الحكومة: لا صحة لتلوث «مياه القليوبية» بسبب الكلور

تحرير:التحرير ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٧ م

تلوث مياه

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء حول تلوث مياه الشرب بمحافظة القليوبية نتيجة لزيادة نسبة الكلور بالمياه، تواصل المركز مع محافظة القليوبية، والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتلوث مياه الشرب بمحافظة القليوبية نتيجة لزيادة نسبة الكلور بها، مُشددةً على أن نسبة الكلور بالمياه لا تتخطى المعدلات الطبيعية والمسموح بها، وأن كل ما يتردد فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق بين المواطنين، وأن شركة المياه تقوم بشكل دورى بعملية غسيل لشبكات مياه الشرب.

وأشارت المحافظة إلى الدور المحورى الذى تقوم به شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة فى رفع وتحسين جودة مياه الشرب المنتَجة بالمحطات المختلفة بجميع أنحاء المحافظة، مُشددةً على المتابعة المستمرة الدقيقة يوميًا وتفعيل دور الجودة والتنسيق بين قطاع المعامل والجودة بالشركة ووزارة الصحة، من أجل مطابقة جميع