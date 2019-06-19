6 نجوم يغيبون عن سماء أمم إفريقيا 2019

تشهد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 غياب العديد من النجوم واستبعاد آخرين عن منتخبات بلادهم في هذه النسخة الثانية والثلاثين التي ستقام في مصر
أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر بداية من يوم الجمعة المُقبل حتى يوم 21 يوليو من الشهر المُقبل، وأعلنت جميع منتخبات القارة السمراء قبل انطلاق البطولة قوائمها التي شهدت غياب نجوم كبيرة واستبعاد آخرين عن منتخبات بلادهم، فضلا عن الغائبين عن البطولة بسبب عدم تأهل منتخباتهم إلى المحفل القاري، حيث انقسم النجوم الغائبون عن البطولة إلى أربعة، فمنهم من تم استبعاده لأسباب فنية، ومنهم غاب للإصابة ومنهم غاب بسبب مشاكل مع الأجهزة الفنية، والبعض الآخر لم تتأهل منتخبات بلادهم إلى البطولة.
وجاء أبرز اللاعبين الغائبين عن البطولة كالتالي:
أوباميانج
يعتبر نجم أرسنال الإنجيزي، من أبرز النجوم، الذين سيغيبون عن بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد فشله في قيادة منتخب الجابون، للصعود إلى النهائيات، بعدما أطاح بهما منتخب بوروندي، الذي احتاج للتعادل أمام رفقاء أوباميانج، ونجح في ذلك، في المقابل فشل
وجاء أبرز اللاعبين الغائبين عن البطولة كالتالي:
أوباميانج
يعتبر نجم أرسنال الإنجيزي، من أبرز النجوم، الذين سيغيبون عن بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد فشله في قيادة منتخب الجابون، للصعود إلى النهائيات، بعدما أطاح بهما منتخب بوروندي، الذي احتاج للتعادل أمام رفقاء أوباميانج، ونجح في ذلك، في المقابل فشل الجابون في تحقيق الفوز في المباراة الأخيرة في التصفيات المؤهلة.
علي معلول
فاجئ الفرنسي آلان جريس، المدير الفني للمنتخب التونسي، الجميع بقرار استبعاد علي معلول، لاعب النادي الأهلي من قائمة منتخب بلاده، التي تستعد لخوض منافسات أمم إفريقيا، ولم يكن يتخيل أي مواطن تونسي أو من متابعي نسور قرطاج إمكانية استبعاد الجناح الطائر من قائمة الكان، خاصة وأحد أهم اللاعبين في مركزه بقارة إفريقيا.
حمد الله عبدالرزاق
قبل أيام من بطولة كأس الأمم، تفجرت أزمة في معسكر المنتخب المغربي؛ حيث غادر حمد الله الرازق معسكر أسود أطلس، بعد المباراة الودية بين منتخب المغرب وجامبيا بعد أن رفض فيصل فجر ترك تسديد ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح فريقه لزميله حمدالله عبد الرزاق الذي حل بديلا في هذه المباراة وقد قام الأخير بمغادرة معسكر منتخب بلاده بسبب هذه الأزمة ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ بل قام اللاعب فيصل فجر بالسخرية من حمدالله حيث قام بنشر أغنية "باي باي" عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".
ووصلت بعثة المنتخب المغربي لمصر بقائمة تضم 22 لاعبًا في ظل غياب حمد الله عن المعسكر وعدم إجراء الكشف الطبي على اللاعب لإثبات إصابة اللاعب في الظهر والفخذ، وفقًا لما أعلنه الاتحاد المغربي، وكان يجب على الجهاز الطبي تقديم تقرير طبي يثبت إصابة اللاعب حتى يتسنى لأسود أطلس إمكانية تسجيل عبدالكريم باعدي لاعب حسنية أغادير، ولكن الأمر لم يتم، وحتى الآن لم يتضح موقف حمد الله النهائي من المشاركة في البطولة بعدما أكدت تقارير عن محاولات فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لحل الأزمة مع مهاجم النصر السعودي وعودته للمعسكر من جديد.
إيمانويل أديبايور
فشل إيمانويل أديبايور، المهاجم التوجولي، في قيادة منتخب بلاده للصعود لكأس أمم إفريقيا بعدما احتل منتخب بلاده المركز الرابع برصيد خمس نقاط في مرحلة دور المجموعات، ورغم إحرازه هدفا في المواجهة الأخيرة أمام منتخب بنين، إلا أنهم فشلوا في تحقيق الفوز.
كهربا ورمضان صبحي
لم يضم المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الثنائي رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومحمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب نادي الزمالك، حيث تفاجأ العديد من الجماهير المصرية استبعاد الثنائي وعدم تواجد أي منهما في قائمة الفراعنة استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية على الأقل يكون بديلا لمحمود حسن "تريزيجيه" المحترف ضمن صفوف فريق قاسم باشا التركي.
قرار أجيري تعرض لوصلة نقد كبيرة من الشارع المصري في ظل أهمية الثنائي في قائمة الفراعنة نظرًا للمباراة الفردية الكبيرة التي يمتلكها الثنائي والتي قد تكون عاملا يمنح المنتخب الوطني قوة أكبر في البطولة.