قبل ثالث جولة.. جونسون يتصدر سباق زعامة بريطانيا

للمرة الثانية، حل بوريس جونسون في المرتبة الأولى في انتخابات رئاسة حزب المحافظين البريطاني بحصوله على 126 صوتا، بينما استبعد دومينيك راب لفشله في الحصول على 33 صوتا

تحرير:أحمد سليمان ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٩ م

بوريس جونسون

تبدأ اليوم، الجولة الثالثة من الانتخابات الداخلية لحزب المحافظين البريطاني، لاختيار زعيم جديد للحزب، ورئيس وزراء، عقب تقديم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي استقالتها في وقت سابق من شهر مايو الماضي، وسيتم استبعاد مرشح آخر من السباق اليوم، في جولات تقليص عدد المرشحين. وكانت الجولة الثانية التي عقدت أمس الثلاثاء، قد انتهت باستبعاد دومينيك راب الذي حصل على 30 صوتا فقط، أقل من الحد الأدنى اللازم للاستمرار في السباق 33 صوتا، وأعلن دعمه لبوريس جونسون الذي تصدر الجولة الثانية من السباق بحصوله على 126 صوتا.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أن جولات التصويت، التي يشارك فيها نواب الحزب بمجلس العموم، ستستمر حتى يتقلص العدد إلى مرشحين اثنين فقط، وسيشارك في هذه الجولة الأخيرة أعضاء الحزب جميعهم البالغ عددهم نحو 160 ألف عضو. وقبل ساعات من بدء الاقتراع الثالث، قال المرشح روري ستيوارت إنه يجري محادثات