الإعدام لسائق قتل رجل أعمال وزوجته وأحرق جثتيهما

تحرير:أحمد الزغبي ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٥ م

مشنقة - أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد الشافي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين مصطفى قايد الحميلي، وهشام محمد عبد الظاهر، وأمانة سر أحمد يوسف، بالإعدام شنقا لـ"م. هـ. م" سائق، لاتهامه بقتل المجني عليه "م. ح. ح"، وزوجته "ر. ع. أ" وسرقتهما. تعود الواقعة في القضية رقم 3758 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، إلى تلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا بالعثور على جثة رجل أعمال وزوجته متفحمتين داخل محل سكنهما بدائرة القسم.

كشفت تحريات قسم شرطة سيدي جابر عن أن وراء ارتكاب الواقعة "م. هـ. م- 35 عاما، سائق" استغل سابقة عمله لدى المجني عليه "م. ح. ح- 70 عاما، صاحب شركة مصنوعات جلدية"، وتربص به عند قدومه إلى منزله واختبأ بجوار مدخل شقته، وقام بدفعه وأجهز عليه بسكين عُثر عليها بالشقة، وطعنه عدة طعنات فأودى بحياته. وخلال استغاثة