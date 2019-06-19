جريمة

«الخولي» إلى 18 سبتمبر بقضية «منع التصرف في أموالها»

تحرير:تهامى البندارى ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٥ م
سعاد الخولي
سعاد الخولي
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر التظلم المقدَّم من نائب محافظ الإسكندرية، سعاد الخولي، على قرار النائب العام بمنعها من التصرف في أموالها؛ لاتهامها بتلقي رشوة تقدر بمبلغ 10 ملايين جنيه، إلى جلسة 18 سبتمبر المقبل، لتقديم المستندات، وسبق للنائب العام نبيل صادق أن أصدر القرار رقم 23 لسنة 2018 حصر أموال عامة، في 18 مارس 2018، بمنع سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية، من التصرف في أموالها لاتهامها بتقاضي رشوة.
كشفت تحريات الأجهزة الرقابية عن تقاضي «الخولي» مبالغ مالية وعطايا مادية، ومصوغات ذهبية من بعض رجال الأعمال، تقدر قيمتها بمليون جنيه نظير استغلال سلطاتها وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانٍ أقيمت دون ترخيص، أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة
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اعدام

الإعدام لسائق قتل رجل أعمال وزوجته وأحرق جثتيهما

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد الشافي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين مصطفى قايد الحميلي، وهشام محمد عبد الظاهر، وأمانة سر أحمد يوسف، بالإعدام شنقا لـ"م. هـ. م" سائق، لاتهامه بقتل المجني عليه "م. ح. ح"، وزوجته "ر. ع. أ" وسرقتهما. تعود الواقعة في القضية رقم 3758 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، إلى تلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا بالعثور على جثة رجل أعمال وزوجته متفحمتين داخل محل سكنهما بدائرة القسم.
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مصرع مدير الهلال الأحمر بالمنيا في انقلاب سيارة

لقى مدير فرع الهلال الأحمر بمحافظة المنيا، مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة كان يستقلها، خلال سيرها على الطريق الصحراوي الشرقي، فيما أُصيب 3 آخرين كانوا يستقلون ذات السيارة، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، ووضع المصابين تحت الملاحظة الطبية داخل المستشفى، كما انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، للمعاينة وإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الحادثة.
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شلل مروري بالمحور بعد تصادم 4 سيارات واحتراق إحداها

شهد طريق المحور باتجاه مدينة 6 أكتوبر، حادثا مروريا، عقب تصادم 4 سيارات، واشتعال النيران بإحداها نتيجة قوة التصادم، مما أدى إلى مصرع مواطن وإصابة 3 أخرى، وانتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور، وقوات الحماية المدنية لمكان الحادث لإخماد حريق السيارة، ورفع السيارات المتصادمة من عرض الطريق، بينما تشهد غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حالة من الطوارئ بسب كثرة حوادث اليوم، ومنها حادث انقلاب شاحنة نقل "فنطاس" على الطريق الدائري، وانسكاب حمولتها "صابون سائل" مما تسبب فى إغلاق الطريق الدائرى من بهتيم باتجاه مسطرد.
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ضبط 7 أشخاص تداولوا امتحانات الثانوية عبر الإنترنت

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، القبض على 7 أشخاص لقيامهم بنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة، والترويج لبيع سماعات لتسهيل عملية الغش، وذلك في إطار جهود الوزارة لمواجهة ظاهرة تداول أسئلة وأجوبة إمتحانات الثانوية العامة عبر شبكة "الإنترنت". كانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، قد نجحت في ضبط 3 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة "البلينا" ودائرة قسم شرطة ثان سوهاج بمديرية أمن سوهاج، لقيامهم بإنشاء مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بتداول أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة.
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التماس للنائب العام لوقف إعدام 13 متهما بأجناد مصر

تقدم المحامي علي إسماعيل، اليوم السبت، بالتماس إلى المستشار نبيل صادق النائب العام، طالب فيه بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر تجاه 13 متهما في القضية المعروفة اعلاميا بـ«تنظيم أجناد مصر»، لحين النظر في وقائع هذا الالتماس، مشيرا إلى وجود أخطاء في الحكم الصادر ضد المتهمين، بحسب الالتماس الذي حصلت «التحرير» على نسخة منه، وهو ما سيتضح عند إعادة نظر وقعات الطعن المقدم، مطالبا بوقف تنفيذ كافة الأحكام القضائية في تلك الجناية، لحين الفصل في وقائع هذا الالتماس.
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الجنايات تتنحى عن محاكمة «الخولي» في «غسيل الأموال»

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار دكتور أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدي عبد المجيد، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، التنحي عن نظر محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية السابق، في القضية المتهمة فيها بارتكاب جريمة غسل أموال قيمتها نحو نصف مليون جنيه، وذلك لسابقة نظر هيئة المحكمة قضية الرشوة الأساسية المتهمة فيها «الخولي»، لتأمر المحكمة خلال جلسة اليوم بإحالة أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى.
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سمسار ومسجلان خطر وراء مقتل الجراح اليمني في الجيزة

تحقيقات موسعة أجرتها نيابة حوادث جنوب الجيزة، في واقعة مقتل جراح يحمل الجنسية اليمنية داخل شقته ببولاق الدكرور، بعد العثور على جثته، مقيد اليدين والقدمين، ووجود لاصق طبي على فمه، إذ باشرت التحقيقات مع المتهمين المضبوطين، اليوم السبت، وواجهتهم بالتحريات التي أجراها رجال المباحث، وأمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، واستعجلت تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه، لبيان وتحديد أسباب الوفاة، كما طلبت النيابة سماع عدد من شهود العيان حول تفاصيل الحادث.
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«العيد من غير بمب».. سر انحسار تجار الألعاب النارية

أنهت الأجهزة الأمنية موسم بيع الألعاب النارية سريعًا قبل بدايته بشهور عندما وجهت عدة ضربات موجعة لكبار التجار، الذين أرادوا تهريب أطنان من الألعاب النارية المستوردة من الخارج وإدخالها البلاد عن طريق التهريب، ولكن الأجهزة الأمنية كانت مستعدة لهم مبكرا وتمت مصادرة الصفقات قبل وصولها للداخل، وذلك قبل حلول شهر رمضان بعدة شهور، ليأتي موسم العيد بدوره هادئا، دون حيلة من تجار تلك الممنوعات الذين باتت مخازنهم فارغة، لا يوجد فيها إلا القليل؛ وذلك بسبب الضربات الموجعة اللاحقة بعدما استمرت الجهود الأمنية فى حربها على تلك الألعاب النارية.
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