أدلة جديدة.. تحقيق أممي يحمل ابن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي

انتهى تحقيق أممي استمر 6 أشهر إلى أن خاشقجي وقع ضحية لإعدام متعمد مدبر وقتل خارج نطاق القانون تتحمل المسؤولية عنه الدولة السعودية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٤ م

تطور جديد يعيد قضية جمال خاشقجي، إلى الساحة الدولية بعد مرور نحو 8 أشهر على مقتله داخل قنصلية السعودية في إسطنبول، واتهام مسؤولين سعوديين بقتله، وإحالتهم للتحقيق من قبل الرياض، وسط تلميحات تركية بأن قتل الصحفي المعارض جاء من شخصية رفيعة بالمملكة، تطورت إلى اتهامات غير مباشرة بتورط الرجل الثاني في المملكة وسط نفي سعودي مستمر، لكن الجديد هو التقرير الذي خلصت فيه محققة بالأمم المتحدة، إلى أن هناك أدلة تشير لمسؤولية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، ومسؤولين سعوديين كبار آخرين عن عملية قتل خاشقجي، والتي وصفها ابن سلمان بـ"الجريمة المؤلمة".

تحقيق أممي: الأدلة كافية وموثوقة استلمت السعودية التقرير الأممي المؤلف من 100 صفحة مسبقا، لكنها لم تعلق أو تصدر أي رد فل بشأن ما ورد في متنه من اتهامات، قبل أن تخرج أجنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، اليوم الأربعاء لتدعو إلى توسيع نطاق العقوبات لتشمل ابن سلمان وثروته

تحقيق أممي: الأدلة كافية وموثوقة

استلمت السعودية التقرير الأممي المؤلف من 100 صفحة مسبقا، لكنها لم تعلق أو تصدر أي رد فل بشأن ما ورد في متنه من اتهامات، قبل أن تخرج أجنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، اليوم الأربعاء لتدعو إلى توسيع نطاق العقوبات لتشمل ابن سلمان وثروته الشخصية حتى يتمكن من إثبات عدم تحمله أي مسؤولية.

وبعد تحقيق استمر 6 أشهر، انتهت كالامارد، إلى أن خاشقجي وقع ضحية لـ"إعدام متعمد مدبر وقتل خارج نطاق القانون تتحمل المسؤولية عنه الدولة السعودية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان"، وفقا للتقرير الأممي.

وأكدت المححقة الأممية، أن هناك "أدلة موثوق بها تبرر إجراء المزيد من التحقيق بشأن المسؤولية الشخصية لمسؤولين سعوديين رفيعي المستوى ومن بينهم ولي العهد"، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة إجراء تحقيق دولي، بحسب رويترز.

وشددت في طلبها للأمين العام، على أنه "بالفعل أظهر التحقيق بشأن حقوق الإنسان أن هناك أدلة كافية موثوق بها تتعلق بمسؤولية ولي العهد مما يستلزم إجراء المزيد من التحقيق".

وكانت كالامارد مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، قد زارت تركيا، مطلع العام الجاري، بصحبة فريق من الخبراء القانونيين وخبراء الطب الجنائي، وعقدت عدت لقاءات ما بين عامة وسرية مع مسؤولين في السلك القضائي بتركيا، وبعض جهات التحقيق، وقالت في نهاية زيارتها، إنها "حصلت على أدلة من السلطات التركية".

ابن سلمان: نرفض التشكيك

أكد محمد بن سلمان، في حوار مع جريدة الشرق الأوسط السعودية، نشر الأحد الماضي، أن "مقتل المواطن جمال خاشقجي، كما سبق أن ذكرت هذه جريمة مؤلمة جدا، ولم يسبق حصول مثلها الجريمة في تاريخ المملكة، فمثل هذه الأمور ليست جزءاً من ثقافتنا، وتناقض قيمنا ومبادئنا. وقد قمنا في المملكة بالإجراءات اللازمة، سواء من خلال المسار القضائي لمحاسبة كل المشاركين في هذه الجريمة، أو من خلال اتخاذ الإجراءات التنظيمية لمنع حصول مثل هذه الجريمة المؤسفة مستقبلا".

ورفض ابن سلمان، خلال الحوار، التشكيك في القضاء السعودي، واتهام المملكة وقيادتها في قضية خاشقجي، مشددا على أن "القضاء في المملكة سلطة مستقلة ليس لأحد التدخل فيها، ونحن نواجه أي حدث بحزم ومن دون تردد، وباتخاذ الخطوات الكفيلة بتحقيق العدالة وإصلاح مكامن الخلل ومنع تكرار الأخطاء من دون أن نلتفت لأي مزاعم واتهامات من هنا أو هناك". (للمزيد)

النيابة السعودية: جثة قطعت لأجزاء

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية، في مؤتمر صحفي، نتائج التحقيقات التي أجرتها المملكة، في قضية مقتل خاشقجي، خلال بيان مكون من 17 نقطة، وتضمنت النتائج المعلنة، من جانب الرياض الكثير من التفاصيل المثيرة، من بينها أن التخطيط الذي أسفر عن جريمة قتل خاشقجي، كان يهدف إلى إعادة خاشقجي للمملكة بأي طريقة، مؤكدًا أنه تم تقطيع جثمانه، ولم يتم العثور على رفاته. (تعرف على نتائج التحقيقات كاملة)