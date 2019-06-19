شراكة بين المصرية للاتصالات وجونيبر لدعم الشركات في التحول الرقمي
تحرير:أحمد البرماوي
١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ م
توقيع الاتفاقية بين المصرية وجونيبر نتوركس
وقعت الشركة المصرية للاتصالات -أول مشغل اتصالات متكامل في مصر- مذكرة تفاهم مع شركة جونيبر نتوركس - الرائدة في مجال الحلول والشبكات المتطورة والآمنة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، لتعزيز التعاون مع شركة جونيبر كمزود تكنولوجي استراتيجي للمصرية للاتصالات وتوسيع نطاق الأعمال بين الجانبين وإتاحة الفرص المشتركة لتوفير حلول الشبكات عالية الأداء للشركات والمؤسسات، هذا إلى جانب إتاحة الفرصة أمام المصرية للاتصالات أن تصبح شريكًا معتمدًا لإعادة بيع الحلول التكنولوجية لشركة جونيبر في مصر.
إضافة إلى ذلك فإن المصرية للاتصالات، أهم وأعرق مشغل اتصالات محلي وإقليمي، تقوم بتحديث البنية التحتية لشبكتها لضم أحدث التكنولوجيا المقدمة من شركة جونيبر نتوركس والتي تشمل منصات التوجيه الدولية الخاصة بالجيل الخامس من سلسلة MX وسلسلة QFX لمراكز البيانات والجيل الجديد من جدر الحماية من سلسلة SRX والتي
إضافة إلى ذلك فإن المصرية للاتصالات، أهم وأعرق مشغل اتصالات محلي وإقليمي، تقوم بتحديث البنية التحتية لشبكتها لضم أحدث التكنولوجيا المقدمة من شركة جونيبر نتوركس والتي تشمل منصات التوجيه الدولية الخاصة بالجيل الخامس من سلسلة MX وسلسلة QFX لمراكز البيانات والجيل الجديد من جدر الحماية من سلسلة SRX والتي ستوفر بنية تحتية مؤمنة ذات سعات عالية من الشبكة الرئيسية ومراكز البيانات والتي صممت خصيصا لاستيعاب حركة مرور الاتصال المحلي والتجاري لخدمات الصوت والإنترنت الثابت والمحمول بما فيها خدمات الجيل الخامس عند إطلاقها.
وقد صرح المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات قائلا: "سعداء بتوقيع مذكرة تفاهم مع جونيبر نتوركس وبحث فرص التعاون داخل سوق الأعمال لتكنولوجيا الشبكات المتطورة، حيث تسعى المصرية للاتصالات إلى ريادة الابتكار في مصر بما ينعكس على تقديم تجربة مميزة ومتطورة لعملائها من خدمات الاتصالات. مستمرون في العمل على تطوير شبكاتنا وخدماتنا لتلبية احتياجات عملائنا وتطلعاتهم المستقبلية ومواكبة المتطلبات المتزايدة على خدمات البيانات، اختارت المصرية للاتصالات العمل مع جونيبر نتوركس نظرا لما تتمتع به الشركة من تقنيات متطورة ومبتكرة، فضلا عن عاملي الأمان والتطور اللذين تتميز بهما الشركة، إلى جانب تعظيم العائد على الاستثمار. ونتطلع عبر هذه الشراكة الرئيسية للمساعدة في تنفيذ استراتيجيتنا نحو التحول الرقمي في مصر".
وقال المهندس رامي رحيم، الرئيس التنفيذي لشركة جونيبر نتوركس:
"التحول الرقمي في مصر يسير بخطى سريعة للغاية، مما يمثل نموذجا رائعا للأسواق الناشئة الأخرى لأتباعه. وتؤمن المصرية للاتصالات بأن البنية التحتية لشبكتها هي أحد الأصول الاستراتيجية التي تساعد في دعم وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد. وتمكين شركات الأفراد من تنويع ونمو أعمالهم، فضلا عما تتمتع به مصر من قدرات وإمكانات بشرية متميزة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأنا على يقين أن هذا التعاون سيحقق نجاحًا كبيرًا، وفخورون كوننا شريكًا استراتيجيا للمصرية للاتصالات".