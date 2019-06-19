ملك إفريقيا أمل مصر في التتويج بالكان

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٦ م

محمد صلاح

يتطلع نجم المنتخب الوطنى محمد صلاح للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية، والتى تعد الحلقة الوحيدة التى تنقص مسيرته المميزة مع المنتخب الوطنى، وقاد صلاح الفراعنة للتأهل إلى نهائيات كأس العالم الذى أقيم فى روسيا العام الماضى، وذلك للمرة الثالثة فى تاريخ مصر والأولى منذ نسخة إيطاليا 1990، محققًا حينها الحلم الذى طال انتظاره، بل أصبح الهداف التاريخى للفراعنة فى المونديال بتسجيله هدفين مناصفة مع عبد الرحمن فوزى، ويعد صلاح هو الأمل المصري في التتويج بالكان ومصدر الرعب الأساسي لجميع المنتخبات المشاركة، كيف لا وهو ملك إفريقيا في آخر عامين.

وكان صلاح قريبًا للغاية من التتويج بلقب الكان فى الجابون 2017، إلا أن المنتخب الوطنى خسر فى النهائى أمام الكاميرون بنتيجة 2-1، ليأمل فى التتويج باللقب هذا العام ليحقق بالتالى كل الإنجازات الممكنة مع الفراعنة. ويعد صلاح ثالث أفضل هداف تاريخى مع الفراعنة برصيد 39 هدفًا خلف كل من حسام حسن برصيد 69 هدفًا