه على روافد نهر الكونغو؛ لإنتاج نحو 44000 ميجاوات من الكهرباء أي ما يعادل إنتاج 40 مفاعلا نوويا. ولخص استراتيجيته لإنتاج الطاقة خلال السنوات والعقود المقبلة أيضا بقوله: "ما زالت المياه والكهرباء معركة يتعين الفوز بها بكل الوسائل المتاحة". وأكد، أنه إذا تطور العمل في مشروع إنجا الكبير بجميع مراحله، وحتى المرحلة الثامنة، فسيمكن ذلك من توليد 44000 ميجاوات" من الكهرباء، وهو ما يعادل أكثر من ضعف إنتاج سد "الممرات الثلاثة" في الصين أو 40 مفاعلا نوويا.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: 50 مليار دولار خسائر إفريقيا من الفساد سنويا

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم، الخميس، في فعاليات انطلاق "المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد" والمنعقد تحت رعاية وبحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك بمدينة شرم الشيخ على مدار يومي 12 و13 من يونيو الجاري. وتناولت وزيرة التخطيط الحديث حول أهمية قضايا مكافحة الفساد في جهود تحقيق التنمية المستدامة، لافته إلى نتائج التقارير العالمية التي تؤكد على أن جهود مكافحة الفساد تعطي دفعة هائلة باتجاه تحقيق التنمية المستدامة.
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مميش: بحيرة فيكتوريا ستوفر فرص عمل لشباب إفريقيا

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية، إن مشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط سيعطي قيمة مضافة للقارة الإفريقية، مؤكدًا أنه يساعد في نجاح تبادل التجارة بين الدول المختلفة، كما سيخلق حياة وفرص جيدة للعمل للشباب المصري والإفريقي، مشيرًا إلى أن المشروع سيستفيد منه كل الشعوب الإفريقية. وأضاف: "مصر وإفريقيا في مركب واحدة وليس أمامنا غير العمل لصالح شعوبنا ويجب أن نتكاتف الأيدي ونخلص النوايا لنجاح ذلك المشروع وغيره من المشروعات التي ستنهض بالقارة ككل".
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