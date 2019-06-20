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تروكولر يطلق خاصية لإجراء المكالمات عبر التطبيق

مع الميزة الجديدة، يتنافس تروكولر الآن عن كثب مع تطبيق التراسل الفوري واتس آب أصبح في كل مكان في العالم، حيث يستخدم أكثر من ثلاثة أرباع مستخدمي الهواتف الذكية واتس آب
تحرير:مي فؤاد ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
تروكولر
تروكولر
أضاف تروكولر، وهو التطبيق الأكثر شهرة لمساعدة المستخدمين على عدم استقبال مكالمات من الغرباء ومرسلي الرسائل غير المرغوب فيها، ميزة أخرى لخدمته. قالت الشركة التي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها اليوم إن تطبيقها يمكن استخدامه الآن لإجراء مكالمات صوتية مجانية عبر الإنترنت. أخبرت الشركة TechCrunch يوم أول من أمس الثلاثاء، أنها بدأت في طرح ميزة الاتصال الصوتي المجانية لمستخدمي أندرويد. تتوقع أن يصل الإصدار التجريبي إلى جميع مستخدمي أندرويد في الأيام المقبلة. ستصل الميزة، التي تدعم حاليا المكالمات فقط بين مستخدمين، إلى تطبيق iOS الخاص بها قريبًا.
يعيش 100 مليون مستخدم من مستخدمي تروكولر البالغ عددهم 140 مليونا في الهند وحدها، كانت المكالمات الصوتية المجانية ميزة طويلة المدى هناك. حتى أواخر عام 2016، أصبحت المكالمات الصوتية باهظة الثمن إلى حد كبير هناك بالأخص وحول العمال بالأعم، حيث كان مشغلو الاتصالات يحسبون إيرادات المكالمات التقليدية باعتبارها
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هواوي تعد بالتعويض حال توقف التطبيقات بهواتفها

بعد أزمة الحظر الأمريكي على هواوي، تتوقع الشركة الصينية تراجع استثماراتها بمليارات الدولارات، خلال العام الجاري، جراء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها. تتنبأ هواوي التي حققت نجاحًا غير مسبوق في سنوات قليلة، أن تتراجع عوائدها بنحو 100 مليار دولار، في 2019، بينما وصل الرقم إلى 107 مليارات دولار خلال العام الماضي. منعت السلطات الأمريكية جميع شركاتها، من بيع برامج تقنية وشرائح صغرى تعتمد عليها هواوي في صناعة الهواتف الذكية أو أي أجهزة أخرى.
واتساب

واتساب يطلق ميزة جديدة تمنع إرسال صور بالخطأ

يعد من الأشياء التي تميز تطبيق التراسل الفوري "واتساب" عن جميع تطبيقات الدردشة الأخرى هو مستوى الاهتمام الذي توليه الشركة بأمان المستخدم. يقول معظم المستخدمين لواتساب، إنه على الرغم من حقيقة أن تطبيق الدردشة يوفر مجموعة كبيرة من الميزات، فإن ما يعجبهم هو حقيقة أنه يمكنهم الإحساس بالأمان فيما يتعلق بمحادثاتهم أو ملفات الوسائط التي يشاركونها مع أقرانهم. يعمل تطبيق التراسل الفوري واتساب على ميزة جديدة لضمان عدم قيام المستخدمين بإرسال صورة إلى جهة الاتصال الخطأ عن دون قصد.
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عليها 5 ملايين فيديو| منصة Likee تنافس يوتيوب في مصر

بدأت شركة likee الصينية عملها في السوق المصري بمنصتها الجديدة likee المتخصصة في نشر محتوى الفيديوهات القصيرة على شبكة الإنترنت، كمنافس قوي لمنصة اليوتيوب الأمريكية الأقدم في هذا المجال، وأوضحت الشركة أن المنصة الجديدة تعمل في أكثر من 200 دولة حول العالم، ويستخدمها نحو 200 مليون مستخدم على مستوى العالم خلال عام واحد، وتحتوى المنصة على أكثر من 5 ملايين فيديو قصير من إنتاج الشباب حول العالم، وتمتلك شركة Likee فروعا في عدة دول وهي: الصين المقر الرئيس، الهند، روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، مصر، إندونيسيا، المكسيك.
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