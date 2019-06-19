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رسائل الأزهر والإفتاء لإمام مسجد مذبحة نيوزيلندا

شيخ الأزهر يوجه لخطيب مسجد النور بنيوزيلندا برسائل دعوية لمكافحة العنصرية والتعصب الدينى.. ومفتى الجمهورية يؤكد له ضرورة إيجاد حلقة وصل مع الآخر
تحرير:باهر القاضى ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٨ م
حادث نيوزيلندا
حادث نيوزيلندا
حالة من الاحتفاء، استقبل بها ممثلو المؤسسات الدينية الرسمية وفى مقدمتها الأزهر الشريف ودار الإفتاء، الشيخ جمال فودة، إمام مسجد النور الذي تعرض مصلوه لمذبحة في نيوزيلندا، حيث استقبل الطيب، خلال الساعات الماضية، الشيخ جمال فودة، موجها له العديد من الرسائل خلال اللقاء، الذى استغرق ما يزيد على ساعة فى رحاب مشيخة الأزهر الشريف بالدراسة. وشهد مسجد النور، حادثا أليما راح ضحيته عشرات المسلمين عقب هجوم مسلح عليهم أثناء تأديتهم لصلاة الجمعة، وذلك خلال الشهور الماضية.
رسائل شيخ الأزهر لإمام مسجد النور بنيوزيلندا - التأكيد على أن الإرهاب يرتكب من قبل أصحاب الفكر المنحرف من مختلف الأديان. - هناك من يسعون لإلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام والترويج للإسلاموفوبيا. - أئمة المساجد خاصة في الغرب عليهم مسئولية توضيح حقيقة الدين الإسلامي. - التصدى لمحاولات ربط الإرهاب بالدين الإسلامى. كما
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محمد-صلاح‎ (1)

التضامن: الإقبال على علاج الإدمان تضاعف 4 مرات بفضل محمد صلاح (فيديو)

أعلن الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن التفاعل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان تضاعف 4 مرات بفضل حملة "أنت أقوى من المخدرات" التي تطوع محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، ونادي ليفربول الإنجليزي في المشاركة بها. وأضاف"عثمان" خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد" مساء الأربعاء: أن صندوق مكافحة الإدمان يوفر العلاج للمدمنين في سرية تامة ومجانا. وناشد مساعد وزير التضامن بالمساعدة في الصندوق، وعدم ربط المخدرات بالقدرة البدنية والجنسية.
حبس-كلابشات

ضبط مسئول الإدارة الهندسية بطوخ لإصدار تراخيص مزورة

ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، اليوم الأربعاء القبض على أحد مسؤلى الإدارة الهندسية في مجلس مدينة طوخ، وأصدرت النيابة العامة أمرا بضبط وإحضار لآخر بسبب التلاعب في إصدار تراخيص بناء مزورة بتوقيعات وهمية. كان محمد خيري رئيس مجلس طوخ لاحظ وجود تلاعب في بعض تراخيص البناء، وأحال الأمر للشؤون القانونية التي أحالت الواقعة إلى النيابة التي أثبتت وجود التلاعب في إصدار تراخيص بناء مزورة بتوقيعات وهمية وأمرت بإلقاء القبض على أحد مسؤولي الإدارة الهندسية وضبط وإحضار آخر.
طارق-شوقي-وزير-التربية-والتعليم (3)

«التعليم» تحدد موعد إعلان نتيجة أولى ثانوي

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداد الوزارة لعقد مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة نهاية العام للصف الأول الثانوي مطلع الأسبوع المقبل. وقال الوزير إنه تم دمج نتائج التصحيح الورقي والإلكتروني لتكون النتيجة لجميع الطلاب في آن واحد. وأضاف وزير التعليم، في تصريح لـ"التحرير"، أن النتيجة ستتضمن تقييمات وليست درجات كما كان متبعا، على أن يخوض الحاصلون على أقل من 50% في المواد التي ستُقيم بتقديرات، مثل نتائج الكليات، اختبار الدور الثاني والمقرر له يوليو المقبل.
مترو الخط الثاني

عودة حركة المترو إلى طبيعتها بعد تعطل 18 دقيقة

أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، عودة الحركة على الخط الثاني "شبرا الخيمة-المنيب" إلى طبيعتها، بعد تعطل أحد القطارات ما بين محطتي البحوث وجامعة القاهرة بسبب عطل فني. وقال "عبدالهادي" في بيان رسمي لشركة مترو الأنفاق، إن الحركة تعطلت على الخط الثاني لمدة 18 دقيقة، وتم إرسال فرق صيانة لإصلاح العطل لكنه تطلب دقائق أكثر للإصلاح، ما دفع الشركة لإرسال قطار بديل، وسحب القطار المعطل إلى ورش الخط الثاني. وأوضح متحدث مترو الأنفاق أنه تم الدفع بقطارات إضافية على الخط الثاني لامتصاص الكثافات.
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احمد-الطيب (2)

الطيب عن حادث سيناء: لن ينتزعوا فرحة العيد من مصر

أصدر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بيانا، يدين فيه بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، صباح اليوم، مؤكدا تقديره للتضحيات والبطولات التي يسطرها أبطال القوات المسلحة والشرطة البواسل في القضاء على الإرهاب، كما أن هؤلاء الإرهابيين لن يستطيعوا أن ينتزعوا الفرحة من قلوب المصريين يوم العيد، وأن المصريين -مسلمين ومسيحين- مصطفون خلف القوات المسلحة والشرطة المصرية في الحرب على الإرهاب.
صلاة-العيد

529 ساحة لصلاة عيد الفطر في الإسكندرية

خصصت مديرية الأوقاف بمحافظة الإسكندرية، 529 ساحة لصلاة عيد الفطر المبارك، ووضعت المديرية بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف، مجموعة من الضوابط لتطبيقها على ساحات صلاة العيد، تتضمن توفير 1058 إماما وخطيبا للصلاة بالساحات بواقع إمام أساسي وآخر احتياطي وعدم التصريح باعتلاء المنابر لغير المصرح لهم. ومن جانبه، قال الشيخ حسن عبد البصير، مدير الدعوة، إنه بناء على توجيهات وزارية وتوجيهات وكيل الوزارة خلال لقائه مع مفتشي المتابعة، تقرر متابعة الساحات ورصد أي مخالفات والتصدي لها.
احمد-الطيب (2)

للسيسي والغرب.. رسائل شيخ الأزهر باحتفال ليلة القدر

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن المسلمين دَفَعُوا ثمنًا فادِحًا من دمائهم وأشلاءهم في الحروب الصليبيَّة، وفي فلسطين وما حولها منذ عام 48 وحتى اليوم وكذلك في البوسنة والهرسك وفيتنام والفلبين والهند وميانمار ونيوزيلاندا، ومع ذلك لم يجرؤ مُؤرِّخ ولا كاتب مسلم أن يتفوَّه بكلمةٍ واحدةٍ تُسئ إلى المسيحية أو اليهودية كأديان إلهيَّة، لأنه يعلم أن كلمة واحدة من هذا القبيل تخرجه من الإسلام قبل أن تخرج من فمه، جاء ذلك خلال كلمته اليوم الأحد/، في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر
عبد الفتاح السيسى (1)

السيسي يشهد احتفال الأوقاف بليلة القدر (بث مباشر)

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمركز مؤتمرات الأزهر، احتفال وزارة الأوقاف بذكرى ليلة القدر للعام الهجرى 1440، وذلك لتكريم الفائزين في المسابقة العالمية الـ 26 للقرآن الكريم، بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ورئيس الأكان الفريق محمد فريد وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة
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