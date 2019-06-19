البورصة تواصل الهبوط ورأس مالها يخسر 3.6 مليار جنيه
تحرير:أمل نبيل
١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٥ م
البورصة..أرشيفية
أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، رابع جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 753.43 مليار جنيه.
وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 14132.18 نقطة، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.07% ليصل لمستوى 603.85 نقطة وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1541.76 نقطة.
وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 1.37 مليار جنيه من خلال التداول على 92.59 مليون سهم.
وبنهاية التعاملات تم التداول على 165 سهما، ارتفع منها 31 سهما، وانخفض 91 سهما بينما استقرت أسعار 43 سهما دون تغيير.
ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافي بيع 337.87 مليون جنيه، و1.04 مليون جنيه بينما اتجه الأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 338.91 مليون جنيه.
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وبنهاية التعاملات تم التداول على 165 سهما، ارتفع منها 31 سهما، وانخفض 91 سهما بينما استقرت أسعار 43 سهما دون تغيير.
ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافي بيع 337.87 مليون جنيه، و1.04 مليون جنيه بينما اتجه الأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 338.91 مليون جنيه.
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الأسهم الأكثر ارتفاعا
شملت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا سهم العربية الإسلامية للتنمية العمرانية، تلاه سهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية ثم سهم شركة النصر للأعمال المدنية.
الأسهم الأكثر انخفاضا
تصدر سهم أرابيا انفستمنتس هولدنج قائمة الأسهم المتراجعة، وجاء سهم الأهرام للطباعة والتغليف في المرتبة الثانية، وتلاه سهم أسمنت سيناء.