دورتموند يعلن عودة ماتس هوملز من بايرن ميونيخ

تحرير:محمد حسن صيام ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٨ م

بروسيا دورتموند

أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني، اليوم الأربعاء، تعاقده مع المدافع ماتس هوملز، من صفوف بايرن ميونيخ، حيث نشر نادي بروسيا دورتموند بيانا رسميا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت وحساباته الرسمية على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك- تويتر» أكد فيه عودة ماتس هوملز إلى صفوفه من جديد. وكانت بعض وسائل الإعلام الألمانية قد كشفت تفاصيل صفقة عودة ماتس هوملز إلى بروسيا دورتموند مجددا، فذكرت "بيلد" الألمانية أن المدافع الألماني وقع على عقد مدته 3 سنوات مع فريق ملعب سيجنال أدونا بارك.

وأفادت بعض التقارير أن قيمة الصفقة تقريبا هي 31.5 مليون يورو، بجانب بعض الإضافات والحوافز التي سوف توصل إجمالي المبلغ إلى 38 مليون يورو. كما أكدت صحيفة «كيكر» الألمانية أن الناديين اتفقا اليوم على انتقال هوملز إلى دورتموند مقابل 38 مليون يورو، شاملة الحوافز الإضافية. يذكر أن فريق بروسيا