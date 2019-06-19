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شراكة بين المصرية للاتصالات وجونيبر لدعم الشركات في التحول الرقمي

تحرير:أحمد البرماوي ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ م
توقيع الاتفاقية بين المصرية وجونيبر نتوركس
توقيع الاتفاقية بين المصرية وجونيبر نتوركس
وقعت الشركة المصرية للاتصالات -أول مشغل اتصالات متكامل في مصر- مذكرة تفاهم مع شركة جونيبر نتوركس - الرائدة في مجال الحلول والشبكات المتطورة والآمنة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، لتعزيز التعاون مع شركة جونيبر كمزود تكنولوجي استراتيجي للمصرية للاتصالات وتوسيع نطاق الأعمال بين الجانبين وإتاحة الفرص المشتركة لتوفير حلول الشبكات عالية الأداء للشركات والمؤسسات، هذا إلى جانب إتاحة الفرصة أمام المصرية للاتصالات أن تصبح شريكًا معتمدًا لإعادة بيع الحلول التكنولوجية لشركة جونيبر في مصر.
إضافة إلى ذلك فإن المصرية للاتصالات، أهم وأعرق مشغل اتصالات محلي وإقليمي، تقوم بتحديث البنية التحتية لشبكتها لضم أحدث التكنولوجيا المقدمة من شركة جونيبر نتوركس والتي تشمل منصات التوجيه الدولية الخاصة بالجيل الخامس من سلسلة MX وسلسلة QFX لمراكز البيانات والجيل الجديد من جدر الحماية من سلسلة SRX والتي
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دولارات

كيف يتأثر الجنيه المصري بأسعار الفائدة على الدولار؟

يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساء اليوم الأربعاء أو صباح غد الخميس، قراره بشأن أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي. كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد بدأ أمس الثلاثاء، اجتماع لجنة السوق المفتوحة، والذي يعقد على مدار يومين لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة. وتأمل الأسواق الناشئة ومنها مصر، والتي بدأ بعضها في خفض أسعار الفائدة هذا العام من أجل تحفيز اقتصاداتها، في أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة. وقامت البنوك المركزية في كل من روسيا وتشيلي والهند بخفض أسعار الفائدة الرئيسية لديها الأسبوع الماضي.
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البورصة تواصل الهبوط ورأس مالها يخسر 3.6 مليار جنيه

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، رابع جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 753.43 مليار جنيه. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 14132.18 نقطة، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.07% ليصل لمستوى 603.85 نقطة وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1541.76 نقطة. وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 1.37 مليار جنيه من خلال التداول على 92.59 مليون سهم.
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الحكومة تحدد مواعيد صرف رواتب العاملين لشهر يوليو

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فلوس-الجمعية

بعد رفع الحد الأدنى| ما مصير الأقصى للأجور؟

أوصت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب بزيادة الحد الأقصى للأجور ليتماشى مع الزيادات التي أدخلتها الحكومة على الحد الأدنى للأجور في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2019- 2020. وقال الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، إن المطالبة جاءت ضمن توصيات اللجنة التي تم الانتهاء منها بشأن مشروع الموازنة للعام المالي المقبل، مشيرا إلى أنه لا توجد أى اقتراحات لأرقام بشأن الحد الأقصى الجديد، كما أن التعديلات ستكون متوافقة مع الحد الأدنى الجديد. ويبلغ الحد الأقصى للأجور حاليا نحو 42 ألف جنيه، وهو ما يمثل 35 ضعف الحد الأدنى قبل زيادته وهو 1200 جنيه.
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حريق (2)

أول تعليق من «المصرية للاتصالات» على حريق سنترال الجيزة

أكدت الشركة المصرية للاتصالات أن حريقا محدودا اندلع، مساء الخميس، داخل صالة التكييف المركزي بسنترال الجيزة، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وعربات الإطفاء لمكان الحريق وتمكنت من السيطرة عليه ومنع انتشاره. وانتقل عدد من قيادات "المصرية للاتصالات" إلى موقع الحادث، لمتابعة عمليات الإطفاء لحظيا، وتقييم حجم الخسائر، والتأكد من عدم تأثير الحريق على خدمات الاتصالات بالمنطقة المحيطة، وتباشر قوات الأمن وفرق التحقيق عملها للوقوف على أسباب نشوب الحريق.
عادل-حامد -رئيس-المصرية للاتصالات

عادل حامد: المصرية للاتصالات تشهد مرحلة تطور جديدة

المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، في أول لقاء مجمع له مع الصحفيين المتخصصين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كشف عن وجه جديد للشركة التي كانت على مدار عشرات السنوات محصورة في مفهوم "وصلة سلك"، بما تحمله الكلمة من معنى واسع، سواء في الاتصالات الصوتية أو خدمات الإنترنت، حيث يرى «حامد» أن التحول الرقمي في مصر لن يكتمل بدون مشاركة المصرية للاتصالات وما تقدمه من بنية تحتية وقيمة مضافة جديدة على تلك البنية التحتية، وهو جزء من مفهوم التحول الذي تنتهجه الشركة المصرية للاتصالات مؤخرًا.
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