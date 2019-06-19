بعد انفصال الأبوين..ما حدود السفر بـ«الصغير» للخارج؟
يجوز للزوجة الانتقال بالطفل الصغير إلى البلد الذي عقد عليها فيه دون إذن الأب لتكون في رعايتهم بشرط ألا يمنع ذلك ممارسة الأب لحقه في رؤية الصغير والإشراف على شئونه
تحرير:تهامي البنداري
١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٣ م
حضانة الصغار- تعبيرية
نزاعات قضائية عدة تدور داخل أروقة وساحات محاكم الأسرة، تتعلق بشأن حضانة الطفل الصغير، بعد انفصال الأبوين، ليجد الصغير نفسه في «حيص بيص» بعد انفصال أبويه أو استحالة الحياة بينهما، يدخل بعدها في دوامة كبرى لا تنتهى في أغلب الأحيان بالتراضي، ويقع ضحية لصراعات ما أنزل الله بها من سلطان، يتبارى فيها أبوه وأمه ويتصارعان متناسيين حقوق أطفالهما وواجبهما المقدس نحوهما، وبعد حكم المحكمة سواء للأب أو للأم بأحقيته في حضانة الصغير، تتزايد الخلافات ويتداخل العند والمكابرة بين الزوج والزوجة، بصورة تعود بأثر سلبي على نفسية الطفل.
ناقشت «التحرير» خبيرا قانونيا، حول حدود سفر الحاضن للطفل الصغير والانتقال به من بلد لآخر، فأجاب المحامي بالنقض ياسر سيد أحمد، مشيرا إلى أنه يجب التفرقة بين حالتين، الحالة الأولى: إذا كانت الحاضنة هى أم الصغير، فإذا كانت الزوجية قائمة أو طُلقت رجعيا ومازالت في العدة فإنه لا يجوز لها الانتقال
بالطفل
ناقشت «التحرير» خبيرا قانونيا، حول حدود سفر الحاضن للطفل الصغير والانتقال به من بلد لآخر، فأجاب المحامي بالنقض ياسر سيد أحمد، مشيرا إلى أنه يجب التفرقة بين حالتين، الحالة الأولى: إذا كانت الحاضنة هى أم الصغير، فإذا كانت الزوجية قائمة أو طُلقت رجعيا ومازالت في العدة فإنه لا يجوز لها الانتقال
بالطفل الصغير بغير إذن أبيه؛ لأن ذلك يشكل نشوزا من جانبها.
أما إذا كانت الزوجة قد طلقت وانتهت عدتها، فيجوز لها الانتقال بالطفل الصغير إلى البلد الذي عقد عليها فيه فقط دون إذن الأب لتكون في رعايتهم، ولكن شريطة ألا يمنع ذلك ممارسة الأب لحقه في رؤية الصغير والإشراف على شئونه.
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وأضاف موضحا أنه في الحالة الثانية: إذا كانت الحاضنة غير أم الصغير فلا يكون للحاضنة الانتقال بالصغير إلى بلد غير بلد أبيه إلا بإذنه بحيث إذا انتقلت أجبرت على العودة إلى محل الإقامة، وإلا جاز لقاضي الأسرة الحكم بنقل الحضانة إلى من يليها في الترتيب.
ولفت الخبير القانوني إلى أن القانون نص على ترتيب من يحق له حضانة الطفل الصغير، على النحو التالي: الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب، شريطة ألا تكون أخت الأم أو الأب متزوجة من أجنبي للأولاد، ثم بنت أخته الشقيقة ثم بنت أخته من الأم ثم بنت أخته من الأب، ثم الخالة الشقيقة وهى «أخت أم الصغير من الأب والأم» ثم الخالة لأم يعنى أخت أمه من الأم، ثم الخالة بمعنى «أخت أمه من أب»، ثم بنت أخي الصغير الشقيق، ثم بنت أخيه من الأم، ثم بنت أخيه من الأب، ثم العمات يعنى «أخوات أبي الصغير البنات الشقيقات»، ثم العمات للأم ثم العمات للأب، ثم خالات الأم ثم خالات الأب.
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ولا يجوز المطالبة بأجر حضانة أو رضاعة إلا بعد الطلاق وانتهاء العدة ويكون الحكم بأثر رجعي من تاريخ انتهاء شهور العدة، أى بعد وقوع الطلاق بثلاثة أشهر على الأقل.
يكون الأب حاضنا لأطفاله بعد أمهم مباشرة، وحدد قانون الأسرة الجديد أسباب سقوط الحضانة عن الأم في المادة 40، منها إصدار حكم نهائي على الحاضن بعقوبة سالبة للحرية، ووفاة الحاضن، وإصابة الحاضن بمرض بدني أو عقلي يجعله غير قادر على الاستمرار في الحضانة، وإذا عرض الحاضن حياة المحضون أو سلامته للخطر، وزواج الحاضن إذا قدرت المحكمة أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي نقل الحضانة إلى من يليه في الترتيب، وإذا قدرت المحكمة أن زواج الحاضنة لا يسقط حضانتها استمرت نفقة حضانة الصغير على أبيه.
وأشار المحامي مصطفى صابر، إلى أنه وفقا للمادة 42 من حيث انتهاء الحضانة، فقد أقرت بأن تنتهي حضانة الصغير أو الصغيرة ببلوغهما سن الـ18 عاما ميلادية كاملة، كما أنه يجوز للنيابة العامة متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتا من يرجح الحكم لها بذلك، أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها، ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل ويكون واجب التنفيذ فورا، إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير.
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