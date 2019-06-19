5 منتخبات مرشحة بقوة للفوز بكأس الأمم الإفريقية

منتخب الفراعنة يستهل مشواره في كأس الأمم الإفريقية بمواجهة زيمبابوي يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٤ م

منتخب مصر

قبل ساعات من انطلاق موقعة المنتخب الوطني، ونظيره زيمبابوي، في المباراة الافتتاحية لبطولة كاس الأمم الإفريقية، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساء، بدأت التخمينات حول أبرز المنتخبات المرشحة لرفع لقب كأس الأمم الإفريقية 2019، خاصة أن النهائيات دائمًا تخضع للفريق الأقوى داخل الملعب، حيث يشارك فى البطولة عدد من المنتخبات الإفريقية القوية والمرشحة لحصد اللقب القارى على أرض الفراعنة هذا العام، ونستعرض أبرز المرشحين للتتويج باللقب الإفريقي:

- المنتخب المصري يتبادر إلى الذهن لأول وهلة أن الفراعنة بقيادة نجمه الأول محمد صلاح، هداف الدورى الإنجليزى للمرة الثانية على التوالى، هو المرشح الأقوى لنيل كأس الأمم الإفريقية 2019، خاصة أن البطولة ستقام على الملاعب المصرية حيث يلعب عامل الجمهور لصالح الفراعنة. ومن المنتظر أن تشهد مباريات مصر دعمًا