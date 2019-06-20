بسعر جديد.. رينو ومرسيدس تطرحان سيارات لأول مرة
تشهد السوق المحلية للسيارات على مدى شهور ماضية حالة من الصراع المعلن بين وكلاء وتجار السيارات والمستهكين المنضمين إلى حملة «خليها تصدي»، على خلفية اتفاقية «زيرو جمارك»
تحرير:كريم ربيع
٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
مرسيدس بنز
يسعى وكلاء السيارات بالسوق المصرية، إلى إيجاد أي حلول لحل أزمة الركود الضاربة في السوق، والتي تسببت فيها حملة المقاطعة الشعبية لشراء السيارات «خليها تصدي»، وهو ما دفع البعض لاستيراد سيارات تدخل السوق للمرة الأولى، لعلها تكون قادرة على جذب الراغبين في الشراء، وكسر حالة المقاطعة.
ونرصد في هذا التقرير أبرز السيارات التي يتم طرحها في السوق المصرية للمرة الأولى وتم الإعلان عنها مؤخرًا، منها «مرسيدس بنز CLS، وفئة جديدة من رينو ميجان»، فهل تنجح السيارات الجديدة في تحريك السوق؟
مرسيدس تطلق "بنز جديدة" بمصر
أطلقت الشركة الألمانية مرسيدس في مصر الجيل الثالث من موديل بنز CLS، للمرة الأولى في السوق المصرية، ليكون الموديل الجديد مزيجا بين الفخامة وديناميكية الأداء التي تميز سيارات الكوبيه، وراحة سيارات الصالون.
توفر السيارة Coupe CLS ذات الأربعة أبواب أعلى مستويات الراحة
مرسيدس تطلق "بنز جديدة" بمصر
أطلقت الشركة الألمانية مرسيدس في مصر الجيل الثالث من موديل بنز CLS، للمرة الأولى في السوق المصرية، ليكون الموديل الجديد مزيجا بين الفخامة وديناميكية الأداء التي تميز سيارات الكوبيه، وراحة سيارات الصالون.
توفر السيارة Coupe CLS ذات الأربعة أبواب أعلى مستويات الراحة خلال الرحلات الطويلة إلى جانب خصائص جديدة تم تزويد هذا الموديل بها لأول مرة لزيادة مستويات الراحة والأمان، مع باقة من أحدث التطبيقات التكنولوجية ومحرك جديد لأفضل تجربة على الطريق.
استوحت مرسيدس التصميم الخارجي للسيارة من عناصر التصميم الحصرية التي ابتكرتها مرسيدس-بنز، مع المحافظة على العناصر التصميمية المعروفة لسيارات مرسيدس-بنز الكوبيه.
تتمتع السيارة CLS 350 التي تم إطلاقها في مصر بأداء مريح فائق الجودة بفضل نظام التعليق DYNAMIC BODY CONTROL والذي يوفر أداء رياضيا سلسا للسيارة مع قدرة دائمة على ضبط قوة الأداء.
وتعتمد على محرك بثلاثة أوضاع للقيادة هي Comfort وSport وSport+، وتزود السيارة بمحرك قوي سعة 2000 سي سي بـ4 سلندرات، مع شاحن تربو، بقوة 299 حصانا و400 نيوتن متر. ويوفر نظام EQ Boost 13 حصان و150 نيوتن متر إضافية للمحرك من خلال نظام كهربائي 48 فولت.
ويوفر المحرك أعلى درجات الكفاءة في التشغيل، من ضمنها خاصية التشغيل الصامت للمحرك ونظام سير السيارة بدون التشغيل الكامل للمحرك. ولأن هذا المحرك يتمتع بكفاءة عالية، فإنه يتطلب نظاما متطورا لنقل الحركة. ولهذا تم تزويد السيارة CLS350 بناقل حركة أوتوماتيكي سلس الأداء من طراز 9G-Tronic بما يضمن أقل استهلاك للوقود وأقصى راحة أثناء قيادة السيارة.
ويتميز تصميم السيارة CLS الكوبيه بالإبهار، خاصة مع الجودة الفائقة التي تميز المواد المستخدمة داخل السيارة، مع الاعتناء بأدق التفاصيل في التنفيذ، هذا بالإضافة لشاشتي العرض الرقميتين بقياس 12.3 بوصة لكل منهما. يمكن للعميل اختيار أحد ثلاثة طرازات للتصميم الداخلي للسيارة حسب تفضيله ومزاجه الشخصي وهي Classic وSport وProgressive. من ناحية أخرى يمكن ضبط الإضاءة المحيطة الداخلية حسب الاختيار الشخصي، وتضم 64 لون إضاءة مختلفا.
لقد تم تصميم مقاعد هذا الموديل بصورة حصرية، وتتمتع بثماني برامج للتدليك مع إمكانية تدفئة وتهوية المقاعد الأمامية. يأتي التصميم الداخلي للسيارة بالألوان: الأسود والرمادي والبيج والبني والأحمر x أسود، وهو مصنوع من جلد النابا الطبيعي.
رينو تخفض أسعارها وتطرح سيارة جديدة
أعلنت الشركة الفرنسية «رينو» في مصر طرح فئة جديدة من طراز ميجان، تضاف إلى فئتي ديناميك وديناميك +، وهي فئة سجنتشر، والتي تأتي بمحرك سعة 1600 سي سي، قادر على إنتاج قوة 115 حصانا مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، ويتم بيعها بسعر رسمي 363 ألف جنيه.
وتتميز الفئة الجديدة عن الفئتين الأولى والثانية، بنظام مراقبة ضغط الإطارات، عجلات رياضية من قياس 17 بوصة، ست وسائد هوائية، وفرامل كهربائية، طي المرايا الجانبية كهربائيا، مع خاصية التدليك، فتحة سقف كهربائية، كاميرا خلفية وشاشة نظام R-link 2 بقياس 8.7 بوصة مع صوت ثلاثي الأبعاد و8 مكبرات للصوت.
في الوقت نفسه خفضت رينو سعر الفئة الأولى من ميجان جراند كوبيه إلى 293 ألف جنيه بدلا من 328 ألف جنيه بقيمة 35 ألف جنيه، كما انخفض سعر الفئة الثانية ليصبح 333 ألف جنيه بدلا من 360 ألف جنيه، بقيمة 27 ألف جنيه.