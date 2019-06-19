كيف يتأثر الجنيه المصري بأسعار الفائدة على الدولار؟

من المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة ثابتة، مع احتمال خفض أسعار الفائدة في اجتماع يوليو أو سبتمبر المقبلين

تحرير:أمل نبيل ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

الدولار الأمريكي

يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساء اليوم الأربعاء أو صباح غد الخميس، قراره بشأن أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي. كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد بدأ أمس الثلاثاء، اجتماع لجنة السوق المفتوحة، والذي يعقد على مدار يومين لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة. وتأمل الأسواق الناشئة ومنها مصر، والتي بدأ بعضها في خفض أسعار الفائدة هذا العام من أجل تحفيز اقتصاداتها، في أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة. وقامت البنوك المركزية في كل من روسيا وتشيلي والهند بخفض أسعار الفائدة الرئيسية لديها الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن تقوم كل من كوريا الجنوبية والبرازيل وتركيا بخفض أسعار الفائدة على المدى القريب، في حين من المتوقع أن تقوم المكسيك وجنوب إفريقيا بخفض على المدى المتوسط. وفي مصر فإن الآثار السلبية لزيادة معدلات التضخم خلال شهر مايو الماضي، تقلل من احتمالية قيام البنك المركزي بأي خفض لأسعار الفائدة قبل