تناول الزبادي مرتان في الأسبوع.. يحمي من السرطان

الرجال الذين يتناولون كوبان أو أكثر من الزبادي في الأسبوع، هم أقل عرضة بنسبة 20% للإصابة بأورام وراثية تقليدية، وذلك بالمقارنة مع الرجال الذين لما يتناولوا الزبادي.
هل سمعت مسبقًا عن الزبادي السحري؟ يعتبر من أهم الأطعمة التي ينصح بها الأطباء دائمًا، فإذا كنت تعاني من اضطرابات في المعدة عليك بتناول كوب من الزبادي، للتهدئة من حركة الأمعاء، وإذا كنت تعاني من مشكلات في البشرة فالزبادي هو الحل الفعال السريع، وإذا كنت ترغب في الحصول على جسد رشيق سيكون الزبادي خيار مثالي عند إضافته إلى نظامك الغذائي، وآخر ماجاءت به بعض الدراسات إن تناول الزبادي مرتان في الأسبوع قد يقلل من خطر نمو الأمعاء السرطانية لدى الرجال، وذلك نقلًا عن "dailymail".
من فترة لأخرى يحاول العلماء والقائمين على الدراسات البحث في الأطعمة المفيدة التي تعزز من صحة الآخرين، وذلك من أجل نشر الوعي حيال ما يضر وما ينفع في وقت أصبح يلجأ الكثير إلى الأطعمة الغنية باللحوم المصنعة، فكشفت دراسة جديدة إن تناول الزبادي مرتان في الأسبوع على الأقل يساعد في حماية الرجال من تطور الخلايا
من فترة لأخرى يحاول العلماء والقائمين على الدراسات البحث في الأطعمة المفيدة التي تعزز من صحة الآخرين، وذلك من أجل نشر الوعي حيال ما يضر وما ينفع في وقت أصبح يلجأ الكثير إلى الأطعمة الغنية باللحوم المصنعة، فكشفت دراسة جديدة إن تناول الزبادي مرتان في الأسبوع على الأقل يساعد في حماية الرجال من تطور الخلايا السرطانية التي تؤدي إلى سرطان القولون.
قال بعض الباحثين إن الرجال الذين يتناولون كوبان من الزبادي تقل لديهم معدلات خطورة نمو الأوام الغدية بنسبة تصل إلى 20%، عن الرجال الذين لم يتناولوا الزبادي على الإطلاق، بجانب إنه يعتبر غني بكثير من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم مثل البروتين والكربوهيدرات والكالسيوم والمغنسيوم والحديد والفوسفور والبوتاسيوم والصوديوم والزنك، إضافة إلى وجود حمض الفوليك.
من المحتمل أن تكون هذه الأورام خبيثة ويصعب علاجها، فقال الفريق الطبي من جامعة واشنطن، تدعم النتائج العديد من الأبحاث السابقة التي كانت تقترح إن استهلاك الزبادي من المحتمل أن يقلل من خطورة الإصابة بسرطان القولون، وذلك من خلال تغيير كل من نوع وحجم البكتيريا في القناة الهضمية.
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الأورام الغدية هي بمثابة نمو غير طبيعي في الخلايا، يتشكل في بطانة القولون أو المستقيم، وهي تعتبر علامة أو مؤشر لتكون خلايا سرطانية، وإذا لم يتم علاجها تصبح أورام خبيثة، وللتأكد من ذلك بشكل عملي قام الفريق الطبي بالنظر في بعض الأنظمة الغذائية وتطور الأورام الغدية حول أكثر من 32.000 رجل، 55.700 إمرأة، وبعد ذلك تم التحقيق في خطورة العوامل المؤدية إلى الأمراض المزمنة في الرجال والنساء، وكلًا منهما خضع لفحوصات من خلال المنظار ولم تشمل التقارير الأنظمة الغذائية فقط، ولكن أيضًا كمية الزبادي المتناولة.
وكانت النتيجة إن الرجال الذين يتناولون كوبان أو أكثر من الزبادي في الأسبوع، فهم أقل عرضة بنسبة 20 في المائة للإصابة بأورام وراثية تقليدية، وذلك بالمقارنة مع الرجال الذين لم يتناولوا الزبادي، أما بالنسبة للنساء فلم يجد الباحثون أي علاقة بين تناول الزبادي والأورام الغدية، كما أكد الفريق الطبي على إن هذه الدراسة تحتاج لكثير من البحث لتفسير مزيد من الآليات حول ذلك.
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ولكن بشكل عام فالزبادي يتميز بفوائد لا حصر لها على سبيل المثال يعمل على الحفاظ على صحة العظام، كما إنه يمنع كثير من الاتهابات التي تحدث خارج وداخل الجسم، ويجعلك أكثر تحكمًا في زيادة الوزن، وذلك من خلال الشعور بالشبع، كما إنه يعد علاج فعال للربو نظرًا لإنه يتيمز بخصائص مضادة للالتهابات، ويعزز بشكل كبير من وظائف المخ، إضافة إلى قدرته على التقليل من مستويات الكوليسترول، والتخلص من رائحة الفم الكريهة ويمنع الإصابة بالسرطان، ويحقق عناية كبيرة للشعر والبشرة، ويحتوي على كميات كبيرة من الكالسيوم الذي يعد من العناصر الأساسية في الحفاظ على صحة العظام.
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