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الإسماعيلية تتزين بأعلام دول بطولة أمم إفريقيا (صور)

تحرير:محمد مصباح ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٣ م
ميادين الإسماعيلية
ميادين الإسماعيلية
تزينت ميادين محافظة الإسماعيلية بأعلام الدول المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019، والتي تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، وذلك على ملاعب محافظات القاهرة والسويس والإسماعيلية والإسكندرية، وقد غادر كل من منتخب السنغال ومنتخب نيجيريا المحافظة، بعد انتهاء المعسكر الخاص بهم، وعلى هامش ذلك تم لعب لقاء ودي بينهما انتهى بفوز الفريق السنغالي، بهدف بدون مقابل وذلك بملعب فندق ميركيور المطل على قناة السويس والذي يقيم فيه فريق نيجيريا.
وقامت المحافظة برفع أعلام فرق المجموعة السادسة، والتي تضم كلا من منتخب "الكاميرون وغانا، وغينيا، وبيساو، وبنين"، بالإضافة إلى علم منتخب مصر والذين يلعبون على ملعب استاد الإسماعيلية الرياضي. وقد أكد المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، أن هناك خمس شاشات عرض سيتم تركيبها والإستفادة بها في الميادين،
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السد-العالى (6)

الحكومة: تعويض أهالي النوبة المتضررين منذ 117 سنة (فيديو)

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه يوجد 11700 مواطن نوبي لم يحصلوا على تعويض بسبب إنشاء السد العالي في الستينات أو تعلية وإنشاء خزان أسوان منذ عام 1902 (أي قبل 117 سنة)، مشيرًا إلى أن مطالبهم كانت محل دراسة من حكومات متعاقبة، ولم يستجب لهم أحد، مثلما استجاب لهم الرئيس عبدالفتاح السيسى. وأضاف متحدث الحكومة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على قناة الحياة، مساء الأربعاء، أنه في خلال سبتمبر المقبل سيتم تسليم الحقوق لأصحابها من أهالي النوبة.
محمد-صلاح‎ (1)

التضامن: الإقبال على علاج الإدمان تضاعف 4 مرات بفضل محمد صلاح (فيديو)

أعلن الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن التفاعل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان تضاعف 4 مرات بفضل حملة "أنت أقوى من المخدرات" التي تطوع محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، ونادي ليفربول الإنجليزي في المشاركة بها. وأضاف"عثمان" خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد" مساء الأربعاء: أن صندوق مكافحة الإدمان يوفر العلاج للمدمنين في سرية تامة ومجانا. وناشد مساعد وزير التضامن بالمساعدة في الصندوق، وعدم ربط المخدرات بالقدرة البدنية والجنسية.
حبس-كلابشات

ضبط مسئول الإدارة الهندسية بطوخ لإصدار تراخيص مزورة

ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، اليوم الأربعاء القبض على أحد مسؤلى الإدارة الهندسية في مجلس مدينة طوخ، وأصدرت النيابة العامة أمرا بضبط وإحضار لآخر بسبب التلاعب في إصدار تراخيص بناء مزورة بتوقيعات وهمية. كان محمد خيري رئيس مجلس طوخ لاحظ وجود تلاعب في بعض تراخيص البناء، وأحال الأمر للشؤون القانونية التي أحالت الواقعة إلى النيابة التي أثبتت وجود التلاعب في إصدار تراخيص بناء مزورة بتوقيعات وهمية وأمرت بإلقاء القبض على أحد مسؤولي الإدارة الهندسية وضبط وإحضار آخر.
طارق-شوقي-وزير-التربية-والتعليم (3)

«التعليم» تحدد موعد إعلان نتيجة أولى ثانوي

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداد الوزارة لعقد مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة نهاية العام للصف الأول الثانوي مطلع الأسبوع المقبل. وقال الوزير إنه تم دمج نتائج التصحيح الورقي والإلكتروني لتكون النتيجة لجميع الطلاب في آن واحد. وأضاف وزير التعليم، في تصريح لـ"التحرير"، أن النتيجة ستتضمن تقييمات وليست درجات كما كان متبعا، على أن يخوض الحاصلون على أقل من 50% في المواد التي ستُقيم بتقديرات، مثل نتائج الكليات، اختبار الدور الثاني والمقرر له يوليو المقبل.
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استاد-الإسماعيلية (23)

الإسماعيلية تتزين لكأس الأمم الإفريقية (صور)

جهود مكثفة تقوم بها الأجهزة التنفيذية والخدمية المختلفة في محافظة الإسماعيلية من أجل الانتهاء من جميع الاستعدادت الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو من الشهر المقبل، إذ إن المحافظة تستضيف فرق المجموعة السادسة التي تضم أربعة منتخبات وهي الكاميرون وغانا وغينيا بيساو وبنين بالإضافة إلى أن المحافظة تستضيف معسكرا الآن لمنتخبي نيجيريا والسنغال وقد تم تخصيص فندقين على قناة السويس للفريقين اللذين تقابلا أمس في مباراة ودية.
عروس-المتوسط-استعدت-لاستقبال-العرس-الافريقى-كان 2019 (18)

تميمة و740 أتوبيسا.. عروس البحر تستعد لأمم إفريقيا (صور)

لا صوت يعلو فوق الحدث الكروي التاريخي الذي تترقبه مصر والقارة الإفريقية والعالم، وهو استقبال بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو، وكان لعروس البحر الأبيض المتوسط الحظ في أن تكون إحدى المحافظات التي ستستضيف مباريات البطولة على أحد أقدم ملاعبها وهو استاد الإسكندرية، ومنذ الإعلان عن اختيار مصر بديلا للكاميرون لتنظيم كان 2019 سارت الاستعدادات على قدم وساق، وبات العمل هو شعار المرحلة للانتهاء من جميع التجهيزات سواء داخل الملعب أو بأنحاء المدينة وهو ما ترصده "التحرير" في تقريرها التالي:
عبد الفتاح السيسى (5)

الكنيسة الكاثوليكية: نصلي من أجل السيسي

اجتمع، اليوم الجمعة، آباء السينودس الكاثوليك، وأصدروا بيانا عقب اجتماعهم، جددوا فيه شكرهم إلى الله على العلاقات المسكونية بين الكنائس في مصر، ما يعد رسالة واضحة عن المحبة الإنجيلية لكل المؤمنين، مقدمين التهنئة لكل الشعب المسيحي بمناسبة حلول عيد الروح القدس. ومن جانبه، قال سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية وسائر بلاد المهجر للأقباط الكاثوليك، إنهم يصلون من أجل مصر، وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل معاونيه، ليعطيهم الله القوة والقدرة على مواصلة جهود التنمية في كل ربوع البلاد.
طارق-عامر (1)

طارق عامر يفوز بجائزة أفضل «مصرفي» في إفريقيا

فاز طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، بجائزة المصرفي الإفريقي "African Banker Award" السنوية كأفضل محافظ للبنوك المركزية الإفريقية لعام 2019. وتسلم عامر الجائزة خلال حفل أقيم مساء أمس في مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية، على هامش رئاسته للوفد المصري المشارك في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي بصفته محافظ مصر لدى البنك، والمنعقدة خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو 2019، وذلك بحضور عدد كبير من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الإفريقية، ومحافظي الدول الأعضاء في بنك التنمية الإفريقي.
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