قبل ثالث جولة.. جونسون يتصدر سباق زعامة بريطانيا

للمرة الثانية، حل بوريس جونسون في المرتبة الأولى في انتخابات رئاسة حزب المحافظين البريطاني بحصوله على 126 صوتا، بينما استبعد دومينيك راب لفشله في الحصول على 33 صوتا
تحرير:أحمد سليمان١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٩ م
بوريس جونسون
تبدأ اليوم، الجولة الثالثة من الانتخابات الداخلية لحزب المحافظين البريطاني، لاختيار زعيم جديد للحزب، ورئيس وزراء، عقب تقديم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي استقالتها في وقت سابق من شهر مايو الماضي، وسيتم استبعاد مرشح آخر من السباق اليوم، في جولات تقليص عدد المرشحين.
وكانت الجولة الثانية التي عقدت أمس الثلاثاء، قد انتهت باستبعاد دومينيك راب الذي حصل على 30 صوتا فقط، أقل من الحد الأدنى اللازم للاستمرار في السباق 33 صوتا، وأعلن دعمه لبوريس جونسون الذي تصدر الجولة الثانية من السباق بحصوله على 126 صوتا.
وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أن جولات التصويت، التي يشارك فيها نواب الحزب بمجلس العموم، ستستمر حتى يتقلص العدد إلى مرشحين اثنين فقط، وسيشارك في هذه الجولة الأخيرة أعضاء الحزب جميعهم البالغ عددهم نحو 160 ألف عضو.
وقبل ساعات من بدء الاقتراع الثالث، قال المرشح روري ستيوارت إنه يجري محادثات
وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أن جولات التصويت، التي يشارك فيها نواب الحزب بمجلس العموم، ستستمر حتى يتقلص العدد إلى مرشحين اثنين فقط، وسيشارك في هذه الجولة الأخيرة أعضاء الحزب جميعهم البالغ عددهم نحو 160 ألف عضو.
وقبل ساعات من بدء الاقتراع الثالث، قال المرشح روري ستيوارت إنه يجري محادثات مع منافسه مايكل جوف من أجل الاتحاد بينهما، حيث قال وزير التنمية الدولية إنه يفكر في "الاندماج" مع جوف.
وذكرت مصادر مقربة من ستيوارت أنه "من الواضح أن بعض المرشحين يجب أن يتحدوا مع بعضهم وبعض، لكن روري يريد أن يكون على رأس أي اتحاد محتمل".
وفي تلك الأثناء، رفض فريق وزير البيئة فكرة أن جوف سيخوض الانتخابات تحت قيادة ستيوارت.
ومن جانبها ترى لورا كوينسبيرج مراسلة "بي بي سي" أنه ليس من الواضح ما هو الحافز الذي قد يدفع المرشحين الآخرين للانسحاب لصالح روري ستيوارت، الذي احتل المركز الرابع في الجولة الثانية من التصويت يوم الثلاثاء.
وفي الوقت نفسه، شهدت المناظرة اختلافا في الآراء حول قضية "البريكست"، وفكرة مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر المقبل.
فمن جانبه ذكر بوريس جونسون، وزير الخارجية السابق، الذي شارك في أول مناظرة له منذ بداية الانتخابات، أن ذلك سيكون "ممكنا بشكل بارز" لكنه تجنب تقديم ضمانة مطلقة لحدوث ذلك.
وقال كل من جوف وهانت إنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الوقت، فيما أكد ستيوارت على أنه سيحاول المضي قدما في الحصول على موافقة مجلس العموم على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي رفضها بالفعل ثلاث مرات.