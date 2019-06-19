رسائل الأزهر والإفتاء لإمام مسجد مذبحة نيوزيلندا

شيخ الأزهر يوجه لخطيب مسجد النور بنيوزيلندا برسائل دعوية لمكافحة العنصرية والتعصب الدينى.. ومفتى الجمهورية يؤكد له ضرورة إيجاد حلقة وصل مع الآخر

تحرير:باهر القاضى ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٨ م

حالة من الاحتفاء، استقبل بها ممثلو المؤسسات الدينية الرسمية وفى مقدمتها الأزهر الشريف ودار الإفتاء، الشيخ جمال فودة، إمام مسجد النور الذي تعرض مصلوه لمذبحة في نيوزيلندا، حيث استقبل الطيب، خلال الساعات الماضية، الشيخ جمال فودة، موجها له العديد من الرسائل خلال اللقاء، الذى استغرق ما يزيد على ساعة فى رحاب مشيخة الأزهر الشريف بالدراسة. وشهد مسجد النور، حادثا أليما راح ضحيته عشرات المسلمين عقب هجوم مسلح عليهم أثناء تأديتهم لصلاة الجمعة، وذلك خلال الشهور الماضية.

رسائل شيخ الأزهر لإمام مسجد النور بنيوزيلندا - التأكيد على أن الإرهاب يرتكب من قبل أصحاب الفكر المنحرف من مختلف الأديان. - هناك من يسعون لإلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام والترويج للإسلاموفوبيا. - أئمة المساجد خاصة في الغرب عليهم مسئولية توضيح حقيقة الدين الإسلامي. - التصدى لمحاولات ربط الإرهاب بالدين الإسلامى. كما

رسائل شيخ الأزهر لإمام مسجد النور بنيوزيلندا

- التأكيد على أن الإرهاب يرتكب من قبل أصحاب الفكر المنحرف من مختلف الأديان.

- هناك من يسعون لإلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام والترويج للإسلاموفوبيا.

- أئمة المساجد خاصة في الغرب عليهم مسئولية توضيح حقيقة الدين الإسلامي.

- التصدى لمحاولات ربط الإرهاب بالدين الإسلامى.

كما وجه الإمام الأكبر رسالة للمسلمين في نيوزيلندا بأن يكونوا عامل بناء واستقرار في بلادهم، وأن يعبروا بصورة مشرفة عن الإسلام الذي يعلي من قيم الوطن والمواطنة.

رسائل مفتى الجمهورية

وفور مغادرة إمام مسجد النور بنيوزيلندا رحاب الأزهر الشريف، حرصت دار الإفتاء على لقائه، فجمعه لقاء مطول مع مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، الذى وجه له العديد من الرسائل، وأطلعه على جهود الدار فى التصدى للفكر المتطرف فى الداخل والخارج.

- التأكيد على أن الوجود الإسلامي اليوم في الغرب ليس وجودًا طارئًا أو استثنائيًّا، ولم يعد مجرد جماعات مهاجرة للعمل لا تلبث أن تعود إلى بلدانها، بل أصبح جزءًا من النسيج الاجتماعي لسكان تلك البلاد.

- على المسلمين في نيوزيلندا وغيرها من الدول الغربية يمكن أن يمثلوا هناك حلقة وصل للحوار الحضاري والتواصل الثقافي والفهم والاستيعاب المشترك.

- تقديم جميع أشكال الدعم العلمي والشرعي للجالية المسلمة في نيوزيلندا.

واستكمالا للقاء رؤساء المؤسسات الدينية الرسمية فى مصر، جاءت المحطة الأخيرة لزيارة إمام وخطيب مسجد النور بنيوزلندا، مقر وزارة الأوقاف، حيث التقى الأخير، بالدكتور محمد مختار جمعة، الذى قام بدوره، بتوجيه العديد من الرسائل له.

رسائل وزير الأوقاف

- الأديان جاءت لنشر أسس التسامح الإنساني.

- الأديان تعمل على ترسيخ أسس العيش المشترك بين بني الإنسان.



ووجه الوزير عقب اللقاء، بتزويد المساجد الكبرى في نيوزيلندا ببعض إصدارات الوزارة المترجمة إلى اللغة الإنجليزية، وبعض إصداراتها باللغة العربية، وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على نشر الفكر الوسطي المستنير بجميع أنحاء العالم، والتواصل مع أبنائها في الداخل والخارج.

وكانت الشرطة النيوزيلندية قد أعلنت مقتل 49 شخصا في حادث إطلاق نار إرهابي استهدف مسجدين في مدينة كرايستشيرس جنوبي البلاد.

واستهدف إطلاق النار مسجد النور في منطقة "دينز أفينيو" وسط كرايستشيرش، ومسجدا آخر في ضاحية لينوود المجاورة.

وذكرت الشرطة أن 41 شخصا قضوا نحبهم في الهجوم على مسجد "النور"، كما قتل سبعة آخرون في الهجوم على مسجد لينوود، وتوفي أحد الضحايا في مستشفى كرايستشيرش، ليصل إجمالي عدد الضحايا إلى 49 قتيلا.

وارتدى منفذ الهجوم كاميرا وقام بتسجيل واقعة إطلاق النار وتحميلها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت شركة "فيسبوك" أنها "سارعت بحجب حسابات منفذ الهجوم على موقعي فيسبوك وإنستغرام، بالإضافة إلى مقطع الفيديو"، بعد تلقي إخطارا من الشرطة.



ويظهر في المقطع، الذي تبلغ مدته 17 دقيقة، رجل أبيض يرتدي ملابس مموهة وسوداء، وهو يقود سيارته نحو ما بدا أنه مسجد النور.