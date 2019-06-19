محمد صلاح ضمن أفضل لاعبي إفريقيا في الدوري الإنجليزي

تحرير:محمد حسن صيام ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٨ م

محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأربعاء، عن أفضل 11 لاعبًا في تاريخ البريميرليج، من قارة إفريقيا، ورشحت صحيفة «صن» الإنجليزية محمد صلاح، نجم فريق ليفربول والفراعنة، بعد المستوى الرائع الذي قدمه الموسم الماضي مع الريدز والتتويج بدوري أبطال أوروبا على حساب فريق توتنهام، وحصوله على الحذاء الذهبي كونه تمكن من الحصول على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية على التوالي منذ انضمامه لصفوف ليفربول. ونشرت الصحيفة التشكيل المثالي لنجوم إفريقيا في تاريخ البريميرليج.

وجاءت التشكيلة كالتالي: بروس جروبيلار في حراسة المرمى- حبيب كولو توريه- لوكاس رادبي- لوران- يايا توريه- مايكل إيسيان في الدفاع- ساديو ماني- أوكوشا- رياض محرز في الوسط- وفي الهجوم محمد صلاح وديديه دروجبا. وتمكن صلاح هداف ليفربول من قيادة المنتخب الوطني لتحقيق الفوز على مضيفه غينيا في المباراة الودية