هل بدأ العراق أولى خطوات إنهاء وجود القوات الأجنبية؟

الحكومة العراقية قررت منع عمل أي قوة مسلحة عراقية أو غير عراقية خارج إطار القوات المسلحة العراقية أو خارج أمره وإشراف القائد العام للقوات المسلحة
أصبحت القوات الأمريكية في الآونة الأخيرة غير مرحب بها داخل الأراضي العراقية، وتعالت الأصوات المطالبة بإنهاء دور تلك القوات والمطالبة بإخراجها بعد سنوات من وجودها داخل البلاد.
فبعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قواته من سوريا واستخدام العراق "كقاعدة" لاستهداف الجهاديين، حاولت كتل سياسية عراقية مقربة من إيران استثمار هذا القرار لتجديد المطالبة بجدولة انسحاب القوات الأجنبية وفي مقدمتها الأمريكية من البلاد.
وتعد القوات الأمريكية أهم قوة أجنبية في العراق سواء من ناحية العدد أو التسليح أو طبيعة المهمات التي تقوم بها.
حجم هذه القوات يتراوح حسب وثيقة رسمية للحكومة العراقية في مايو الماضي بين ما يقرب من 9 آلاف فرد، منهم أكثر من 6 آلاف من القوات الأمريكية بصفة مستشارين ومدربين ودعم وإسناد جوي، يتمركزون بصورة مكثفة في مناطق الوسط والشمال وبعض مناطق الجنوب، بالإضافة إلى قوات العديد من دول أخرى.
وجاء قرار حكومي أمس، ليحجم
حجم هذه القوات يتراوح حسب وثيقة رسمية للحكومة العراقية في مايو الماضي بين ما يقرب من 9 آلاف فرد، منهم أكثر من 6 آلاف من القوات الأمريكية بصفة مستشارين ومدربين ودعم وإسناد جوي، يتمركزون بصورة مكثفة في مناطق الوسط والشمال وبعض مناطق الجنوب، بالإضافة إلى قوات العديد من دول أخرى.
وجاء قرار حكومي أمس، ليحجم دور القوات الأجنبية في العراق، فقد أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، منع أي قوة أجنبية من العمل أو التحرك على الأرض العراقية، دون إذن واتفاق وسيطرة الحكومة العراقية.
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وأفاد عبد المهدي، أنه سيتم منع أي قوة أجنبية من العمل أو الحركة على الأرض العراقية، لإنهاء كل المظاهر غير القانونية.
وشدد رئيس الحكومة على منع أي دولة من الإقليم أو خارجه من الوجود على الأراضي العراقية وممارسة نشاطاتها ضد أي طرف آخر، سواء أكان دولة مجاورة أخرى أو أي وجود أجنبي داخل العراق أو خارجه، من دون اتفاق مع الحكومة العراقية.
وشمل قرار عبد المهدي أيضا منع عمل أي قوة مسلحة عراقية أو غير عراقية خارج إطار القوات المسلحة العراقية أو خارج أمره وإشراف القائد العام للقوات المسلحة.
ويأتي قرار الحكومة العراقية بالتزامن مع التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة، اللتين يرتبط العراق بعلاقات جيدة معهما، فذلك التوتر كانت له أبعاده على الساحة العراقية أيضا خلال الأيام القليلة الماضية، وتمثل بإطلاق قذائف هاون وكاتيوشا على قواعد يوجد فيها جنود أمريكيون في بغداد وشمالها.
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وشهد العراق وجود قوات أجنبية، وتدخلات خارجية، وقيام تشكيلات مسلحة أو استخدام أراضي العراق لأعمال مسلحة ضد أهداف ودول وقوى خارج إرادة الدولة العراقية.
وتعليقا على القرار أوضح الخبير الأمني فاضل أبو رغيف أن المقصود بالقوات الأجنبية إما القوات المتحالفة أو الصديقة، وهو ما يعني أن لديها علما وكيانا والحكومة تعرف بأعدادها وعديدها وتنقلها وحركتها.
وأشار إلى أن المقصود في هذه القرارات هو القوات التي لم تنخرط في تشكيلات وزارة الدفاع أو الداخلية والكلية العسكرية ولا القوة الجوية ولا الأكاديميات الرسمية التي ورد ذكرها في الهياكل الخاصة بوزارة الدفاع، وبالتالي هي القوات غير النظامية بمعنى أنها تأخذ تدريبها ونظامها وقوتها من القوات النظامية لكنها ليست مندرجة على لوائح نظامية، بحسب "الشرق الأوسط".
خريطة القوات الأجنبية في سوريا
وتوجد في العراق العديد من الميليشيات والقوات الأجنبية، أبرزها أمريكا وإيران وتركيا، الذين تمكنوا خلال السنوات السابقة من تثبيت وجودهم في البلد الذي أنهكته الحروب.
فالقوات الأمريكية تتمركز في العراق في نحو 12 قاعدة عسكرية، في العاصمة، وبعض المدن الكردية، والموصل والأنبار.
بينما توجد إيران من خلال ميليشياتها، التي تكتسب شرعية يومًا بعد يوم، حتى أصبحت ميليشيا الحشد الشعبي في العراق قوة قانونية رسمية بعد أن صوت البرلمان بإجماع الحاضرين في 2016، بالموافقة على شرعنة القوات واعتبارها مساندة للجيش مع الحفاظ على هويتها وخصوصيتها.
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هذا القرار قد يثير الكثير من الإشكاليات، ولا سيما مع وجود عدد كبير من الفصائل والقوى المسلحة التي ما زالت تعمل خارج إطار الدولة، لكنه يعد الأول من نوعه الذي يحاول فرض سيطرة الحكومة على الأرض، خصوصا مع كثرة الخروقات التي شهدتها البلاد.