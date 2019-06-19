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«شظايا اللغم» تشير لتورط إيران في هجوم خليج عمان

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م
ناقلة النفط
ناقلة النفط
عرضت البحرية الأمريكية، اليوم الأربعاء، ما يمكن وصفه بــ"دليل تورط إيران في الهجوم على ناقلتي خليج عمان، الأسبوع الماضي"، وهو عبارة عن شظايا لغم لاصق، ومغناطيس تم نزعه من إحدى الناقلتين، وقالت إن الألغام المستخدمة تحمل تشابها صارخا مع ألغام إيرانية. وفي لقاء صحفي في الإمارات، قال الكوماندر "شون كيدو" بالبحرية الأميركية، إن "اللغم اللاصق الذي استخدم في الهجوم يمكن تمييزه، ويحمل أيضا تشابها صارخا مع ألغام إيرانية عرضت على الملأ بالفعل في عروض عسكرية إيرانية".
وأضاف: "التقييم هو أن الهجوم على الناقلة اليابانية كوكوكا كوريغوس، والضرر الذي ألحق بها، كان نتيجة ألغام بحرية زرعت على الغلاف الخارجي للسفينة".وتابع: "اللغم الذي انفجر كان فوق المياه، ولا يبدو أن النية كانت إغراق السفينة.. وهناك لغم آخر ثبت على هيكلها الخارجي، وقد أزالته قوة إيرانية كانت على زورق سريع
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محمد-بن-سلمان

أدلة جديدة.. تحقيق أممي يحمل ابن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي

تطور جديد يعيد قضية جمال خاشقجي، إلى الساحة الدولية بعد مرور نحو 8 أشهر على مقتله داخل قنصلية السعودية في إسطنبول، واتهام مسؤولين سعوديين بقتله، وإحالتهم للتحقيق من قبل الرياض، وسط تلميحات تركية بأن قتل الصحفي المعارض جاء من شخصية رفيعة بالمملكة، تطورت إلى اتهامات غير مباشرة بتورط الرجل الثاني في المملكة وسط نفي سعودي مستمر، لكن الجديد هو التقرير الذي خلصت فيه محققة بالأمم المتحدة، إلى أن هناك أدلة تشير لمسؤولية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، ومسؤولين سعوديين كبار آخرين عن عملية قتل خاشقجي، والتي وصفها ابن سلمان بـ"الجريمة المؤلمة".
رئيس-المجلس-الانتقالي-السوداني-عبد-الفتاح-البرهان

البرهان يدعو قوى التغيير لاستئناف التفاوض: لا إقصاء

دعا رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قوى الحرية والتغيير، مجددا، لاستئناف المفاوضات اليوم قبل الغد، قائلا: "نرحب بالتفاوض مع قوى الحرية دون إقصاء لأي سوداني في الحل الوطني". وأضاف: "لا نستهدف أي إقصاء لأحد، ولكن هناك تدخلات أعاقت سير التفاوض.. نريد توفير الاستقرار في الفترة الانتقالية حتى الوصول إلى انتخابات بمراقبة دولية". وتطرق "البرهان" إلى أن هناك "تحديات كبرى تواجه الشعب السوداني وليس المجلس الانتقالي، والجيش لن يرضى بضياع أمن ووحدة السودان".
اويحيى

الجزائر.. إحالة رئيس وزراء سابق ووزراء بتهم فساد للمحاكمة

قرر المدعي العام الجزائري، اليوم الأربعاء، إحالة رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزيرا حاليا ووزيرين سابقين إلى المحكمة العليا بتهم فساد، حسبما جاء في بيان صادر من مكتب المدعي العام الجزائري. ونظرت المحكمة العليا سابقا في ملفات كبار رجال الأعمال الجزائريين، وأمرت بإيداعهم السجن المؤقت في انتظار انهاء التحقيقات وإصدار أحكام نهائية بحقهم.
غارة-لتحالف-دعم-الشرعية-في-اليمن

تحالف دعم اليمن يُسقط طائرة مُفخخة باتجاه السعودية

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، أنه تم تدمير طائرة مسيرة تحمل متفجرات، ودمرها. وأضاف أن الطائرة المسيرة كانت تتجه للشمال الشرقي فوق حجة، منطلقة من محافظة الحديدة، باتجاه السعودية، مؤكدًا أنه مستمر في تحييد القدرات الحوثية العدائية، بحسب موقع "العربية". وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية، العقيد الركن تركي المالكي قد أعلن أن قوات التحالف الجوية تمكنت صباح اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "كانت مسيّرة باتجاه المملكة.
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الشرطة-الإيرانية

إيران تعلن القبض على شبكة تجسس أمريكية كبيرة

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، اليوم الإثنين، أن طهران تمكنت من تفكيك شبكة تجسس أمريكية كبيرة، مؤخرا، ونقلت عن علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، تفاصيل اكتشاف الشبكة، والذي كشف اعتقال عدد من عملاء المخابرات الأمريكية "سي أي إيه"، بعد السلطات في إيران تبادل معلومات استخباراتية مع حلفائها، فضحت الشبكة ومخطاتها.. يأتي ذل وسطر توترات شديدة بين طهران وواشنطن، حيث تتهم الولايات المتحدة الأمريكية، إيران بالاعتداء على سفن إماراتية ويابانية ونرويجية في خليج عمان، مع تحرك قطع عسكرية في الممرات المائية بالخليج.
الحرس الثوري

رغم العقوبات.. الحرس الثوري يحافظ على مصادر دخله

في أبريل الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية، وهي المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسميا قوة عسكرية في بلد آخر جماعة إرهابية. هذا القرار، بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على الحكومة الإيرانية، تسبب في تدهور اقتصاد البلاد، وبالتبعية قدرتها على تمويل أنشطتها العسكرية في المنطقة. إلا أن أكبر قوة شبه عسكرية في البلاد تمكنت من الحفاظ على دعمها للجماعات المسلحة في الشرق الأوسط، وإيجاد مصادر جديدة للتمويل.
نتنياهو

لماذا تجنبت إسرائيل التعليق على هجوم خليج عمان؟

عدد من أجهزة الاستخبارات الغربية، بما في ذلك الإسرائيلية كانت حاسمة في تقييمها "إيران هي المسؤولة عن هجوم يوم الخميس على ناقلات النفط في خليج عمان"، لم يختلف الأمر كثيرا عن الحوادث المشابهة التي وقعت في الأسابيع الأخيرة في المنطقة، لكن ما لم يقدموه بعد هو الدليل لإثبات ذلك. فبالنظر للسوابق التاريخية، لا سيما الادعاءات السابقة لحرب العراق عام 2003، بأن نظام صدام حسين يمتلك أسلحة دمار شامل، ومشكلة مصداقية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمخاوف الأوروبية بشأن حرب غير ضرورية، فلا عجب في أن يتحدث الإعلام عن الأزمة بنبرة يملؤها الشك.
انفجار-ناقلات-نفط (1.) (3)

ارتفاع تكاليف تأمين السفن بعد هجمات خليج عمان

شهدت أسعار التأمين على السفن التي تمر عبر الشرق الأوسط، ارتفاعا بنسبة لا تقل عن 10%، وذلك بعد الهجوم على ناقلتي نفط، صباح أمس الخميس، كانتا تمران في خليج عمان، ومن المتوقع أن تشهد تكاليف التأمين على السفن المزيد من الزيادة في حال تصاعد التوترات في المنطقة.وتقول شركات التأمين على السفن إن أضخم السفن التي تمر عبر منطقة الخليج تواجه تكاليف إضافية تصل إلى 200 ألف دولار للرحلة الواحدة -مدتها 7 أيام-، ما يقارب ضعفي التكلفة التي كانت عليها في وقت سابق هذا الأسبوع.
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