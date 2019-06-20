تناول الزبادي مرتين في الأسبوع.. يحمي من السرطان

الرجال الذين يتناولون كوبين أو أكثر من الزبادي في الأسبوع، هم أقل عرضة بنسبة 20% للإصابة بأورام وراثية تقليدية، وذلك بالمقارنة مع الرجال الذين لما يتناولوا الزبادي.

تحرير:إسراء سليمان ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

فوائد الزبادي

هل سمعت مسبقًا عن الزبادي السحري؟ يعتبر من أهم الأطعمة التي ينصح بها الأطباء دائمًا، فإذا كنت تعاني من اضطرابات في المعدة عليك بتناول كوب من الزبادي، للتهدئة من حركة الأمعاء، وإذا كنت تعاني من مشكلات في البشرة فالزبادي هو الحل الفعال السريع، وإذا كنت ترغب في الحصول على جسد رشيق سيكون الزبادي خيار مثالي عند إضافته إلى نظامك الغذائي، وآخر ماجاءت به بعض الدراسات أن تناول الزبادي مرتين في الأسبوع قد يقلل من خطر نمو الأمعاء السرطانية لدى الرجال، وذلك نقلًا عن "dailymail".

من فترة لأخرى يحاول العلماء والقائمين على الدراسات البحث في الأطعمة المفيدة التي تعزز من صحة الآخرين، وذلك من أجل نشر الوعي حيال ما يضر وما ينفع في وقت أصبح يلجأ الكثير إلى الأطعمة الغنية باللحوم المصنعة، فكشفت دراسة جديدة أن تناول الزبادي مرتين في الأسبوع على الأقل يساعد في حماية الرجال من تطور الخلايا