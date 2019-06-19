جريمة

الإعدام لسائق قتل رجل أعمال وزوجته وأحرق جثتيهما

تحرير:أحمد الزغبي ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٥ م
مشنقة - أرشيفية
مشنقة - أرشيفية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد الشافي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين مصطفى قايد الحميلي، وهشام محمد عبد الظاهر، وأمانة سر أحمد يوسف، بالإعدام شنقا لـ"م. هـ. م" سائق، لاتهامه بقتل المجني عليه "م. ح. ح"، وزوجته "ر. ع. أ" وسرقتهما. تعود الواقعة في القضية رقم 3758 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، إلى تلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا بالعثور على جثة رجل أعمال وزوجته متفحمتين داخل محل سكنهما بدائرة القسم.
كشفت تحريات قسم شرطة سيدي جابر عن أن وراء ارتكاب الواقعة "م. هـ. م- 35 عاما، سائق" استغل سابقة عمله لدى المجني عليه "م. ح. ح- 70 عاما، صاحب شركة مصنوعات جلدية"، وتربص به عند قدومه إلى منزله واختبأ بجوار مدخل شقته، وقام بدفعه وأجهز عليه بسكين عُثر عليها بالشقة، وطعنه عدة طعنات فأودى بحياته. وخلال استغاثة
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سعاد-الخولى

«الخولي» إلى 18 سبتمبر بقضية «منع التصرف في أموالها»

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر التظلم المقدَّم من نائب محافظ الإسكندرية، سعاد الخولي، على قرار النائب العام بمنعها من التصرف في أموالها؛ لاتهامها بتلقي رشوة تقدر بمبلغ 10 ملايين جنيه، إلى جلسة 18 سبتمبر المقبل، لتقديم المستندات، وسبق للنائب العام نبيل صادق أن أصدر القرار رقم 23 لسنة 2018 حصر أموال عامة، في 18 مارس 2018، بمنع سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية، من التصرف في أموالها لاتهامها بتقاضي رشوة.
حادث-تصادم سيارات

مصرع مدير الهلال الأحمر بالمنيا في انقلاب سيارة

لقى مدير فرع الهلال الأحمر بمحافظة المنيا، مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة كان يستقلها، خلال سيرها على الطريق الصحراوي الشرقي، فيما أُصيب 3 آخرين كانوا يستقلون ذات السيارة، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، ووضع المصابين تحت الملاحظة الطبية داخل المستشفى، كما انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، للمعاينة وإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الحادثة.
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شلل مروري بالمحور بعد تصادم 4 سيارات واحتراق إحداها

شهد طريق المحور باتجاه مدينة 6 أكتوبر، حادثا مروريا، عقب تصادم 4 سيارات، واشتعال النيران بإحداها نتيجة قوة التصادم، مما أدى إلى مصرع مواطن وإصابة 3 أخرى، وانتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور، وقوات الحماية المدنية لمكان الحادث لإخماد حريق السيارة، ورفع السيارات المتصادمة من عرض الطريق، بينما تشهد غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حالة من الطوارئ بسب كثرة حوادث اليوم، ومنها حادث انقلاب شاحنة نقل "فنطاس" على الطريق الدائري، وانسكاب حمولتها "صابون سائل" مما تسبب فى إغلاق الطريق الدائرى من بهتيم باتجاه مسطرد.
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ضبط 7 أشخاص تداولوا امتحانات الثانوية عبر الإنترنت

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، القبض على 7 أشخاص لقيامهم بنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة، والترويج لبيع سماعات لتسهيل عملية الغش، وذلك في إطار جهود الوزارة لمواجهة ظاهرة تداول أسئلة وأجوبة إمتحانات الثانوية العامة عبر شبكة "الإنترنت". كانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، قد نجحت في ضبط 3 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة "البلينا" ودائرة قسم شرطة ثان سوهاج بمديرية أمن سوهاج، لقيامهم بإنشاء مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بتداول أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة.
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محكمة

الإعدام لخراط قتل جاره لسرقة «موتوسيكل» بالشرقية

صدقت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وعبدالرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبدالعظيم وقلبس صبحي، اليوم الاثنين، على قرار الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بالإعدام شنقًا بحق خراط؛ على خلفية اتهامه بقتل بقتل جاره لسرقة دراجته البخارية «موتوسيكل» ببندر مركز ومدينة بلبيس، حيث أنهى حياة المجني عليه بخمس طعنات سددها له بواسطة «خنجر» كان بحوزته، وذلك بعدما استدرجه بحجة توصيله إلى أحد أصدقائه.
القبض-على-متهم

أمن الإسكندرية يكشف لغز مقتل الطفلة سندس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم السبت، من كشف لغز العثور على جثة الطفلة "سندس" بمنور أحد العقارات بغرب الإسكندرية، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق "توك توك" وطالبًا وسيدة (أشقاء) ارتكبوا الجريمة بدافع السرقة، إذ بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة مينا البصل من إحدى المواطنات، مقيمة بمنطقة الورديان بدائرة القسم، بتغيب ابنتها البالغة من العمر 6 سنوات، والعثور عقب ذلك على جثتها بمنور عقار بذات المنطقة وبها كدمات متفرقة بالجسم.
جثة (3)

زواج ومنوِّم وطرحة.. تفاصيل قتل ابنة والدها في بهتيم

ضاقت عليها الأرض بما رحبت وسيطر الشيطان على عقلها فسول لها فكرة جهنمية للتخلص من والدها تاجر الأراضى، ضاربة بكل الأعراف والمعانى الإنسانية والأديان السماوية عرض الحائط، بعد أن حول حياتها لجحيم، وكثرة معايرته لها وإجبارها على الزواج من رجل يكبرها بخمسة عشر عامًا، فاختارت طريقة وحيدة لإنهاء مأساتها واختمرت برأسها فكرة لقتله نفذتها صباح أمس الخميس، وقامت بإخفاء أدوات جريمتها ظنا منها أنها ستفلت من عدالة السماء، لكن القدر كان لها بالمرصاد وحدثت مفاجأة لم تكن تتوقعها.
القبض-على-متهم

لسرقتها.. لص يستدرج مسنة من محطة قطار أسوان ويقتلها

نجحت جهود ضباط البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، فى الكشف عن غموض مقتل سيدة مسنة آتية من الإسكندرية لقضاء عطلة عيد الفطر المبارك مع ذويها وأسرتها بأسوان، حيث تبين أنه في أثناء وصولها إلى محطة قطار أسوان، قام لص باستدراجها إلى منطقة نائية بالمدينة الصناعية القديمة وسط مدينة أسوان، بغرض سرقتها والاستيلاء على مصوغاتها الذهبية، ثم قام بقتلها وإلقاء جثتها. تم ضبط المتهم، واعترف بجريمته وظروف وملابسات الحادث، الذى جاء بدافع السرقة.
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