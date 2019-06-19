«الخولي» إلى 18 سبتمبر بقضية «منع التصرف في أموالها»

تحرير:تهامى البندارى ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٥ م

سعاد الخولي

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر التظلم المقدَّم من نائب محافظ الإسكندرية، سعاد الخولي، على قرار النائب العام بمنعها من التصرف في أموالها؛ لاتهامها بتلقي رشوة تقدر بمبلغ 10 ملايين جنيه، إلى جلسة 18 سبتمبر المقبل، لتقديم المستندات، وسبق للنائب العام نبيل صادق أن أصدر القرار رقم 23 لسنة 2018 حصر أموال عامة، في 18 مارس 2018، بمنع سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية، من التصرف في أموالها لاتهامها بتقاضي رشوة.

كشفت تحريات الأجهزة الرقابية عن تقاضي «الخولي» مبالغ مالية وعطايا مادية، ومصوغات ذهبية من بعض رجال الأعمال، تقدر قيمتها بمليون جنيه نظير استغلال سلطاتها وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانٍ أقيمت دون ترخيص، أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة