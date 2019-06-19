سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

أول تعليق تركي على نتائج التحقيق الأممي في قتل خاشقجي

تحرير:وكالات ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م
مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي
مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي
قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، إنها تدعم تقرير المقررة الأممية المعنية بالتحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في الثاني من أكتوبر الماضي، أثناء دخوله القنصلية في إسطنبول لإنهاء بعض الإجراءات الخاصة بزواجة من خطيبته، إذ كتب وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «ندعم بقوة تقرير مقررة الأمم المتحدة أجنيس كالامارد لتسليط الضوء على جريمة قتل خاشقجي ومحاسبة المسؤولين عنها»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك الروسية.
وكانت المحققة المعنية بقضايا الإعدام في الأمم المتحدة أصدرت، في وقت سابق اليوم الأربعاء، تقريرها بشأن مقتل خاشقجي. وقالت إن السعودية مذنبة في مقتل خاشقجي، مشيرة إلى أن التحقيقات التي أجرتها تركيا والمملكة العربية السعودية لا تفي بالمعايير الدولية المطلوبة. وأضاف التقرير: «هناك أدلة موثوقة على
اقرأ المزيد
عادل الجبير

أول رد سعودي على التقرير الأممي بشأن مقتل خاشقجي

في أول رد سعودي على تقرير مقررة الأمم المتحدة في قضية مقتل خاشقجي، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن التقرير يتضمن تناقضات واضحة. وقال الجبير "لا جديد، فالمقررة في مجلس حقوق الإنسان تكرر في تقريرها غير الملزم، ما تم نشره وتداولته وسائل الإعلام". وأضاف أن "المحاكمات التي تجري في قضية خاشقجي يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى تركيا"، مؤكدا أن "الجهات القضائية السعودية هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة".
محمد-بن-سلمان

أدلة جديدة.. تحقيق أممي يحمل ابن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي

تطور جديد يعيد قضية جمال خاشقجي، إلى الساحة الدولية بعد مرور نحو 8 أشهر على مقتله داخل قنصلية السعودية في إسطنبول، واتهام مسؤولين سعوديين بقتله، وإحالتهم للتحقيق من قبل الرياض، وسط تلميحات تركية بأن قتل الصحفي المعارض جاء من شخصية رفيعة بالمملكة، تطورت إلى اتهامات غير مباشرة بتورط الرجل الثاني في المملكة وسط نفي سعودي مستمر، لكن الجديد هو التقرير الذي خلصت فيه محققة بالأمم المتحدة، إلى أن هناك أدلة تشير لمسؤولية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، ومسؤولين سعوديين كبار آخرين عن عملية قتل خاشقجي، والتي وصفها ابن سلمان بـ"الجريمة المؤلمة".
الدخان يتصاعد من ناقلة النفط

«شظايا اللغم» تشير لتورط إيران في هجوم خليج عمان

عرضت البحرية الأمريكية، اليوم الأربعاء، ما يمكن وصفه بــ"دليل تورط إيران في الهجوم على ناقلتي خليج عمان، الأسبوع الماضي"، وهو عبارة عن شظايا لغم لاصق، ومغناطيس تم نزعه من إحدى الناقلتين، وقالت إن الألغام المستخدمة تحمل تشابها صارخا مع ألغام إيرانية. وفي لقاء صحفي في الإمارات، قال الكوماندر "شون كيدو" بالبحرية الأميركية، إن "اللغم اللاصق الذي استخدم في الهجوم يمكن تمييزه، ويحمل أيضا تشابها صارخا مع ألغام إيرانية عرضت على الملأ بالفعل في عروض عسكرية إيرانية".
رئيس-المجلس-الانتقالي-السوداني-عبد-الفتاح-البرهان

البرهان يدعو قوى التغيير لاستئناف التفاوض: لا إقصاء

دعا رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قوى الحرية والتغيير، مجددا، لاستئناف المفاوضات اليوم قبل الغد، قائلا: "نرحب بالتفاوض مع قوى الحرية دون إقصاء لأي سوداني في الحل الوطني". وأضاف: "لا نستهدف أي إقصاء لأحد، ولكن هناك تدخلات أعاقت سير التفاوض.. نريد توفير الاستقرار في الفترة الانتقالية حتى الوصول إلى انتخابات بمراقبة دولية". وتطرق "البرهان" إلى أن هناك "تحديات كبرى تواجه الشعب السوداني وليس المجلس الانتقالي، والجيش لن يرضى بضياع أمن ووحدة السودان".
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد-بن-سلمان

أدلة جديدة.. تحقيق أممي يحمل ابن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي

تطور جديد يعيد قضية جمال خاشقجي، إلى الساحة الدولية بعد مرور نحو 8 أشهر على مقتله داخل قنصلية السعودية في إسطنبول، واتهام مسؤولين سعوديين بقتله، وإحالتهم للتحقيق من قبل الرياض، وسط تلميحات تركية بأن قتل الصحفي المعارض جاء من شخصية رفيعة بالمملكة، تطورت إلى اتهامات غير مباشرة بتورط الرجل الثاني في المملكة وسط نفي سعودي مستمر، لكن الجديد هو التقرير الذي خلصت فيه محققة بالأمم المتحدة، إلى أن هناك أدلة تشير لمسؤولية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، ومسؤولين سعوديين كبار آخرين عن عملية قتل خاشقجي، والتي وصفها ابن سلمان بـ"الجريمة المؤلمة".
جمال خاشقجى

أمريكا تحث السعودية على التقدم بالتحقيق في مقتل خاشقجي

أعلن مسؤول أمريكي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحث المملكة العربية السعودية على إحراز مزيد من التقدم فى التحقيقات التى تجريها في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، العام الماضي. ونقلت وكالة «رويترز»، عن المسؤول الرفيع في الإدارة الأمريكية، قوله إن مقتل خاشقجي لا يزال «قضية ساخنة جدا»، وعلى السعوديين «أن يأخذوها على محمل الجد»، على حد قوله، وفقا لموقع «روسيا اليوم». وأضاف المسؤول الأمريكي أن السعودية يجب عليها إكمال التحقيقات واتخاذ كل الإجراءات اللازمة قبل حلول الذكرى السنوية الأولى لتلك الجريمة في أكتوبر المقبل.
الجيش-التركى

مقتل جندي تركي وإصابة 5 آخرين في هجوم غرب سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، اليوم الأحد، مقتل جندي تركي، وإصابة 5 آخرين في هجوم شنته وحدات حماية الشعب الموجودة في تل رفعت على قاعدة عسكرية تركية في منطقة غصن الزيتون «عفرين»، مشيرة إلى أنه تم الرد بالمدافع على مواقع وحدات حماية الشعب عقب الهجوم. كان نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، قد قال في وقت سابق، إن المسؤولين الأتراك والروس يراجعون نشر قواتهم في منطقة تل رفعت السورية الحدودية، بعد يوم واحد من مقتل جندي تركي على حدود بلاده مع سوريا، وفقًا لسبوتنيك.
القمة الاسلامية فى مكة (4)

صحف عالمية: الرياض حققت أهداف قمة مكة

استطاعت القمتين العربية والإسلامية التي أقيمت في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، أن تحظى باهتمام كبير على مستوى التغطية الإعلامية، لا سيما وأنها عقدت في وقت تزداد فيه التوترات بشكل واضح بمنطقة الخليج العربي. الحشد الإسلامي والعربي الذي دعت إليه السعودية، كان بمثابة خطوات واثقة من جانب قيادتها نحو إدانة الأنشطة الإرهابية والعنف بشتى أشكاله خلال الأيام القليلة الماضية، وتحديدًا بعد استهداف ناقلات المفط قبالة سواحل ميناء الفجيرة الإماراتي مايو الماضي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org