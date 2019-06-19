ديسابر: هدفنا الوصول إلى أبعد نقطة في كأس الأمم

تحرير:محمد حسن صيام ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٦ م

ديسابر

قال الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، إن فريقه استعد جيدا لمواجهة الكونغو في أولى مباريات الفريقين بكأس الأمم 2019، والتي ستقام يوم السبت المقبل، مشددا على أن هدف فريقه هو الوصول لأبعد نقطة في البطولة رغم صعوبة المهمة، وأضاف ديسابر أن المنتخب استعد بقوة للبطولة من خلال معسكر في أبو ظبي التي اختارها بعناية لأن درجة الحرارة بها تماثل الأجواء في مصر حاليا، وواجه كوت ديفوار في درجة حرارة وصلت إلى 40 مئوية وقدم مواجهة مميزة، وبالتالي فهو لا يتخوف من الأجواء الحارة في مصر واعتاد عليها خلال معسكر الإمارات الذي كان مميزا للغاية.

وتابع مدرب أوغندا: «نعم، أشارك في كأس الأمم الإفريقية لأول مرة، ولديّ خبرات من التدريب في كأس إفريقيا للمحليين فالضغوط واحدة، بالإضافة إلى وجود لاعبين أصحاب خبرات مثل الحارس دينيس أونيانجو الذي يوجد في صفوف منتخب أوغندا منذ 15 عامًا وسنحاول الاستفادة من قدراته وخبراته». وعن مواجهة كوت ديفوار

وتابع مدرب أوغندا: «نعم، أشارك في كأس الأمم الإفريقية لأول مرة، ولديّ خبرات من التدريب في كأس إفريقيا للمحليين فالضغوط واحدة، بالإضافة إلى وجود لاعبين أصحاب خبرات مثل الحارس دينيس أونيانجو الذي يوجد في صفوف منتخب أوغندا منذ 15 عامًا وسنحاول الاستفادة من قدراته وخبراته».



وعن مواجهة كوت ديفوار الودية، قال سباستيان ديسابر: «ودية كوت ديفوار ستساعدنا أيضا على مواجهة الكونغو الديمقراطية لأن كلا منهما يمتاز بامتلاك سرعات على طرفي الملعب».



وأتم مدرب أوغندا: «لدينا فرصنا مثل باقي فرق المجموعة، وسنثبت أننا فريق جيد وقادر على التأهل، لقد واجهنا عدة منتخبات قوية في التصفيات ونعد أفضل فريق احتل المركز الثاني مع السنغال على ما أعتقد».



منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.