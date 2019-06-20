تروكولر يطلق خاصية لإجراء المكالمات عبر التطبيق

مع الميزة الجديدة، يتنافس تروكولر الآن عن كثب مع تطبيق التراسل الفوري واتس آب أصبح في كل مكان في العالم، حيث يستخدم أكثر من ثلاثة أرباع مستخدمي الهواتف الذكية واتس آب
أضاف تروكولر، وهو التطبيق الأكثر شهرة لمساعدة المستخدمين على عدم استقبال مكالمات من الغرباء ومرسلي الرسائل غير المرغوب فيها، ميزة أخرى لخدمته. قالت الشركة التي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها اليوم إن تطبيقها يمكن استخدامه الآن لإجراء مكالمات صوتية مجانية عبر الإنترنت.
أخبرت الشركة TechCrunch يوم أول من أمس الثلاثاء، أنها بدأت في طرح ميزة الاتصال الصوتي المجانية لمستخدمي أندرويد. تتوقع أن يصل الإصدار التجريبي إلى جميع مستخدمي أندرويد في الأيام المقبلة. ستصل الميزة، التي تدعم حاليا المكالمات فقط بين مستخدمين، إلى تطبيق iOS الخاص بها قريبًا.
يعيش 100 مليون مستخدم من مستخدمي تروكولر البالغ عددهم 140 مليونا في الهند وحدها، كانت المكالمات الصوتية المجانية ميزة طويلة المدى هناك. حتى أواخر عام 2016، أصبحت المكالمات الصوتية باهظة الثمن إلى حد كبير هناك بالأخص وحول العمال بالأعم، حيث كان مشغلو الاتصالات يحسبون إيرادات المكالمات التقليدية باعتبارها
يعيش 100 مليون مستخدم من مستخدمي تروكولر البالغ عددهم 140 مليونا في الهند وحدها، كانت المكالمات الصوتية المجانية ميزة طويلة المدى هناك. حتى أواخر عام 2016، أصبحت المكالمات الصوتية باهظة الثمن إلى حد كبير هناك بالأخص وحول العمال بالأعم، حيث كان مشغلو الاتصالات يحسبون إيرادات المكالمات التقليدية باعتبارها أكبر مصدر ربح.
لكن في العامين والنصف الماضيين، تغيرت الأمور بشكل كبير بالنسبة لمئات الملايين من الأشخاص في العالم، بعد أن أطلقت شركة Reliance Jio، مشغل الاتصالات الهندي الذي يملكه أغنى رجل في الهند، موكيش أمباني، شبكتها مع مكالمات صوتية مجانية وخدمات منخفضة السعر إلى حد ما. جمعت شركة Reliance Jio أكثر من 300 مليون مستخدم لتصبح واحدة من أفضل ثلاث شركات اتصالات في البلاد.
مع ذلك، لا تزال جودة الشبكة تواجه العديد من الثغرات، حيث تنخفض المكالمات التقليدية بشكل مفاجئ وتواجه مشكلات في الجودة بشكل مبالغ فيه. قال تروكولر إن المكالمات الصوتية تعتمد على خدمات البيانات -بيانات الهاتف المحمول والواي فاي- مؤكدًا أنه يمكن أن يعمل بسرعة فائقة حتى على شبكة إنترنت غير سريعة.
تأتي إضافة وظائف الاتصال الصوتي في الوقت الذي تسعى فيه تروكولر بقوة إلى توسيع أعمالها ضمن تطبيقات الهواتف المحمولة الأكثر شهرة ونفوذًا. أضافت هذه الخدمة، التي تقدم مجموعة من الإعلانات والاشتراكات المجانية، دعمًا للمراسلة ومدفوعات الهاتف المحمول وخاصية تسجيل المكالمات في السنوات الأخيرة.
في وقت سابق، أضاف تروكولر ميزة الـLast see، ما عليك فقط إلا فتح التطبيق وتحديد رمز المعلومات بجوار جهة الاتصال، ليتم نقلك إلى بطاقة جهة الاتصال التى تحتوى على جميع المعلومات حول جهة الاتصال، والمرة الأخيرة التى كان فيها الشخص متصلا بالإنترنت.
قال ممثل لدى الشركة، إن تروكولر بدأ استكشاف ميزة الاتصال الصوتي المجانية قبل بضعة أشهر. بدأت الشركة اختبار الخاصية الجديدة مع مستخدمي مجموعة من إصدارات ألفا وبيتا منذ أربعة أسابيع. قالت الشركة إنها تخطط الآن لتقديم دعم الاتصال الصوتي الجماعي في وقت قريب.
مع الميزة الجديدة، تتنافس تروكولر الآن عن كثب مع تطبيق التراسل الفوري واتس آب. أصبح التطبيق المملوك لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في كل مكان في العالم، حيث يستخدم أكثر من ثلاثة أرباع مستخدمي الهواتف الذكية تطبيق واتس آب حسب صحيفة Indian express. أضاف واتس آب ميزة الاتصال الصوتي إلى التطبيق الخاص به في عام 2015. في العام الماضي، قال فيسبوك إن المستخدمين من جميع أنحاء العالم ينفقون ملياري دقيقة يوميا على مكالمات الفيديو والصوت عبر تطبيق واتس آب.
صرح نائب رئيس شركة تروكولر ريشيت جونجهونوالا: "تتطلع تروكولر إلى توفير تجربة اتصال شاملة بشكل فعال، ما يمكن المستخدمين من الاتصال والكتابة والدردشة وحظر الرسائل النصية والمكالمات غير المرغوب فيها، داخل التطبيق".
لم يتم الإعلان عن موعد إطلاق الخاصية الجديدة بالتحديد، لكنه من المتوقع أن يتم تحديث التطبيق في الهند أولًا، ومن ثم لباقي العالم.