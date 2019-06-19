نجوم يهددون حلم الفراعنة في اقتناص اللقب الثامن

في الوقت الذي يبحث فيه رجال المكسيكي خافيير أجيري عن اقتناص لقب كأس الأمم الإفريقية الغائب منذ 2010، هناك نجوم يهددون حلم الفراعنة في الفوز باللقب

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٦ م

ماني

يسعى المنتخب الوطني بقيادة مديره الفني المكسيكي خافيير أجيري، لتعزيز رقمه القياسي بالتتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، ليقتنص اللقب الثامن في تاريخ الفراعنة، خصوصا أن مصر تستضيف البطولة في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.

وفي الوقت الذي يبحث فيه رجال أجيري عن اقتناص اللقب الغائب منذ 2010، هناك نجوم يهددون حلم الفراعنة في الفوز باللقب، وفيما يلي نستعرض أبرز النجوم: ساديو ماني قدم السنغالي ساديو ماني أفضل مواسمه على الإطلاق في مسيرته هذا العام مع ليفربول، ويعتبر هو مصدر آمال أسود التيرانجا في الفوز باللقب الإفريقي الأول