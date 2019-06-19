جريمة

بعد انفصال الأبوين..ما حدود السفر بـ«الصغير» للخارج؟

يجوز للزوجة الانتقال بالطفل الصغير إلى البلد الذي عقد عليها فيه دون إذن الأب لتكون في رعايتهم بشرط ألا يمنع ذلك ممارسة الأب لحقه في رؤية الصغير والإشراف على شئونه
تحرير:تهامي البنداري ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٣ م
حضانة الصغار- تعبيرية
حضانة الصغار- تعبيرية
نزاعات قضائية عدة تدور داخل أروقة وساحات محاكم الأسرة، تتعلق بشأن حضانة الطفل الصغير، بعد انفصال الأبوين، ليجد الصغير نفسه في «حيص بيص» بعد انفصال أبويه أو استحالة الحياة بينهما، يدخل بعدها في دوامة كبرى لا تنتهى في أغلب الأحيان بالتراضي، ويقع ضحية لصراعات ما أنزل الله بها من سلطان، يتبارى فيها أبوه وأمه ويتصارعان متناسيين حقوق أطفالهما وواجبهما المقدس نحوهما، وبعد حكم المحكمة سواء للأب أو للأم بأحقيته في حضانة الصغير، تتزايد الخلافات ويتداخل العند والمكابرة بين الزوج والزوجة، بصورة تعود بأثر سلبي على نفسية الطفل.
ناقشت «التحرير» خبيرا قانونيا، حول حدود سفر الحاضن للطفل الصغير والانتقال به من بلد لآخر، فأجاب المحامي بالنقض ياسر سيد أحمد، مشيرا إلى أنه يجب التفرقة بين حالتين، الحالة الأولى: إذا كانت الحاضنة هى أم الصغير، فإذا كانت الزوجية قائمة أو طُلقت رجعيا ومازالت في العدة فإنه لا يجوز لها الانتقال بالطفل
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انتحار

وفاة شاب انتحر من الطابق الخامس في دار السلام

معاناة من المرض النفسي دفعت «طارق» إلى إلقاء نفسه من شرفة مسكنه بالطابق الخامس في منطقة دار السلام أصيب بجروح وكسور بأماكن متفرقة بالجسم، وتم نقله للمستشفى وتوفي بعد مرور يوم واحد على انتحاره متأثرا بإصاباته. تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى العميد محمد علام مأمور قسم شرطة دار السلام، إشارة من أحد المستشفيات بوصول شاب، مقيم بدائرة القسم، مصابا بجروح وكسور بأماكن متفرقة بالجسم، وبالانتقال والفحص تبين أن «طارق» 28 عاما، وكشفت التحريات عن أن الشاب كان يعاني من مرض نفسي وانتحر عن طريق إلقاء نفسه من شرفة مسكنه بالطابق الخامس.
ام-تبحث-عن-لولادها في-العراق‎ (5)

التحرير نشرت القصة..عراقيون يبحثون عن أولاد أم مصرية

سيدة وأم مصرية من شربين بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية تزوجت من عراقي الجنسية، وسافرت معه للعراق وأنجبت منه 5 أطفال، وغادرت العراق، وبعدها اندلعت حرب الكويت وحالت بينها وبين أطفالها ولم تستطع السفر في ظل تلك الظروف، لم يحاول زوجها التواصل معها وانقطعت أخباره هو وأطفالها ولم تعرف لهم طريقا. "التحرير" نشرت القصة أمس ولاقت قصتها تفاعلا وتعاطفا لدى كثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي استجابة سريعة تطوع مواطنون عراقيون للبحث عن أولاد السيدة، وتواصلوا مع «التحرير» طالبين عنوان طليقها العراقي السابق للبحث عن أولادها؛ أملا في عودتهم لأحضانها.
اعدام

الإعدام لسائق قتل رجل أعمال وزوجته وأحرق جثتيهما

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد الشافي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين مصطفى قايد الحميلي، وهشام محمد عبد الظاهر، وأمانة سر أحمد يوسف، بالإعدام شنقا لـ"م. هـ. م" سائق، لاتهامه بقتل المجني عليه "م. ح. ح"، وزوجته "ر. ع. أ" وسرقتهما. تعود الواقعة في القضية رقم 3758 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، إلى تلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا بالعثور على جثة رجل أعمال وزوجته متفحمتين داخل محل سكنهما بدائرة القسم.
سعاد-الخولى

«الخولي» إلى 18 سبتمبر بقضية «منع التصرف في أموالها»

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر التظلم المقدَّم من نائب محافظ الإسكندرية، سعاد الخولي، على قرار النائب العام بمنعها من التصرف في أموالها؛ لاتهامها بتلقي رشوة تقدر بمبلغ 10 ملايين جنيه، إلى جلسة 18 سبتمبر المقبل، لتقديم المستندات، وسبق للنائب العام نبيل صادق أن أصدر القرار رقم 23 لسنة 2018 حصر أموال عامة، في 18 مارس 2018، بمنع سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية، من التصرف في أموالها لاتهامها بتقاضي رشوة.
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طلاق

لأول مرة.. أمريكية تخلع زوجها الليبي في مصر

لأول مرة في تاريخ المحاكم المصرية، أصدرت الدائرة 12 بمحكمة أسرة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد فرج، حكما بالخلع بين زوجين أجنبيين من جنسيتين مختلفتين، يقيمان بمصر، إذ قضت المحكمة بخلع «ف. ي. ش»، سيدة أعمال أمريكية الجنسية، من «أ. ف. ح. ط»، مستثمر ليبي، تتخطى حساباته البنكية 120 مليون دولار، وفقا لحسابه بالبنك العربي الإفريقي. واستند عبد الحميد رحيم، الوكيل القانوني للزوجة الأمريكية، إلى المادة 13 من القانون الدولي والمادة 22 من القانون المدني، لا إلى قانون الأحوال الشخصية، كونه أول حكم قضائي بالخلع بين زوجين أجنبيين في مصر.
جثة

قاتلة والدتها: ذبحتها بأوامر الأسياد و«بشوفها شيطان»

تباشر نيابة الزيتون، اليوم الثلاثاء، التحقيقات فى واقعة إقدام موظفة سابقة على قتل والدتها وذبح قطتها، وتقطيعها عدد من صفحات المصحف.. وخلال التحقيقات ظلت المتهمة تردد بعض العبارات غير المفهومة وتؤكد أنها تنفذ تعليمات الأسياد من بينها "أنا مش هسيبها تمشى، إنت كده ارتحت لما خلصت كل حاجة" بالإضافة إلى "أنا قتلت أمي عشان أرضيه بشوفها وحش، شيطان قدامي". وقدم رجال المباحث للنيابة تحريات تثبت أن المتهمة مريضة نفسيا، كما ذكرت التحقيقات أنها منذ ارتكابها الجريمة تردد آيات قرآنية دون توقف وعقب عودتها إلى حالتها الطبيعية تردد "هى ماما فين، والقطة فين؟".
جثة

«ملابس داخلية ووسادة».. جثة فتاة تثير الذعر بالمترو

حالة من الذعر سيطرت على المواطنين عقب العثور على جثة فتاة داخل محطة مترو طرة البلد، وشكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث مكبر، كشف تفاصيل جديدة في واقعة الفتاة التي عثر على جثتها داخل محطة مترو طرة البلد، إذ تبين من التحريات الأولية لرجال المباحث أن الجثة لفتاة متسولة، وعثر بجوارها، على شنطة بلاستيكية، بداخلها ملابس داخلية، ووسادة تستخدمها في النوم، داخل المحطة، يوميا، بعد مواعيد غلق المترو اليومية، مشيرين إلى أن الفتاة مجهولة الهوية، وليس لها أهل، وتقوم بالتسول داخل المترو، وعثر بحوزتها على 750 جنيها، وكانت ترتدي حلقا ذهبيا.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

السيطرة على مشاجرة بالخرطوش فى الوايلي

تمكنت مباحث قسم شرطة الوايلى، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على مشاجرة بين عدد من المواطنين، استخدمت خلالها الأسلحة النارية، وضبط طرفيها والسلاح المستخدم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيقات.. وتعود الواقعة، إلى تلقى قسم شرطة الوايلى، بلاغا بمشاجرة ومصابين بشارع الشيخ طه بدائرة القسم، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وأمكن تحديد الطرف الأول "عامل كاوتش" 30 سنة، مصاب برش خرطوش بالقدم اليمنى، وشقيقه "عامل" 45 سنة، مصاب برش خرطوش بأجزاء متفرقة من الجسم.
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