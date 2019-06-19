أول تعليق تركي على نتائج التحقيق الأممي في قتل خاشقجي

تحرير:وكالات ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م

مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي

قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، إنها تدعم تقرير المقررة الأممية المعنية بالتحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في الثاني من أكتوبر الماضي، أثناء دخوله القنصلية في إسطنبول لإنهاء بعض الإجراءات الخاصة بزواجة من خطيبته، إذ كتب وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «ندعم بقوة تقرير مقررة الأمم المتحدة أجنيس كالامارد لتسليط الضوء على جريمة قتل خاشقجي ومحاسبة المسؤولين عنها»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك الروسية.

وكانت المحققة المعنية بقضايا الإعدام في الأمم المتحدة أصدرت، في وقت سابق اليوم الأربعاء، تقريرها بشأن مقتل خاشقجي. وقالت إن السعودية مذنبة في مقتل خاشقجي، مشيرة إلى أن التحقيقات التي أجرتها تركيا والمملكة العربية السعودية لا تفي بالمعايير الدولية المطلوبة. وأضاف التقرير: «هناك أدلة موثوقة على