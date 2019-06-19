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«نجيب محفوظ والفنون السبعة» غدا في «الدولي للكتاب»

تحرير:التحرير ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٩ م
نجيب محفوظ
نجيب محفوظ
يشهد المركز الدولي للكتاب، في الخامسة مساء غد الخميس، حفل توقيع ومناقشة كتاب «أزمة النقد وانفتاح النص.. نجيب محفوظ والفنون السبعة» لمؤلفه الدكتور محمود الضبع، ويدير اللقاء الدكتور رضا عطية، بحضور أستاذ النقد الفنى الدكتور حمدي النورج، والدكتور محمد الشحات، والدكتور أحمد عبد الحميد. الكتاب يتناول كتابات أديب نوبل الراحل نجيب محفوظ، وعلاقتها بـ"الفنون السبعة" ومنها المسرح والسينما والرسم أو العمارة، وكذلك فروع المعرفة المختلفة كالفلسفة والاجتماع والتراث.
وينقسم الكتاب على تسعة فصول، يقع أولها تحت عنوان "نجيب محفوظ والفنون السبعة"، ويتناول الثاني "الاستهلاك السردي والفنون السبعة فى روايات نجيب محفوظ"، أما الفصل الثالث فيتحدث عن تنوع الوجود الثقافي فى النص الروائي لمحفوظ، ويتجه الفصل الرابع للعرض الفكرى والفلسفى فى أدب نجيب محفوظ. اقرأ أيضًا: إمام عبد
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امام-عبد الفتاح-امام

إمام عبدالفتاح.. مترجم «هيجل» وكاتب «الطاغية»

"اجعل يدك أسرع ما تكون إلى المعاجم والقواميس، واجعلها أقرب الأشياء إلى نفسك، واجعلها جزءا منك"، تلك النصيحة قدمها أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء الراحل زكي نجيب محمود لتلميذه النجيب الذي غادر دنيانا أمس عن عمر يناهز 85 عاما ومئات من المؤلفات والمترجمات والأفكار، المترجم إمام عبدالفتاح إمام أستاذ الفلسفة بالعديد من الجامعات، وعضو اتحاد كتاب مصر، وعضو الجمعية الهيجلية بكندا، الذي أثرى المكتبة العربية بالموسوعات الفلسفية التي ترجمها أو أشرف عليها، فضلًا عن إسهاماته النبيلة في تقديم عدد من المترجمين على الساحة الفكرية.
ايناس-عبد -الدايم

عبدالدايم: قريبا مبادرة لاكتشاف المواهب بالمحافظات

اجتمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بوزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، في إطار متابعة أنشطة الوزارة وجهودها، وقام اليوم بتكليفها بعرض موقف كامل بشأن قصور الثقافة على مستوى الجمهورية، لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة بهم، وخلال الاجتماع أشارت عبدالدايم إلى أنه تم الانتهاء من تجهيزات متحف نجيب محفوظ تمهيدًا لافتتاحه، بالتزامن مع احتفالات ثورة 30 يونيو. واستطردت الوزيرة، إلى إطلاق الدورة التأسيسية الأولى لـ"بينالى فنون الطفل"، هدية مصر إلى أطفال العالم، بالإضافة إلى مشروع إعادة هيكلة قطاع السينما وإعادة افتتاح قصر ثقافة السينما.
هيثم-الحاج-على

هيئة الكتاب: 4 معارض جديدة في يوليو وأغسطس

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، عن خطة معارضها المحلية، المقرر تنظيمها خلال شهري يوليو وأغسطس القادمين، والمقدرة بعدد 4 معارض في محافظات: الإسكندرية ومرسى مطروح ودمياط، بالإضافة لمدينة رأس البر. كما حددت الهيئة مواعيد افتتاح هذه المعارض، والقيمة الإيجارية للأجنحة الخاصة بدور النشر، والمكتبات المصرية، وتكون كالآتي: معرض الإسكندرية الصيفي الأول، المقام في الفترة من 30 يوليو وحتى 8 أغسطس 2019، تبلغ القيمة الإيجارية للجناح البالغ مساحته 9 أمتار فيه 3500 جنيه.
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نجيب-محفوظ

«نجيب محفوظ» في مكتبة الإسكندرية بحضور وفد إسباني

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، يوم الأحد الموافق التاسع من يونيو الجاري، في قاعة «الأوديتوريوم»، لقاء فكريا حول الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ، وذلك بمشاركة وفد إسباني مكون من 80 فردًا، من المهتمين بالأدب العربي. وفي هذا اللقاء رصد لبعض أعمال محفوظ المترجمة إلى الإسبانية، ويدير اللقاء مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية الأديب منير عتيبة، فيما يتحدث خلال الملتقى الدكتور والأثري حسين عبدالبصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، في جلسة بعنوان «نجيب محفوظ والفراعنة».
اتحاد-كتاب-مصر (2)

«بوح الفصحى» ملتقى فكري جديد في اتحاد كتاب مصر

تنظم النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، ملتقى ثقافيا يحمل عنوان «بوح الفصحى»، وذلك في الثامنة والنصف من مساء غد الأربعاء 22 مايو، بمقر اتحاد «كتاب مصر» في منطقة جزيرة الزمالك، والملتقى من تنظيم لجنة حماية اللغة العربية التابع لاتحاد الكتاب الذي يرأسه الشاعر علاء عبدالهادي. يشارك في الملتقى الفكري رئيس الرقابة اللغوية بمنصة "رواة" الشاعر والباحث محمود سلام مؤسس نادي الفصحى وصاحب مبادرة صحح لغتك، حيث يلقي محاضرة تحمل عنوان «بالعامي الفصيح»، وأيضًا بحضور رئيس لجنة حماية اللغة العربية الشاعر السيد حسن، ونائبه أحمد موسى.
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