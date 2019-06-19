بينها جوجل.. شراكة ثلاثية لصناعة هواتف نوكيا المقبلة
هواتف نوكيا تنقل مركز جمع البيانات إلى أوروبا في خطوة تعزز التزام شركة «HMD» العالمية بأمن البيانات، وتمنح العميل تجربة محسَّنة في هواتف نوكيا
تحرير:أحمد البرماوي
١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٦ م
هواتف نوكيا
أعلنت شركة "HMD" العالمية المطورة لهواتف نوكيا تأسيس شراكة مع شركة "CGI" للاستشارات ومنصة "Google Cloud"؛ بهدف نقل بيانات تشغيل الهواتف وأدائها وتخزينها في موقع "Google Cloud Region" في هامينا بفنلندا، وذلك بهدف تتيح تجربة أفضل للعملاء والأجهزة لمستخدمي هواتف نوكيا، ومن خلال استخدام تحليلات البيانات المتقدمة وتكنولوجيا التعلّم الآلي التي تتيحها منصة "Google Cloud"، بالإضافة إلى خبرة "CGI" في علوم السحابة والبيانات، باستطاعة شركة "HMD" العالمية الاستفادة إلى أقصى حد من تحليلات البيانات لكي يستفيد منها محبو هواتف نوكيا حول العالم.
أما هواتف نوكيا الذكية الأولى التي ستبدأ في تخزين البيانات في هذا المركز الجديد فستكون الهواتف الذكية الجديدة من نوكيا، ابتداءً من نوكيا 4.2 Nokia 4.2 ونوكيا 3.2 Nokia 3.2 ونوكيا 2.2 Nokia 2.2، بينما سيتم نقل البيانات من هواتف نوكيا الذكية i السابقة إلى مركز هامينا بعد العمل بتحديث "Android Q" في وقت
أما هواتف نوكيا الذكية الأولى التي ستبدأ في تخزين البيانات في هذا المركز الجديد فستكون الهواتف الذكية الجديدة من نوكيا، ابتداءً من نوكيا 4.2 Nokia 4.2 ونوكيا 3.2 Nokia 3.2 ونوكيا 2.2 Nokia 2.2، بينما سيتم نقل البيانات من هواتف نوكيا الذكية i السابقة إلى مركز هامينا بعد العمل بتحديث "Android Q" في وقت لاحق من هذا العام وحتى عام 2020.
وقال يوهو سارفيكاس، رئيس قسم المنتجات في شركة "HMD" العالمية: "يقدّر محبو هواتف نوكيا حول العالم التجربة المميزة التي ترافق منتجاتنا ووعد العلامة لهم، أي أن كل هاتف ذكي من نوكيا يستخدم نظام التشغيل Android One، سيتلقى بانتظام تحديثات أمنية طوال 3 سنوات وترقيات لنظام التشغيل لمدة سنتين".
وتابع: "فنحن نريد أن تبقى هواتف نوكيا الذكية حديثة لفترة أطول ونحرص على أن يستفيد الجميع من آخر ابتكارات شركة Google، وبالتالي نبذل كل جهد ممكن لنقدم آخر تحديثات نظام أندرويد (Android) في وقت أقرب من أي صانع آخر، ولا شك في أن هذا السبب يطمئن المستهلكين للاعتماد على هاتف نوكيا الذكي الذي يستخدمونه، والذي يزداد تطورا مع مرور الوقت".
وأضاف: "واليوم نخطو خطوة مهمة أخرى في الحفاظ على عهدنا، فالتزاما بأسلوب عملنا وإرثنا الفنلندي العريق، قررنا أن نتعاون مع شركة CGI ومنصة Google Cloud لتلبية الاحتياجات المتزايدة لتخزين بياناتنا وزيادة استثماراتنا في مقرنا الأوروبي".
تعزز هذه الخطوة تعهّد شركة "HMD" العالمية بالالتزام بكل الإجراءات والتشريعات الأمنية الأوروبية، بما في ذلك تنظيمات خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي، على غرار التنظيم العام لحماية البيانات (GDPR).
وواصل يوهو سارفيكاس: "شكلت منصة Google Cloud وشركة CGI الخيارين الطبيعيين لتكونا شريكتينا الإستراتيجيتين في مجال الحوسبة السحابية، وذلك بفضل تعاوننا الوثيق والسابق معهما، ونحرص على أن نطبق أمن البيانات وتكنولوجيا التحليلات الرائدين على مستوى عالمي، ونود أن نبقى منفتحين وشفافين في الطريقة التي نجمع فيها بيانات تشغيل الأجهزة وتخزينها، كما نحرص على أن يفهم المستخدمون السبب والطريقة اللذين تحسن بهما هذه التكنولوجيا تجربة استخدام الهاتف. ويهدف هذا التغيير إلى ترسيخ وعدنا لمحبينا أكثر فأكثر بمنحهم نظامَ تشغيل أندرويد (Android) آمنا ومحدثا، مع التركيز على الأمن والخصوصية من خلال خوادم البيانات لدينا في فنلندا".
وتقول إيفا فورس، العضو المنتدب في "Google Cloud" في شمال إفريقيا: "نظرا إلى أن Google تستخدم طاقة متجددة بالكامل لاستهلاكها العالمي من الكهرباء، لا تلبي منصة Google Cloud متطلبات شركة HMD العالمية فحسب، بل تحرص أيضا على أن يكون الحل الذي نقدمه مستداما بالكامل، ما يرسخ استثمارنا في المستقبل".
وقد أنشأت "CGI" البنية التحتية عالمية المستوى بين عملية جمع بيانات على الخادم والهواتف من خلال هندسة مبنية بفاعلية وهيكلية ذات كلفة محسنة. وتستعين شركة HMD العالمية بخبرة "CGI" في التحليلات المتقدمة من أجل تشغيل الحل المطروح ومراقبته لكي يمنح أفضل قدراته.
ويقول مارتي ريلاندر، نائب رئيس قسم حلول التحليلات المتقدمة في شركة "CGI" بفنلندا: "عبر تطبيق أحدث تقنيات جمع البيانات وتحليلاتها مع خبرة علماء ومهندسي البيانات لدى CGI، تستطيع شركة HMD العالمية تحسين أمن البيانات والتعلم من تجربة العميل، فتحليل طريقة استعمال الهواتف ورضا العميل يعطيان معلومات عن كيفية تطوير هواتف تقدم تجربة وخدمات أفضل لمحبي هواتف نوكيا في أرجاء العالم".