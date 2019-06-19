حارس أوغندا: سنقاتل من أجل التتويج بأمم إفريقيا

تحرير:محمد حسن صيام ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢١ م

منتخب أوغندا

أكد دينيس أونيانجو، حارس مرمى منتخب أوغندا ونادي صن داونز الجنوب إفريقي، أن منتخب بلاده سيقاتل للفوز في جميع المباريات خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. وقال أونيانجو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «سنقاتل للفوز بكل مباراة، لدينا من الخبرات ما يجعلنا ننجح في ذلك رغم صعوبة المهمة، ويقودنا مدرب مميز حقق نتائج جيدة للغاية، ومصر تتسلح بالجماهير والكونغو الديمقراطية أكثر خبرة، لكننا فريق جيد أيضا ويضم لاعبين مميزين، وسنتمسك بفرصنا في التأهل».

وواصل حارس مرمى منتخب أوغندا: «عصام الحضري حارس رائع للغاية، لكن لا أنظر لنفسي فقط، فالفريق أهم وزملائي يساعدونني، لا ألعب بمفردي بل أجد كل الدعم من زملائي في الفريق لأكون حارسا جيدا». منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت

وواصل حارس مرمى منتخب أوغندا: «عصام الحضري حارس رائع للغاية، لكن لا أنظر لنفسي فقط، فالفريق أهم وزملائي يساعدونني، لا ألعب بمفردي بل أجد كل الدعم من زملائي في الفريق لأكون حارسا جيدا».



منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.



وتقع أوغندا في المجموعة الأولى رفقة منتخبات مصر وزيمبابوي والكونغو الديمقراطية، حيث يفتتح المنتخب الأوغندي مشواره في البطولة بمواجهة الكونغو مساء السبت المقبل.



