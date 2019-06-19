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بينها جوجل.. شراكة ثلاثية لصناعة هواتف نوكيا المقبلة

هواتف نوكيا تنقل مركز جمع البيانات إلى أوروبا في خطوة تعزز التزام شركة «HMD» العالمية بأمن البيانات، وتمنح العميل تجربة محسَّنة في هواتف نوكيا
تحرير:أحمد البرماوي ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٦ م
هواتف نوكيا
هواتف نوكيا
أعلنت شركة "HMD" العالمية المطورة لهواتف نوكيا تأسيس شراكة مع شركة "CGI" للاستشارات ومنصة "Google Cloud"؛ بهدف نقل بيانات تشغيل الهواتف وأدائها وتخزينها في موقع "Google Cloud Region" في هامينا بفنلندا، وذلك بهدف تتيح تجربة أفضل للعملاء والأجهزة لمستخدمي هواتف نوكيا، ومن خلال استخدام تحليلات البيانات المتقدمة وتكنولوجيا التعلّم الآلي التي تتيحها منصة "Google Cloud"، بالإضافة إلى خبرة "CGI" في علوم السحابة والبيانات، باستطاعة شركة "HMD" العالمية الاستفادة إلى أقصى حد من تحليلات البيانات لكي يستفيد منها محبو هواتف نوكيا حول العالم.
أما هواتف نوكيا الذكية الأولى التي ستبدأ في تخزين البيانات في هذا المركز الجديد فستكون الهواتف الذكية الجديدة من نوكيا، ابتداءً من نوكيا 4.2 Nokia 4.2 ونوكيا 3.2 Nokia 3.2 ونوكيا 2.2 Nokia 2.2، بينما سيتم نقل البيانات من هواتف نوكيا الذكية i السابقة إلى مركز هامينا بعد العمل بتحديث "Android Q" في وقت
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إلى أين وصلت أزمة العملاق التكنولوجي هواوي؟

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إنستجرام يطلق خاصية جديدة لاستعادة الحسابات المخترقة

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تعرف على نقاط القوة بهواتف نوكيا الجديدة في مصر

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