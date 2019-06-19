نجوم يهددون حلم الفراعنة في اقتناص اللقب الثامن

في الوقت الذي يبحث فيه رجال المكسيكي خافيير أجيري عن اقتناص لقب كأس الأمم الإفريقية الغائب منذ 2010، هناك نجوم يهددون حلم الفراعنة في الفوز باللقب
يسعى المنتخب الوطني بقيادة مديره الفني المكسيكي خافيير أجيري، لتعزيز رقمه القياسي بالتتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، ليقتنص اللقب الثامن في تاريخ الفراعنة، خصوصا أن مصر تستضيف البطولة في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
وفي الوقت الذي يبحث فيه رجال أجيري عن اقتناص اللقب الغائب منذ 2010، هناك نجوم يهددون حلم الفراعنة في الفوز باللقب، وفيما يلي نستعرض أبرز النجوم:
ساديو ماني
قدم السنغالي ساديو ماني أفضل مواسمه على الإطلاق في مسيرته هذا العام مع ليفربول، ويعتبر هو مصدر آمال أسود التيرانجا في الفوز باللقب الإفريقي الأول
وفي الوقت الذي يبحث فيه رجال أجيري عن اقتناص اللقب الغائب منذ 2010، هناك نجوم يهددون حلم الفراعنة في الفوز باللقب، وفيما يلي نستعرض أبرز النجوم:
ساديو ماني
قدم السنغالي ساديو ماني أفضل مواسمه على الإطلاق في مسيرته هذا العام مع ليفربول، ويعتبر هو مصدر آمال أسود التيرانجا في الفوز باللقب الإفريقي الأول في التاريخ، خاصةً أن أفضل إنجاز لهم هو الحصول على المركز الثاني في نسخة 2002.
ماني سجل هذا الموسم 22 هدفا ليتشارك صدارة هدافي البريميرليج مع محمد صلاح وبيير أوباميانج، علمًا بأن ماني خاض 56 مباراة، بعدد دقائق بلغ 4.520 دقيقة، وسجل خلالها 15 هدفًا وصنع 13 أخرى.
حكيم زياش
المغربي حكيم زياش قدم موسما استثنائيا مع أياكس الهولندي، قاد فيه فريقه للفوز بلقب الدوري الهولندي والتأهل إلى نصف دوري أبطال أوروبا بعد التغلب على العملاقين ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، قبل أن يودع المسابقة بطريقة دراماتيكية أمام توتنهام في الثواني الأخيرة.
وتمكن زياش من تسجيل 16 هدفا وصناعة 17 أخرى في 29 مباراة لعبها مع فريقه في الدوري الهولندي، ويأمل المغاربة أن يقودهم زياش للتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخهم، بعد لقب 1974، علمًا بأن حكيم زياش لعب مع المغرب، 24 مباراة، بعدد دقائق بلغ 1.730 دقيقة، سجل خلالها 12 هدفًا وصنع 4 أخرى.
رياض محرز
يأمل المنتخب الجزائري في أن يساعده رياض محرز جناح مانشستر سيتي، على أن يقدم مستويات أفضل في بطولات أمم إفريقيا، بعد أن كان الخُضر بعيدين تماما عن المنافسة في السنوات الأخيرة.
وعلى الرغم من أن محرز لم يشارك بصفة منتظمة مع السيتي هذا الموسم، فإنه تمكن من تسجيل 7 أهداف وصناعة 4 أخرى في 27 مباراة لعبها في الدوري.
ويأمل محاربو الصحراء في التتويج باللقب للمرة الثانية بعد لقب 1990، علمًا بأن محرز لعب مع منتخب بلاده 46 مباراة، بعدد دقائق بلغ 3.410 دقائق، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 28 أخرى.
بغداد بونجاح
واصل الجزائري بغداد بونجاح، تألقه مع فريق السد القطري، واستطاع بونجاح في 22 مباراة فقط في الدوري القطري بالموسم الماضي تسجيل 39 هدفا وصناعة 8 أخرى، مما يجعله واحدا من اللاعبين المنتظر متابعتهم بقوة في أمم إفريقيا.
وستكون هذه أول مرة يشارك فيها بغداد مع محاربي الصحراء، علمًا بأن بونجاح لعب مع منتخب بلاده 23 مباراة، بعدد دقائق بلغ 1.174 دقيقة، وسجل خلالها 11 هدفًا، وصنع 4 أخرى.
ويلفريد زاها
من أفضل اللاعبين المنتظر تألقهم في أمم إفريقيا، الإيفواري ويلفريد زاها، نجم كريستال بالاس، وواصل زاها تألقه مع البالاس في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، واستطاع تسجيل 10 أهداف وصناعة مثلهما في 34 مباراة لعبها.
زاها أحد أهم لاعبي بالاس بدليل خوضه 89% من دقائق المباريات، كما أن نسبة مساهمته في أهداف الفريق وصلت لـ40%، علمًا بأن ويلفريد زاها خاض مع منتخب بلاده 7 مباريات، بعدد دقائق 549 دقيقة، سجل خلالها هدفًا وصنع هدفين آخرين.
نيكولاس بيبي
لا صوت يعلو فوق صوت النجم الإيفواري نيكولاس بيبي، في الدوري الفرنسي، وبالتحديد نادي ليل في الموسم الماضي، مما جعله أحد أبرز اللاعبين المطلوبين من أكبر الأندية الأوروبية، وهو ما يجعله تحت أعين كشافي وجميع الأندية.
ونجح بيبي في تسجيل 22 هدفا وصناعة 11 آخر مع الفريق الفرنسي، وهو أعلى معدل تهديفي للاعبي ليل في الموسم الواحد منذ رحيل النجم البلجيكي إيدين هازارد، علمًا بأن بيبي صاحب الـ24 عامًا، خاض مع منتخب بلاده 10 مواجهات، بعدد دقائق بلغ 526 دقيقة، سجل خلالها 4 أهداف.