تروكولر يطلق خاصية لإجراء المكالمات عبر التطبيق

مع الميزة الجديدة، يتنافس تروكولر الآن عن كثب مع تطبيق التراسل الفوري واتس آب أصبح في كل مكان في العالم، حيث يستخدم أكثر من ثلاثة أرباع مستخدمي الهواتف الذكية واتس آب

تحرير:مي فؤاد ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

تروكولر

أضاف تروكولر، وهو التطبيق الأكثر شهرة لمساعدة المستخدمين على عدم استقبال مكالمات من الغرباء ومرسلي الرسائل غير المرغوب فيها، ميزة أخرى لخدمته. قالت الشركة التي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها اليوم إن تطبيقها يمكن استخدامه الآن لإجراء مكالمات صوتية مجانية عبر الإنترنت. أخبرت الشركة TechCrunch يوم أول من أمس الثلاثاء، أنها بدأت في طرح ميزة الاتصال الصوتي المجانية لمستخدمي أندرويد. تتوقع أن يصل الإصدار التجريبي إلى جميع مستخدمي أندرويد في الأيام المقبلة. ستصل الميزة، التي تدعم حاليا المكالمات فقط بين مستخدمين، إلى تطبيق iOS الخاص بها قريبًا.

يعيش 100 مليون مستخدم من مستخدمي تروكولر البالغ عددهم 140 مليونا في الهند وحدها، كانت المكالمات الصوتية المجانية ميزة طويلة المدى هناك. حتى أواخر عام 2016، أصبحت المكالمات الصوتية باهظة الثمن إلى حد كبير هناك بالأخص وحول العمال بالأعم، حيث كان مشغلو الاتصالات يحسبون إيرادات المكالمات التقليدية باعتبارها