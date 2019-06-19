«نجيب محفوظ والفنون السبعة» غدا في «الدولي للكتاب»
تحرير:التحرير
١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٩ م
نجيب محفوظ
يشهد المركز الدولي للكتاب، في الخامسة مساء غد الخميس، حفل توقيع ومناقشة كتاب «أزمة النقد وانفتاح النص.. نجيب محفوظ والفنون السبعة» لمؤلفه الدكتور محمود الضبع، ويدير اللقاء الدكتور رضا عطية، بحضور أستاذ النقد الفنى الدكتور حمدي النورج، والدكتور محمد الشحات، والدكتور أحمد عبد الحميد.
الكتاب يتناول كتابات أديب نوبل الراحل نجيب محفوظ، وعلاقتها بـ"الفنون السبعة" ومنها المسرح والسينما والرسم أو العمارة، وكذلك فروع المعرفة المختلفة كالفلسفة والاجتماع والتراث.
وينقسم الكتاب على تسعة فصول، يقع أولها تحت عنوان "نجيب محفوظ والفنون السبعة"، ويتناول الثاني "الاستهلاك السردي والفنون السبعة فى روايات نجيب محفوظ"، أما الفصل الثالث فيتحدث عن تنوع الوجود الثقافي فى النص الروائي لمحفوظ، ويتجه الفصل الرابع للعرض الفكرى والفلسفى فى أدب نجيب محفوظ.
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وينقسم الكتاب على تسعة فصول، يقع أولها تحت عنوان "نجيب محفوظ والفنون السبعة"، ويتناول الثاني "الاستهلاك السردي والفنون السبعة فى روايات نجيب محفوظ"، أما الفصل الثالث فيتحدث عن تنوع الوجود الثقافي فى النص الروائي لمحفوظ، ويتجه الفصل الرابع للعرض الفكرى والفلسفى فى أدب نجيب محفوظ.
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ويدور الفصل الخامس حول الصداقة فى أدب نجيب محفوظ، ويقع الفصل السادس تحت عنوان "ثورة الإنسان فى قلب الليل"، ويختص الفصل السابع بقصص محفوظ القصيرة، ويتحدث الفصل الثامن عن الأحلام عند نجيب محفوظ، ويختتم الفصل التاسع بأفراح القبة بين النص الروائى وفنون العرض.
الضبع هو أستاذ النقد الأدبي الحديث بكلية الآداب بجامعة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية السابق.