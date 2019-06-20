بسعر جديد.. رينو ومرسيدس تطرحان سيارات لأول مرة

تشهد السوق المحلية للسيارات على مدى شهور ماضية حالة من الصراع المعلن بين وكلاء وتجار السيارات والمستهكين المنضمين إلى حملة «خليها تصدي»، على خلفية اتفاقية «زيرو جمارك»

تحرير:كريم ربيع ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

مرسيدس بنز

يسعى وكلاء السيارات بالسوق المصرية، إلى إيجاد أي حلول لحل أزمة الركود الضاربة في السوق، والتي تسببت فيها حملة المقاطعة الشعبية لشراء السيارات «خليها تصدي»، وهو ما دفع البعض لاستيراد سيارات تدخل السوق للمرة الأولى، لعلها تكون قادرة على جذب الراغبين في الشراء، وكسر حالة المقاطعة. ونرصد في هذا التقرير أبرز السيارات التي يتم طرحها في السوق المصرية للمرة الأولى وتم الإعلان عنها مؤخرًا، منها «مرسيدس بنز CLS، وفئة جديدة من رينو ميجان»، فهل تنجح السيارات الجديدة في تحريك السوق؟

مرسيدس تطلق "بنز جديدة" بمصر أطلقت الشركة الألمانية مرسيدس في مصر الجيل الثالث من موديل بنز CLS، للمرة الأولى في السوق المصرية، ليكون الموديل الجديد مزيجا بين الفخامة وديناميكية الأداء التي تميز سيارات الكوبيه، وراحة سيارات الصالون. توفر السيارة Coupe CLS ذات الأربعة أبواب أعلى مستويات الراحة