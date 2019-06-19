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كيف يتأثر الجنيه المصري بأسعار الفائدة على الدولار؟

من المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة ثابتة، مع احتمال خفض أسعار الفائدة في اجتماع يوليو أو سبتمبر المقبلين
تحرير:أمل نبيل ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي
يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساء اليوم الأربعاء أو صباح غد الخميس، قراره بشأن أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي. كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد بدأ أمس الثلاثاء، اجتماع لجنة السوق المفتوحة، والذي يعقد على مدار يومين لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة. وتأمل الأسواق الناشئة ومنها مصر، والتي بدأ بعضها في خفض أسعار الفائدة هذا العام من أجل تحفيز اقتصاداتها، في أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة. وقامت البنوك المركزية في كل من روسيا وتشيلي والهند بخفض أسعار الفائدة الرئيسية لديها الأسبوع الماضي.
ومن المتوقع أن تقوم كل من كوريا الجنوبية والبرازيل وتركيا بخفض أسعار الفائدة على المدى القريب، في حين من المتوقع أن تقوم المكسيك وجنوب إفريقيا بخفض على المدى المتوسط. وفي مصر فإن الآثار السلبية لزيادة معدلات التضخم خلال شهر مايو الماضي، تقلل من احتمالية قيام البنك المركزي بأي خفض لأسعار الفائدة قبل
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المصرية-للاتصالات وجونيبر-نتوركس تعقدان-شراكة-لتمكين-الشركات والمؤسسات-المصرية من-التحول الرقمي‎ (1)

شراكة بين المصرية للاتصالات وجونيبر لدعم الشركات في التحول الرقمي

وقعت الشركة المصرية للاتصالات -أول مشغل اتصالات متكامل في مصر- مذكرة تفاهم مع شركة جونيبر نتوركس - الرائدة في مجال الحلول والشبكات المتطورة والآمنة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، لتعزيز التعاون مع شركة جونيبر كمزود تكنولوجي استراتيجي للمصرية للاتصالات وتوسيع نطاق الأعمال بين الجانبين وإتاحة الفرص المشتركة لتوفير حلول الشبكات عالية الأداء للشركات والمؤسسات، هذا إلى جانب إتاحة الفرصة أمام المصرية للاتصالات أن تصبح شريكًا معتمدًا لإعادة بيع الحلول التكنولوجية لشركة جونيبر في مصر.
بورصة

البورصة تواصل الهبوط ورأس مالها يخسر 3.6 مليار جنيه

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، رابع جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 753.43 مليار جنيه. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 14132.18 نقطة، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.07% ليصل لمستوى 603.85 نقطة وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1541.76 نقطة. وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 1.37 مليار جنيه من خلال التداول على 92.59 مليون سهم.
فلوس

الحكومة تحدد مواعيد صرف رواتب العاملين لشهر يوليو

أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا جديدا بمناسبة قرب انتهاء السنة المالية للعام 2018- 2019، يتضمن إقرار مواعيد إضافية لصرف رواتب شهرى يونيو ويوليو، ومتأخرات مايو ويوليو 2019. وأعلنت الوزارة أنه تيسيرا على العاملين بالدولة، فقد تقرر إضافة مواعيد جديدة لصرف الرواتب والأجور بما فيها المحولة للبنوك، و"النفقة" عن شهرى يونيو ويوليو، ومتأخرات مايو ويوليو. وقال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب شهر يونيو اعتبارًا من يوم 23 حتى 28 يونيو.
فلوس-الجمعية

بعد رفع الحد الأدنى| ما مصير الأقصى للأجور؟

أوصت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب بزيادة الحد الأقصى للأجور ليتماشى مع الزيادات التي أدخلتها الحكومة على الحد الأدنى للأجور في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2019- 2020. وقال الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، إن المطالبة جاءت ضمن توصيات اللجنة التي تم الانتهاء منها بشأن مشروع الموازنة للعام المالي المقبل، مشيرا إلى أنه لا توجد أى اقتراحات لأرقام بشأن الحد الأقصى الجديد، كما أن التعديلات ستكون متوافقة مع الحد الأدنى الجديد. ويبلغ الحد الأقصى للأجور حاليا نحو 42 ألف جنيه، وهو ما يمثل 35 ضعف الحد الأدنى قبل زيادته وهو 1200 جنيه.
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الدولار

أسعار الفائدة على ودائع الدولار واليورو في البنوك

تتنافس البنوك العاملة في مصر على تقديم أفضل العروض والمزايا للعملاء، من خلال إتاحة العديد من الخدمات المصرفية ومنها حسابات التوفير وشهادات الادخار والودائع بالعملة المحلية والأجنبية، والتى تعد إحدى الأوعية الادخارية، التي تقدمها البنوك في السوق المصرية للمستثمرين الذين يرغبون في الاحتفاظ بالعملة الأجنبية لاستخدامها في المستقبل، أو التحوط ضد تقلبات العملات الأجنبية، كما تختلف أسعار الفائدة على هذه الودائع حسب كل بنك وفقا للمدة والحد الأدنى لربط الوديعة والذي قد يكون أسبوع أو شهر أو سنة.
روبل الروسي عملة روسيا

«المالية» تخفض سعر الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية

أعلنت مصلحة الجمارك، اليوم الجمعة، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، والتي سيتم العمل بها اعتبارا من غد السبت وحتى نهاية يونيو. وأوضحت الجمارك، في بيان لها اليوم، أن تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية 16 جنيها بالنسبة للسلع الإستراتيجية والضرورية وغيرها من السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية.
الريال-والدولار

الدولار يواصل تراجعه.. ويسجل 16.80 جنيه

واصلت أسعار صرف الدولار تراجعها خلال التعاملات، اليوم الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر، إذ تراجع الدولار منذ بداية العام الجاري أكثر 100 قرش، وذلك وفقا للبنك المركزي، وطبقا لآخر تحديث، فقد تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمقدار 3 قروش، ليسجل 16.80 جنيه للشراء و16.90 جنيه للبيع، وتراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 3 قروش ليسجل 16.78 جنيه للشراء و16.88 جنيه للبيع، بينما تراجع سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي قرشين ليسجل 16.79 جنيه للشراء و16.89 جنيه للبيع.
الدولار-الجنيه

ارتفع بنسبة 5.7%| الجنيه المصري أفضل العملات في 2019

قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية إن الجنيه المصري من أفضل العملات أداءً خلال العام الجاري 2019، لافتة إلى أن الجنيه يعد حاليا في المركز الثاني بعد الروبل الروسي بالنسبة للعملات التي يتبعها مؤشر بلومبرج. وارتفع الجنيه المصري بقيمة بلغت نحو 104 قروش أمام الدولار الأمريكي منذ بداية العام الحالي ليصل إلى مستوى 16.91 جنيه للبيع، في مقابل نحو 17.95 جنيه نهاية العام الماضي 2018، ومع نمو تحويلات المصريين في الخارج وانتعاش عائدات الصادرات والسياحة، ليرتفع الجنيه بنسبة 5.7% أمام العملة الخضراء.
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