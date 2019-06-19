رياضة

6 نجوم يغيبون عن سماء أمم إفريقيا 2019

تشهد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 غياب العديد من النجوم واستبعاد آخرين عن منتخبات بلادهم في هذه النسخة الثانية والثلاثين التي ستقام في مصر
تحرير:أحمد سعيد ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٧ م
أديبايور
أديبايور
أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر بداية من يوم الجمعة المُقبل حتى يوم 21 يوليو من الشهر المُقبل، وأعلنت جميع منتخبات القارة السمراء قبل انطلاق البطولة قوائمها التي شهدت غياب نجوم كبيرة واستبعاد آخرين عن منتخبات بلادهم، فضلا عن الغائبين عن البطولة بسبب عدم تأهل منتخباتهم إلى المحفل القاري، حيث انقسم النجوم الغائبون عن البطولة إلى أربعة، فمنهم من تم استبعاده لأسباب فنية، ومنهم غاب للإصابة ومنهم غاب بسبب مشاكل مع الأجهزة الفنية، والبعض الآخر لم تتأهل منتخبات بلادهم إلى البطولة.
وجاء أبرز اللاعبين الغائبين عن البطولة كالتالي: أوباميانج يعتبر نجم أرسنال الإنجيزي، من أبرز النجوم، الذين سيغيبون عن بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد فشله في قيادة منتخب الجابون، للصعود إلى النهائيات، بعدما أطاح بهما منتخب بوروندي، الذي احتاج للتعادل أمام رفقاء أوباميانج، ونجح في ذلك، في المقابل فشل
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منتخب-أوغندا‎

حارس أوغندا: سنقاتل من أجل التتويج بأمم إفريقيا

أكد دينيس أونيانجو، حارس مرمى منتخب أوغندا ونادي صن داونز الجنوب إفريقي، أن منتخب بلاده سيقاتل للفوز في جميع المباريات خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. وقال أونيانجو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «سنقاتل للفوز بكل مباراة، لدينا من الخبرات ما يجعلنا ننجح في ذلك رغم صعوبة المهمة، ويقودنا مدرب مميز حقق نتائج جيدة للغاية، ومصر تتسلح بالجماهير والكونغو الديمقراطية أكثر خبرة، لكننا فريق جيد أيضا ويضم لاعبين مميزين، وسنتمسك بفرصنا في التأهل».
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ديسابر: هدفنا الوصول إلى أبعد نقطة في كأس الأمم

قال الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، إن فريقه استعد جيدا لمواجهة الكونغو في أولى مباريات الفريقين بكأس الأمم 2019، والتي ستقام يوم السبت المقبل، مشددا على أن هدف فريقه هو الوصول لأبعد نقطة في البطولة رغم صعوبة المهمة، وأضاف ديسابر أن المنتخب استعد بقوة للبطولة من خلال معسكر في أبو ظبي التي اختارها بعناية لأن درجة الحرارة بها تماثل الأجواء في مصر حاليا، وواجه كوت ديفوار في درجة حرارة وصلت إلى 40 مئوية وقدم مواجهة مميزة، وبالتالي فهو لا يتخوف من الأجواء الحارة في مصر واعتاد عليها خلال معسكر الإمارات الذي كان مميزا للغاية.
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دورتموند يعلن عودة ماتس هوملز من بايرن ميونيخ

أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني، اليوم الأربعاء، تعاقده مع المدافع ماتس هوملز، من صفوف بايرن ميونيخ، حيث نشر نادي بروسيا دورتموند بيانا رسميا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت وحساباته الرسمية على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك- تويتر» أكد فيه عودة ماتس هوملز إلى صفوفه من جديد. وكانت بعض وسائل الإعلام الألمانية قد كشفت تفاصيل صفقة عودة ماتس هوملز إلى بروسيا دورتموند مجددا، فذكرت "بيلد" الألمانية أن المدافع الألماني وقع على عقد مدته 3 سنوات مع فريق ملعب سيجنال أدونا بارك.
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كأس-الأمم-الأفريقية

كان 2019 يفشل في معادلة الرقم القياسي لكأس الأمم 72

رغم الزيادة الكبيرة التي طرأت على عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات بالنسخة الجديدة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر، اقتصر عدد المنتخبات التي تخوض البطولة للمرة الأولى من خلال هذه النسخة على ثلاثة منتخبات فقط هي موريتانيا ومدغشقر وبوروندي، وعلى مدار 31 نسخة سابقة من البطولة، خلت عشر نسخ فقط من وجود منتخب واحد على الأقل يشارك في البطولة للمرة الأولى، ولكن عدد المشاركين للمرة الأولى في كل بطولة لم يرتبط بشكل كبير بالزيادة التدريجية في عدد المنتخبات التي تشهدها النهائيات وهو ما ينطبق أيضا على النسخة الجديدة (الـ32).
النقاز-ساسى

بعد استبعاده من قائمة تونس| النقاز يوجه رسالة لمعلول

وجه التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن لنادي الزمالك، رسالة إلى مواطنه علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، بعد استبعاد الأخير من القائمة النهائية لنسور قرطاج التي ستشارك في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبا، علمًا بأن مصر نالت شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006).
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تعرف على موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر الفراعنة

أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، أن محمد صلاح نجم الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي، سينضم للمعسكر غدًا الأربعاء، وقال لهيطة لـ«التحرير»، إن صلاح أخطر الجهاز الفني بقيادة مديره الفني المكسيكي خافيير أجيري، بالانضمام غدًا الأربعاء، حيث يتوجه اليوم الثلاثاء، لمدينة سهل حشيش لاستكمال إجازته، وسينضم صلاح لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
منتخب زيمبابوي

استاد السكة الحديد جاهز لاستقبال زيمبابوي

كشفت الشركة المسئولة عن تطوير استاد نادي السكة الحديد عن جاهزية الملعب لاستضافة تدريبات منتخب زيمبابوي قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث شهد الاستاد أعمال التطوير في الملعب الرئيسي والفرعي بالإضافة إلى غرفة خلع الملابس وأرضية المعب ورفع كفاءة الإضاءة والري على الملعب الرئيسي، وذلك بعد أن أعلن منتخب زيمبابوي قائمة الفريق استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي ضمت 23 لاعبًا، علمًا بأن الكاف منح الفرصة للمنتخبات لإمكانية الاستبدال في القائمة حتى قبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة فقط.
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