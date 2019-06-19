رياضة

دورتموند يعلن عودة ماتس هوملز من بايرن ميونيخ

تحرير:محمد حسن صيام ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٨ م
بروسيا دورتموند
بروسيا دورتموند
أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني، اليوم الأربعاء، تعاقده مع المدافع ماتس هوملز، من صفوف بايرن ميونيخ، حيث نشر نادي بروسيا دورتموند بيانا رسميا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت وحساباته الرسمية على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك- تويتر» أكد فيه عودة ماتس هوملز إلى صفوفه من جديد. وكانت بعض وسائل الإعلام الألمانية قد كشفت تفاصيل صفقة عودة ماتس هوملز إلى بروسيا دورتموند مجددا، فذكرت "بيلد" الألمانية أن المدافع الألماني وقع على عقد مدته 3 سنوات مع فريق ملعب سيجنال أدونا بارك.
وأفادت بعض التقارير أن قيمة الصفقة تقريبا هي 31.5 مليون يورو، بجانب بعض الإضافات والحوافز التي سوف توصل إجمالي المبلغ إلى 38 مليون يورو. كما أكدت صحيفة «كيكر» الألمانية أن الناديين اتفقا اليوم على انتقال هوملز إلى دورتموند مقابل 38 مليون يورو، شاملة الحوافز الإضافية. يذكر أن فريق بروسيا
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حارس أوغندا: سنقاتل من أجل التتويج بأمم إفريقيا

أكد دينيس أونيانجو، حارس مرمى منتخب أوغندا ونادي صن داونز الجنوب إفريقي، أن منتخب بلاده سيقاتل للفوز في جميع المباريات خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. وقال أونيانجو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «سنقاتل للفوز بكل مباراة، لدينا من الخبرات ما يجعلنا ننجح في ذلك رغم صعوبة المهمة، ويقودنا مدرب مميز حقق نتائج جيدة للغاية، ومصر تتسلح بالجماهير والكونغو الديمقراطية أكثر خبرة، لكننا فريق جيد أيضا ويضم لاعبين مميزين، وسنتمسك بفرصنا في التأهل».
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ديسابر: هدفنا الوصول إلى أبعد نقطة في كأس الأمم

قال الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، إن فريقه استعد جيدا لمواجهة الكونغو في أولى مباريات الفريقين بكأس الأمم 2019، والتي ستقام يوم السبت المقبل، مشددا على أن هدف فريقه هو الوصول لأبعد نقطة في البطولة رغم صعوبة المهمة، وأضاف ديسابر أن المنتخب استعد بقوة للبطولة من خلال معسكر في أبو ظبي التي اختارها بعناية لأن درجة الحرارة بها تماثل الأجواء في مصر حاليا، وواجه كوت ديفوار في درجة حرارة وصلت إلى 40 مئوية وقدم مواجهة مميزة، وبالتالي فهو لا يتخوف من الأجواء الحارة في مصر واعتاد عليها خلال معسكر الإمارات الذي كان مميزا للغاية.
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6 نجوم يغيبون عن سماء أمم إفريقيا 2019

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر بداية من يوم الجمعة المُقبل حتى يوم 21 يوليو من الشهر المُقبل، وأعلنت جميع منتخبات القارة السمراء قبل انطلاق البطولة قوائمها التي شهدت غياب نجوم كبيرة واستبعاد آخرين عن منتخبات بلادهم، فضلا عن الغائبين عن البطولة بسبب عدم تأهل منتخباتهم إلى المحفل القاري، حيث انقسم النجوم الغائبون عن البطولة إلى أربعة، فمنهم من تم استبعاده لأسباب فنية، ومنهم غاب للإصابة ومنهم غاب بسبب مشاكل مع الأجهزة الفنية، والبعض الآخر لم تتأهل منتخبات بلادهم إلى البطولة.
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بايرن-ميونيخ-وبروسيا-دورتموند (1)

هوملز يدخل في مفاوضات للعودة إلى دورتموند

دخل المدافع الألماني ماتس هوملز، في مفاوضات متقدمة من أجل العودة من جديد إلى صفوف فريقه السابق بروسيا دورتموند مقابل 30 مليون يورو، وذلك بحسب "سكاي نيوز" في نسختها الألمانية، وبدأ هوملز مسيرته في صفوف بايرن ميونيخ، قبل أن ينتقل إلى دورتموند في عام 2009 بعد عام واحد من لعبه في صفوف أسود فيستفاليا على سبيل الإعارة، قبل أن يعود إلى العملاق البافاري من جديد في عام 2016، بعدما لعب مع دورتموند 309 مباريات وتوج معه بلقبين في الدوري الألماني ولقب وحيد في كأس ألمانيا.
لوري-ساني-مانشستر-سيتي-إيفرتون

قلق في بايرن ميونخ بسبب صفقة ليروي ساني

أعرب أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني، عن قلقه من أن المقابل المادي ربما يقف عقبة أمام صفقة انتقال ليروي ساني جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لصفوف الفريق البافاري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويسعى بايرن لضم ساني إلى صفوفه، كما يمكن الاعتماد عليه في مركز الجناح، ليعوض رحيل الثنائي المخضرم الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي أريين روبن، وصرح هونيس لصحيفة سبورت بيلد الألمانية: "ما زلت لا أملك أي مبالغ محددة، لكنني أعتقد أن الاعتبارات المالية ستكون صعبة للغاية. الصفقة برمتها صعبة".
يونيون-برلين‎

يونيون يتأهل إلى الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي يونيون برلين في حسم بطاقة التأهل إلى بطولة الدوري الألماني الممتاز، لأول مرة في تاريخه، بعدما تعادل سلبيًا مع نظيره شتوتجارت، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، في إياب ملحق الصعود والهبوط، بعد أن انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل بهدفين لمثلهما، ليستفيد يونيون برلين بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، ويصبح شتوتجارت ثالث الهابطين من البوندسليجا، بعد نورنبرج الذي احتل المركز الثامن عشر والأخير، وهانوفر صاحب المركز السابع عشر.
بايرن-ميونخ (2)

بايرن ميونيخ يضرب لايبزيج بثلاثية ويتوج بكأس ألمانيا

توج فريق بايرن ميونيخ بلقب كأس ألمانيا بعد فوزه على لايبزيج بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية التي جمعت بينهما مساء اليوم على الملعب الأولمبي ببرلين، أحرز المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الأول للفريق البافاري في الدقيقة 29 من زمن اللقاء، وأضاف كينجسلي كومان الهدف الثاني في الدقيقة 78، واختتم ليفاندوفسكي أهداف المباراة بهدف ثالث في الدقيقة 85، ليتوج بذلك الفريق البافاري باللقب الغائب عنه منذ موسم 2015- 2016 وهو آخر موسم حصد فيه لقب كأس ألمانيا.
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