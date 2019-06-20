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بسعر جديد.. رينو ومرسيدس تطرحان سيارات لأول مرة

تشهد السوق المحلية للسيارات على مدى شهور ماضية حالة من الصراع المعلن بين وكلاء وتجار السيارات والمستهكين المنضمين إلى حملة «خليها تصدي»، على خلفية اتفاقية «زيرو جمارك»
تحرير:كريم ربيع ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
مرسيدس بنز
مرسيدس بنز
يسعى وكلاء السيارات بالسوق المصرية، إلى إيجاد أي حلول لحل أزمة الركود الضاربة في السوق، والتي تسببت فيها حملة المقاطعة الشعبية لشراء السيارات «خليها تصدي»، وهو ما دفع البعض لاستيراد سيارات تدخل السوق للمرة الأولى، لعلها تكون قادرة على جذب الراغبين في الشراء، وكسر حالة المقاطعة. ونرصد في هذا التقرير أبرز السيارات التي يتم طرحها في السوق المصرية للمرة الأولى وتم الإعلان عنها مؤخرًا، منها «مرسيدس بنز CLS، وفئة جديدة من رينو ميجان»، فهل تنجح السيارات الجديدة في تحريك السوق؟
مرسيدس تطلق "بنز جديدة" بمصر أطلقت الشركة الألمانية مرسيدس في مصر الجيل الثالث من موديل بنز CLS، للمرة الأولى في السوق المصرية، ليكون الموديل الجديد مزيجا بين الفخامة وديناميكية الأداء التي تميز سيارات الكوبيه، وراحة سيارات الصالون.  توفر السيارة Coupe CLS ذات الأربعة أبواب أعلى مستويات الراحة
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BYD

BYD تنافس في السيارات الكهربائية بـ5 موديلات جديدة

يعتقد البعض أن السيارات الصينية لا تزال غير مؤهلة للمنافسة على مستوى الأسواق العالمي، إلا أن ذلك لم يعد دقيقًا، خاصة في ظل الرهان الواضح لصانعي السيارات الصينيين على الموديلات الكهربائية التي باتت ذات شعبية واسعة على مستوى الأسواق العالمية. وتستغل الشركات الصينية التوجه الحالي نحو السيارات الكهربائية على مستوى الأسواق العالمية، وكانت شركة BYD من بين صناع السيارات الأكثر تركيزًا على ذلك التوجه العالمي، وذلك أملا في اللحاق بالركب المتطور لصناعة السيارات على مستوى الأسواق الكبرى.
2020-Genesis-G70-Coupe

سيارات ينتظرها العالم في الأسواق 2020

تستعد العديد من الشركات العالمية للكشف عن الموديلات الجديدة في عام 2020، والتي تأتي ضمن خططها التسويقية التي تراهن عليها في العام المقبل، لا سيما أن تلك السيارات لا بد أنها تحمل راية تلك الشركات في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة. وتراهن العديد من الشركات على القدرات الفنية والتكنولوجية التي من الممكن أن تكون بمثابة عوامل جذب بالنسبة للعديد من الفئات الجماهيرية التي دومًا ما تبحث عن التقنيات الجديدة والأداء القوي في الموديلات الحديثة من السيارات، وهو الأمر الذي تراعيه الشركات العالمية.
لادا جرانتا 2019

بسبب الركود| شركات سيارات جديدة تخفض أسعارها

أعلنت شركتا «بي واي دي» الصينية و«لادا» الروسية في مصر، عن تحريك أسعار عدد من طرازاتهما في السوق المحلية، ويعود هذا التخفيض السعري إلى انخفاض سعر صرف العملة الخضراء (الدولار) أمام الجنيه، وزيادة المنافسة بين الشركات، وحصلت طرازات بي واي دي S5، وF3، وولادا جرانتا، وشيري تيجو 3، شيري أريزو 5، على تخفيضات سعرية مختلفة، فكم تبلغ قيمة التخفيضات في كل سيارة منها؟ وما الأسعار الجديدة بعد التخفيض السعري؟ وما مواصفات كل واحدة منها على حدة؟ وما الفئات المطروحة لكل طراز من الطرازات التي حصلت على تخفيض؟
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هيونداي-توسان

حرب التخفيضات| هيونداي تلجأ للتخفيضات للمرة الثانية

قررت الشركة الكورية «هيونداي» في مصر تخفيض أسعار عدد من سياراتها المستوردة والمجمعة محلياً، وقد أعلن وكيل العملاق الكوري، تخفيض أسعار طرازات توسان وإلنترا HD المجمعة محلياً، وحصلت إلنترا HD على خصم 15 ألف جنيه تخفيض سعري، كما حصلت هيونداي توسان الرياضية الخدمية متعددة الاستخدامات على تخفيض وصل إلى 25 ألف جنيه على جميع الفئات. وأجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019_ Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمئة ألف عضو، وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة.
بيجو 3008 موديل 2019

بسبب الدولار| بيجو وزوتي تخفضان أسعار سيارتهما

أعلنت شركتا بيجو الفرنسية وزوتي الصينية في مصر، عن تحريك أسعار عدد من طرازاتهما في السوق المحلية، وأرجعتا السبب في هذا التخفيض السعري إلى انخفاض سعر صرف العملة الخضراء (الدولار) أمام الجنيه، وحصلت طرازات بيجو 301، و3008، وزوتي Z100، Z300، وZ560 على تخفيضات سعرية مختلفة، فكم تبلغ قيمة التخفيضات في كل سيارة منها؟ وما الأسعار الجديدة بعد التخفيض السعري؟ وما مواصفات كل واحدة منها على حدة؟ وما الفئات المطروحة لكل طراز من الطرازات التي حصلت على تخفيض؟
بيجو 508 2020

سنة أولى في مصر.. أكثر 5 سيارات مبيعًا خلال إبريل

يسعى وكلاء السيارات بالسوق المصرية، إلى إيجاد حلول لأزمة الركود الضاربة في السوق، والتي تسببت فيها حملة المقاطعة الشعبية لشراء السيارات «خليها تصدي»، وهو ما دفع البعض لاستيراد سيارات تدخل السوق للمرة الأولى، لعلها تكون قادرة على جذب الراغبين في الشراء، وكسر حالة المقاطعة. ونرصد في هذا التقرير مبيعات أكثر السيارات مبيعًا والتي يتم طرحها في السوق المصري للمرة الأولى وتم الإعلان عنها مؤخرًا، وهي«بيجو 508، هيونداي أكسنت HCI، شيفرولية ماليبو، تيجو 7 و8».
بيجو 5008

بعد التخفيضات| مقارنة بين أوبل جراند لاند وبيجو 5008

أجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019_ Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمائة ألف عضو، وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء، إضافةً إلى ظهور سيارات العام الجديد 2020. وفي التقرير التالي نعقد مقارنة بين سيارتين أوروبيتين من فئة السيارات الرياضية الكروس أوفر، وهما أوبل جراند لاند وبيجو 5008.
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