حقيقة إجبار العاملين بشركة الغزل والنسيج على المعاش

تحرير:أ.ش.أ ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٣ م

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد حول إجبار عمال شركات الغزل والنسيج للخروج على المعاش المبكر في إطار خطة تطوير القطاع والتي ستتكلف نحو 21 مليار جنيه، موضحًا في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأربعاء، أنه تواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أن المعاش المبكر نظام اختياري وأنها حريصة كل الحرص على العمال وحقوقهم وما يمتلكونه من خبرات، مشددة على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب عاملي شركات الغزل والنسيج.

وأشارت وزارة قطاع الأعمال إلى أنه من بين الـ21 مليار جنيه تكلفة تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لها، هناك نحو 700 مليون جنيه مخصصة لتدريب وتأهيل العاملين في هذا القطاع. وأوضحت الوزارة، أنه جار أيضًا تنفيذ خطط لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة لها في قطاعات ومجالات متعددة؛ لتحسين الأداء وتعظيم الإنتاجية