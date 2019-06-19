الإسماعيلية تتزين بأعلام دول بطولة أمم إفريقيا (صور)

تحرير:محمد مصباح ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٣ م

ميادين الإسماعيلية

تزينت ميادين محافظة الإسماعيلية بأعلام الدول المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019، والتي تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، وذلك على ملاعب محافظات القاهرة والسويس والإسماعيلية والإسكندرية، وقد غادر كل من منتخب السنغال ومنتخب نيجيريا المحافظة، بعد انتهاء المعسكر الخاص بهم، وعلى هامش ذلك تم لعب لقاء ودي بينهما انتهى بفوز الفريق السنغالي، بهدف بدون مقابل وذلك بملعب فندق ميركيور المطل على قناة السويس والذي يقيم فيه فريق نيجيريا.

وقامت المحافظة برفع أعلام فرق المجموعة السادسة، والتي تضم كلا من منتخب "الكاميرون وغانا، وغينيا، وبيساو، وبنين"، بالإضافة إلى علم منتخب مصر والذين يلعبون على ملعب استاد الإسماعيلية الرياضي. وقد أكد المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، أن هناك خمس شاشات عرض سيتم تركيبها والإستفادة بها في الميادين،