تعرف على أماكن عرض مباريات أمم إفريقيا ببورسعيد

تحرير:شيماء رشاد ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م

كأسس أمم إفريقيا

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، القائمة النهائية للأندية ومراكز الشباب بالمحافظة، والتى ستتيح فرصة متابعة مباريات كأس الأمم الإفريقية مجانا لأعضائها اعتبارا من افتتاح البطولة غدا الجمعة، وتغطى المواقع المختارة جميع أحياء بورسعيد الشرق والعرب والمناخ والزهور والضواحي والجنوب، ومدينة بورفؤاد، وقرى الجنوب الثلاث الكاب وأم خلف وبحر البقر. وأكد محافظ بورسعيد، أن خدمة نقل مباريات البطولة على الهواء مباشرة ستأتي عبر شاشات عملاقة جرى الانتهاء من تركيبها وتزويدها بأحدث نظم البث الفضائي.

وأضاف المحافظ، أن الأندية ومراكز الشباب المختارة لتلك الخدمة المجانية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة تضم: "أندية المصرى، وبورسعيد، والعمال والتوكيلات الملاحية، وتداول الحاويات، والمنطقة الاقتصادية، والجمارك، والرباط، والعاملين بالمحافظة ببورسعيد، والسلام البحرى، والتجديف، والهيئة، وهواة الصيد، ونادي