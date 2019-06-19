شراكة بين المصرية للاتصالات وجونيبر لدعم الشركات في التحول الرقمي

تحرير:أحمد البرماوي ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ م

توقيع الاتفاقية بين المصرية وجونيبر نتوركس

وقعت الشركة المصرية للاتصالات -أول مشغل اتصالات متكامل في مصر- مذكرة تفاهم مع شركة جونيبر نتوركس - الرائدة في مجال الحلول والشبكات المتطورة والآمنة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، لتعزيز التعاون مع شركة جونيبر كمزود تكنولوجي استراتيجي للمصرية للاتصالات وتوسيع نطاق الأعمال بين الجانبين وإتاحة الفرص المشتركة لتوفير حلول الشبكات عالية الأداء للشركات والمؤسسات، هذا إلى جانب إتاحة الفرصة أمام المصرية للاتصالات أن تصبح شريكًا معتمدًا لإعادة بيع الحلول التكنولوجية لشركة جونيبر في مصر.

إضافة إلى ذلك فإن المصرية للاتصالات، أهم وأعرق مشغل اتصالات محلي وإقليمي، تقوم بتحديث البنية التحتية لشبكتها لضم أحدث التكنولوجيا المقدمة من شركة جونيبر نتوركس والتي تشمل منصات التوجيه الدولية الخاصة بالجيل الخامس من سلسلة MX وسلسلة QFX لمراكز البيانات والجيل الجديد من جدر الحماية من سلسلة SRX والتي