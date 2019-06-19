رياضة

نجوم يهددون حلم الفراعنة في اقتناص اللقب الثامن

في الوقت الذي يبحث فيه رجال المكسيكي خافيير أجيري عن اقتناص لقب كأس الأمم الإفريقية الغائب منذ 2010، هناك نجوم يهددون حلم الفراعنة في الفوز باللقب
١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٦ م
ماني
ماني
يسعى المنتخب الوطني بقيادة مديره الفني المكسيكي خافيير أجيري، لتعزيز رقمه القياسي بالتتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، ليقتنص اللقب الثامن في تاريخ الفراعنة، خصوصا أن مصر تستضيف البطولة في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
وفي الوقت الذي يبحث فيه رجال أجيري عن اقتناص اللقب الغائب منذ 2010، هناك نجوم يهددون حلم الفراعنة في الفوز باللقب، وفيما يلي نستعرض أبرز النجوم: ساديو ماني قدم السنغالي ساديو ماني أفضل مواسمه على الإطلاق في مسيرته هذا العام مع ليفربول، ويعتبر هو مصدر آمال أسود التيرانجا في الفوز باللقب الإفريقي الأول
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حارس أوغندا: سنقاتل من أجل التتويج بأمم إفريقيا

أكد دينيس أونيانجو، حارس مرمى منتخب أوغندا ونادي صن داونز الجنوب إفريقي، أن منتخب بلاده سيقاتل للفوز في جميع المباريات خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. وقال أونيانجو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «سنقاتل للفوز بكل مباراة، لدينا من الخبرات ما يجعلنا ننجح في ذلك رغم صعوبة المهمة، ويقودنا مدرب مميز حقق نتائج جيدة للغاية، ومصر تتسلح بالجماهير والكونغو الديمقراطية أكثر خبرة، لكننا فريق جيد أيضا ويضم لاعبين مميزين، وسنتمسك بفرصنا في التأهل».
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ديسابر: هدفنا الوصول إلى أبعد نقطة في كأس الأمم

قال الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، إن فريقه استعد جيدا لمواجهة الكونغو في أولى مباريات الفريقين بكأس الأمم 2019، والتي ستقام يوم السبت المقبل، مشددا على أن هدف فريقه هو الوصول لأبعد نقطة في البطولة رغم صعوبة المهمة، وأضاف ديسابر أن المنتخب استعد بقوة للبطولة من خلال معسكر في أبو ظبي التي اختارها بعناية لأن درجة الحرارة بها تماثل الأجواء في مصر حاليا، وواجه كوت ديفوار في درجة حرارة وصلت إلى 40 مئوية وقدم مواجهة مميزة، وبالتالي فهو لا يتخوف من الأجواء الحارة في مصر واعتاد عليها خلال معسكر الإمارات الذي كان مميزا للغاية.
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6 نجوم يغيبون عن سماء أمم إفريقيا 2019

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر بداية من يوم الجمعة المُقبل حتى يوم 21 يوليو من الشهر المُقبل، وأعلنت جميع منتخبات القارة السمراء قبل انطلاق البطولة قوائمها التي شهدت غياب نجوم كبيرة واستبعاد آخرين عن منتخبات بلادهم، فضلا عن الغائبين عن البطولة بسبب عدم تأهل منتخباتهم إلى المحفل القاري، حيث انقسم النجوم الغائبون عن البطولة إلى أربعة، فمنهم من تم استبعاده لأسباب فنية، ومنهم غاب للإصابة ومنهم غاب بسبب مشاكل مع الأجهزة الفنية، والبعض الآخر لم تتأهل منتخبات بلادهم إلى البطولة.
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أجيري: صلاح لا يحظى بمعاملة خاصة وهدفنا اللقب الثامن

أكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري، أنه لا فرق بين الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفراعنة، وليفربول الإنجليزي، وباقي اللاعبين، من حيث المعاملة وفرص اللعب، وأضاف أجيري، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، أمام نظيره زيمبابوي، المقرر لها الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي: «من الطبيعي أن كل فرق المجموعة الأولى تسعى للمركز الأول.. شيء جيد أن يكون جميع المنافسين يحاولون تحقيق أفضل نتيجة ممكنة في البطولة».
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قائد زيمبابوي: منتخب مصر ليس محمد صلاح فقط

كشف نوليدج ماسونا، قائد منتخب زيمبابوي، أنه وزملاءه متشوقون للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، واللعب في مصر، قائلًا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الافتتاح أمام نظيره المنتخب الوطني، المقرر لها الجمعة المقبلة، إن المنتخب الوطني ليس محمد صلاح فقط، وتابع: «اللعب في مجموعة صاحب الأرض صعب، نعم لديهم أفضلية بدعم الجماهير، ولكن في كل الأحوال نحن لن ننظر إلى الجماهير ولا الملعب، نعم لتحقيق نتيجة جيدة»، وتابع: «ليس هناك أي تخوف من اللعب في درجات الحرارة المرتفعة في مصر».
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مدرب زيمبابوي عن لقاء مصر: لا مانع من مفاجأة الجميع

تحدث صنداي تشيزامبو، مدرب منتخب زيمبابوي عن غياب جورج شيجوفا حارس مرمى الفريق الأساسي للإيقاف، كما تحدث عن موقف خاما بيليات من خوض المباراة الافتتاحية أمام المنتخب الوطني، وتحدث مدرب زيمبابوي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، عن غياب حارسه الأساسي للإيقاف، وحالة نجم المنتخب خاما بيليات، قائلا: "أنا أمتلك قائمة من 3 حراس جميعهم في نفس المستوى ولا أقلق لغياب أحدهم، وفيما يخص حالة بيليات سيتم تحديد الموقف النهائي للاعب خلال تدريب الغد، وأعتقد أنه سيشارك معنا".
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يحيى: لقب كأس الأمم 2019 سينحصر بين 5 منتخبات

قال طارق يحيى، لاعب نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، والمُتوج بلقب أمم إفريقيا 1986، كما شارك في بطولتي 1988 و1990، إن المنطق سيفرض كلمته في بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا. وأكد يحيى، في تصريحات صحفية، أن "بطولة أمم إفريقيا لن تخرج عن المألوف، والمنطق سيفرض كلمته، ولن تشهد أي مفاجآت، والمنتخبات التي ستتأهل إلى الأدوار الإقصائية والنهائية ستستحق ذلك".
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