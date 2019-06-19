رد حاسم من الحكومة على تعاقد العاصمة الإدارية مع شركات وهمية

تحرير:أ.ش.أ ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٣ م

العاصمة الإدارية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد بشأن تعاقد شركة العاصمة الإدارية الجديدة مع شركات استثمارية وهمية تقوم بالتحايل على المواطنين فيما يتعلق ببيع الوحدات السكنية. وتواصل المركز مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله، حول تعاقد شركة العاصمة الإدارية الجديدة مع شركات استثمارية وهمية، مُشددين على أن الشركة حريصة تماما على التعامل مع الشركات الاستثمارية الموثوق بها، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت الشركة أنه يحق لكل شركة من شركات التطوير العقاري طرح شروط التعاقد الخاصة بها وفقا لآليات السوق، وللمواطن حق اختيار الشركة والشروط التي تناسبه، وكذلك له حق الاطلاع على العقود ومستندات الملكية والتراخيص قبل شراء استمارات التسجيل، كما يحق لأي مواطن التقاضي في حال الإخلال بأي بند من بنود العقد، وذلك