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تناول الزبادي مرتين في الأسبوع.. يحمي من السرطان

الرجال الذين يتناولون كوبين أو أكثر من الزبادي في الأسبوع، هم أقل عرضة بنسبة 20% للإصابة بأورام وراثية تقليدية، وذلك بالمقارنة مع الرجال الذين لما يتناولوا الزبادي.
تحرير:إسراء سليمان ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
فوائد الزبادي
فوائد الزبادي
هل سمعت مسبقًا عن الزبادي السحري؟ يعتبر من أهم الأطعمة التي ينصح بها الأطباء دائمًا، فإذا كنت تعاني من اضطرابات في المعدة عليك بتناول كوب من الزبادي، للتهدئة من حركة الأمعاء، وإذا كنت تعاني من مشكلات في البشرة فالزبادي هو الحل الفعال السريع، وإذا كنت ترغب في الحصول على جسد رشيق سيكون الزبادي خيار مثالي عند إضافته إلى نظامك الغذائي، وآخر ماجاءت به بعض الدراسات أن تناول الزبادي مرتين في الأسبوع قد يقلل من خطر نمو الأمعاء السرطانية لدى الرجال، وذلك نقلًا عن "dailymail".
من فترة لأخرى يحاول العلماء والقائمين على الدراسات البحث في الأطعمة المفيدة التي تعزز من صحة الآخرين، وذلك من أجل نشر الوعي حيال ما يضر وما ينفع في وقت أصبح يلجأ الكثير إلى الأطعمة الغنية باللحوم المصنعة، فكشفت دراسة جديدة أن تناول الزبادي مرتين في الأسبوع على الأقل يساعد في حماية الرجال من تطور الخلايا
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عدم-انتظام-نبضات القلب

عدم انتظام ضربات القلب مؤشر للإصابة بالخرف

ماذا عن القلب لو توقف؟ من المؤكد أن الحياة ستنتهي على الفور، فنبضات صغيرة تجعلك وسط ساحة الحياة، ولأن النبضات مثل بندول الساعة في سرعته وانتظامه، فحدوث أي خلل قد ينشأ عنه العديد من الأمراض، وخاصة عند التقدم في العمر، فكشفت دراسة أن نبضات القلب السريعة أو غير المنتظمة ربما تزيد من خطورة الإصابة بالخرف، لذا يجب الانتباه دائمًا إلى قلبك حتى لا تخسر حياتك، فقد تتمثل أعراض الخرف في صعوبة التخطيط والتنظيم، إضافة إلى صعوبة في القدرات الحركية، وذلك نقلًا عن "dailymail".
جفاف البشرة

كولاجين طبيعي.. جربي اللبان الدكر لنضارة البشرة

مشاكل البشرة من أكثر الأمور المزعجة لكل فتاة، وتبحث كل منا عن أي وسيلة للتخلص منها، بداية من التجاعيد والاسمرار إلى التصبغات والحبوب، ليس الحل في مستحضرات التجميل والكريمات التي تحتوي على مواد كيماوية ضارة وتدفع تكاليف كبيرة فيها، يمكنك التخلص من هذه المشاكل بالوصفات الطبيعية، جربي اللبان الدكر ككولاجين طبيعي للبشرة، خاصة أنه يساعد في تغذية البشرة وتوحيد لونها، كما يعالج الشيخوخة والتجاعيد، لأنه يعزز إنتاج الكولاجين ويجعل البشرة مشدودة وناعمة، لأنه غني بمضادات الأكسدة.
الإسهال-والنوم

التوتر والغضب.. أسباب جديدة للإسهال

الأسباب المؤدية للإسهال أصبحت معروفة ولا تحتاج للذهاب إلى الطبيب، على سبيل المثال تعتبر العدوى الفيروسية أو التهاب الأمعاء أو القولون أو التسمم الغذائي هي أكثر الأسباب شيوعًا، ولكن من خلال دراسات جديدة أثبتت أن القلق له علاقة كبيرة بالإسهال. فإذا تحدثنا عن التوتر والغضب ستجد أنه حالة مرضية مرتبطة بشكل كبير بالصحة العقلية، كما أنه يشتمل على مجموعة كبيرة من الأعراض، وبالنسبة لكثير من الأشخاص قد يصل الأمر إلى ظهور بعض الأعراض الجسدية أيضًا وذلك نقلًا عن "healthline".
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الزبادي

حاربي التجاعيد وتساقط الشعر بوصفات من الزبادي

الزبادي من الأطعمة المفيدة والمغذية، خاصة أنه يحتوي على العديد من المعادن المهمة مثل الكالسيوم المفيد للأسنان والعظام، والزنك، لذلك هو مهم لصحة وسلامة الجسم، ما لا يعرفه الكثير منا أن الزبادي يعتبر كلمة السر لجمالك، ويمكنك الاستفادة منه للحصول على بشرة نضرة وشعر قوي خالٍ من التساقط، في السطور التالية نساعدك في التعرف على فوائد الزبادي للبشرة والشعر وكيفية استخدامه في وصفات طبيعية من مطبخك بدلا من مستحضرات التجميل والكريمات المصنعة التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة.
الطماطم

تناول كوب من الطماطم يحميك من أمراض القلب

بحث العلماء مؤخرًا في الفوائد المحتملة لعصير الطماطم على مخاطر القلب والأوعية الدموية. على الرغم من أن الفريق أبلغ عن تأثير الطماطم على انخفاض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول في الدم، إلا أن النتائج لازالت غير مقنعة تمامًا. تعد أمراض القلب والأوعية الدموية، المسؤول الأول عن معظم الوفيات في العالم. يمكن للأشخاص تغيير بعض عوامل الخطر، مثل التدخين، لكن من المستحيل تعديل عوامل أخرى، مثل العمر. لذلك، مع التقدم في العمر، فإن إيجاد طرق للحد من مخاطر القلب والأوعية الدموية له أهمية متزايدة.
فوائد-البقدونس

ينظف الكلى والكبد.. تعرف على فوائد البقدونس

لم ينته حديثنا بعد عن الخضراوات الورقية، فلا يزال يوجد كثير من الأنواع التي يجب أن تضعها في اعتبارك إذا كنت ترغب في نظام صحي غني بالألياف الغذائية، فقد تحدثنا سابقًا عن الشبت وعلمنا أهميته الكبيرة في عملية الهضم والحماية من السرطان وكثير من الفوائد الأخرى. ومثل الشبت البقدونس، يتميز بكثير من الخصائص العلاجية، فعلى سبيل المثال يعمل على التحكم في مرض السكري، كما أنه يمنع هشاشة العظام، ويعمل كمسكن للآلام، نظرًا لأنه يتميز بخصائص مضادة للالتهابات، وذلك نقلًا عن "organicfacts".
الشيب

10 عناصر غذائية تؤخر ظهور الشعر الأبيض

يبدأ ظهور الشعر الرمادي لدى العديد من الناس قبل بلوغ سن الـ50 عاما، ولكن انتشر مؤخرا ظهوره أيضا مبكرا لدى الشباب تحت سن الـ30، حيث يبدأ بعدد قليل من الشعر ثم يزداد تدريجيًّا بمرور الوقت لتغطية مناطق واسعة من الشعر. يساعد تناول العناصر الغذائية الصحيحة واتخاذ تدابير أخرى في الحفاظ على التصبغ الحالي، مما يؤخر ظهوره بشكل عام وقد يكون الأشخاص الذين يبدؤون في تجربة "اللون السابق لأوانه" حريصين بشكل خاص على تجربة هذه الإجراءات الوقائية. تابع القراءة لمعرفة ما يجب عليك إضافته إلى نظامك الغذائي والمكملات الغذائية يمكن أن تساعد أم لا.
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