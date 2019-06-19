6 نجوم يغيبون عن سماء أمم إفريقيا 2019

تشهد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 غياب العديد من النجوم واستبعاد آخرين عن منتخبات بلادهم في هذه النسخة الثانية والثلاثين التي ستقام في مصر

تحرير:أحمد سعيد ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٧ م

أديبايور

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر بداية من يوم الجمعة المُقبل حتى يوم 21 يوليو من الشهر المُقبل، وأعلنت جميع منتخبات القارة السمراء قبل انطلاق البطولة قوائمها التي شهدت غياب نجوم كبيرة واستبعاد آخرين عن منتخبات بلادهم، فضلا عن الغائبين عن البطولة بسبب عدم تأهل منتخباتهم إلى المحفل القاري، حيث انقسم النجوم الغائبون عن البطولة إلى أربعة، فمنهم من تم استبعاده لأسباب فنية، ومنهم غاب للإصابة ومنهم غاب بسبب مشاكل مع الأجهزة الفنية، والبعض الآخر لم تتأهل منتخبات بلادهم إلى البطولة.

وجاء أبرز اللاعبين الغائبين عن البطولة كالتالي: أوباميانج يعتبر نجم أرسنال الإنجيزي، من أبرز النجوم، الذين سيغيبون عن بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد فشله في قيادة منتخب الجابون، للصعود إلى النهائيات، بعدما أطاح بهما منتخب بوروندي، الذي احتاج للتعادل أمام رفقاء أوباميانج، ونجح في ذلك، في المقابل فشل